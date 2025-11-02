Miguel Uribe Londoño recordó con emotiva foto a su hijo en su cumpleaños: “Te extraño más que nunca”

El precandidato recordó a su hijo con amor en su cumpleaños - crédito Miguel Uribe Londoño / Instagram

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño celebró su cumpleaños número 73 el 2 de noviembre de 2025. En las primeras horas del día, compartió un mensaje cargado de emotividad y memoria con sus seguidores.

La jornada estuvo marcada por el recuerdo de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, asesinado, y de su primera esposa, la periodista Diana Turbay Quintero, víctima de un secuestro que terminó en tragedia. Dos pérdidas que han definido tanto su vida personal como su trayectoria pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uribe Londoño nació el 2 de noviembre de 1952 en Medellín y ha desarrollado su carrera política bajo la influencia de estas dolorosas experiencias, que han fortalecido su compromiso con la seguridad y la justicia en Colombia. Actualmente, como aspirante a la Presidencia en las elecciones de 2026, asegura que su responsabilidad es honrar la memoria de sus seres queridos y trabajar por un país más seguro, justo y próspero.

Miguel Uribe Londoño recuerda a su hijo en cada evento - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño

La campaña de Miguel Uribe Londoño se centra en recuperar la seguridad, fortalecer la democracia y devolver la esperanza a millones de colombianos que, como él, han vivido el dolor de la violencia, pero mantienen la convicción de que el futuro puede ser mejor.

A través de sus redes sociales, Uribe Londoño dedicó un emotivo mensaje a su hijo: “Hoy, te extraño más que nunca”, acompañado de una fotografía y la versión instrumental de piano de la canción Espíritu Santo.

El mensaje generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron palabras de aliento y admiración. Entre los comentarios más destacados se leía: “Eres admirable, Miguel. Admirable”, “Feliz cumpleaños señor Miguel. Dios me lo cuide y bendiga siempre” y “Adelante Miguel papá. Tu hijo es tu ángel”.

Delia Jaramillo le dedicó sentidas palabras a Miguel Uribe Londoño en su cumpleaños

La jornada también estuvo marcada por el emotivo homenaje de su esposa, Delia Jaramillo, quien compartió un video a través de la cuenta de Uribe Londoño. En el mensaje audiovisual, le dedicó palabras que fueron celebradas por sus seguidores:

“Hola, príncipe hermoso. Hoy es el día de tu cumpleaños, uno más que pasamos juntos. Llevamos 28 cumpleaños”.

Además, añadió: “Queremos celebrarlo contigo, todos tus amigos, pero en especial yo quiero estar a tu lado, no solo hasta acá. Siempre, siempre, infinitamente, quiero celebrar el cumpleaños contigo. Como dijiste que vas a durar hasta los 100 años, espero acompañarte hasta allá, mi cielo hermoso. Te amo, te amo. Eres un berraco. Ahí me tienes a tu lado de por vida”.

Delia Jaramillo demostró una vez más el apoyo incondicional a su esposo - crédito Miguel Uribe Londoño / Instagram

La vida de Miguel Uribe Londoño, marcada por la tragedia y la resiliencia, se proyecta hoy en la escena política nacional, con el respaldo de aquellos que lo acompañan en su recorrido personal y laboral.

Muerte de Miguel Uribe Turbay

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer el caso - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Durante el 2 de noviembre de 2025, uno de los implicados en el ataque contra el senador se pronunció sobre los hechos y dirigió palabras a la familia de la víctima. Se trata de alias el Veneco, quien admitió su participación en la logística del atentado. Además, reconoció que condujo el vehículo utilizado por los autores materiales y que recibió la pistola Glock 9 mm empleada en el ataque.

“Lo único que tengo que decir es que en realidad desconocía que ese atentado iba a ser contra el doctor Miguel Uribe. Ya estando acá, pues no hay más nada qué hacer que aceptar lo que ya le toca a uno y pedir disculpas a toda la familia por toda la violencia causada”, declaró Carlos Eduardo Mora González, quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para delatar a los autores intelectuales del ataque.