Ministerio del Trabajo cierra temporalmente la cocina y piscina de Comfamiliar Atlántico: la entidad se pronunció

El Ministerio de Trabajo realizó una inspección en áreas clave de la sede central - crédito Comfamiliar Atlántico

El Ministerio del Trabajo ordenó el cierre temporal de la cocina y la piscina de la sede principal de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico (Comfamiliar Atlántico) tras identificar condiciones que ponían en riesgo la integridad y la salud tanto de los trabajadores como de los usuarios de las instalaciones.

Durante una inspección realizada por los funcionarios oficiales a las instalaciones de Comfamiliar, se encontraron graves irregularidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, situación que llevó a la imposición de una medida preventiva de paralización de actividades en estos espacios críticos para la operación de la entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En este sentido, la cartera laboral informó que la decisión se tomó luego de un diagnóstico detallado en el que participaron profesionales especializados en salud ocupacional y seguridad industrial, quienes confirmaron la presencia de riesgos físicos, químicos y de infraestructura.

Según el ministerio, el área de cocina presentaba una serie de irregularidades que van desde pisos húmedos, lo cual representa un peligro de caídas y accidentes, hasta el almacenamiento inadecuado de productos químicos. Dichos productos, además, se encontraban en botellas sin etiquetas ni especificación de contenido, lo que agrava el riesgo de intoxicaciones o incidentes derivados del mal uso de sustancias peligrosas.

En la evaluación también se identificó la falta de simulacros de emergencia, una práctica fundamental para garantizar la evacuación segura y oportuna en caso de presentarse eventos como incendios, fugas químicas o desastres naturales.

De acuerdo con los inspectores, no se realizaban simulacros desde 2022, lo que evidencia una falta de cultura de prevención en la sede principal de Comfamiliar Atlántico.

El Ministerio explicó los alcances de la suspensión - crédito Ministerio del Trabajo

Adicionalmente, salidas de emergencia bloqueadas con llave, la ausencia de extintores en lugares estratégicos y las malas condiciones de limpieza de las chaquetas térmicas utilizadas por trabajadores que acceden a los cuartos fríos constituyen infracciones graves a las normas de seguridad establecidas por la legislación nacional.

Por otro lado, en la zona de la piscina, los funcionarios oficiales detectaron un escenario de alto riesgo físico y químico en el cuarto de almacenamiento de productos, caracterizado por la falta de organización, fisuras y goteras en paredes y techos, así como la presencia de humedad. Todos estos factores incrementan la posibilidad de accidentes eléctricos o derrames de productos tóxicos.

En paralelo, se constató la ausencia de extintores y de protocolos claros para la atención de emergencias, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de implementar correctivos para proteger a los usuarios, muchas veces menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad que asisten a actividades recreativas o de rehabilitación en ese lugar.

Según la cartera laboral, en la zona de la piscina había riesgos para trabajadores y visitantes - crédito Pexels

En este sentido, el secretario territorial del Ministerio de Trabajo en el departamento, Miguel Varela Rueda, fue enfático al señalar que la medida de cierre era inevitable ante la magnitud de los riesgos identificados y la inminencia del peligro para las personas. Según explicó, el objetivo es garantizar que la Caja de Compensación cumpla cabalmente con las recomendaciones y normativas de seguridad antes de autorizar la reapertura de las zonas afectadas.

Entre las exigencias de la entidad nacional está la corrección inmediata de las condiciones inseguras, la actualización y socialización de los planes de prevención y respuesta a emergencias, y la dotación adecuada de equipos de protección y extinción.

La entidad aseguró que inició un plan de mejora en las áreas señaladas - crédito Comfamiliar Atlántico

Ante la problemática que afecta su aceptación ante la opinión pública, Comfamiliar Atlántico aseguró que tan pronto se conoció la decisión de la cartera laboral inició la construcción de un plan de mejora integral en las áreas señaladas, con el objetivo de fortalecer los estándares de seguridad y operación en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

“Hemos iniciado un plan de mejora integral en las áreas señaladas (cocina y piscina, sede CRU) con el propósito de fortalecer nuestros estándares de seguridad y operación, en cumplimiento estricto de la normativa vigente”, sostuvo la entidad en su comunicado.