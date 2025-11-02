Colombia

Francia Márquez calificó como “retroceso” la decisión de la ONU de excluir la verificación étnica

La vicepresidenta destacó la importancia del acompañamiento internacional en los territorios más afectados por la violencia y reiteró que el Gobierno mantendrá su compromiso con la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz

Guardar
Francia Márquez: La vicepresidenta expresó
Francia Márquez: La vicepresidenta expresó su rechazo a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, calificándola como un retroceso en la búsqueda de una paz con justicia para los pueblos étnicos - crédito EFE/EPA/DANIEL IRUNGU

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió el pasado 31 de octubre de 2025 renovar por un año más el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, encargada de supervisar el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc.

Sin embargo, esta nueva resolución —la 2798— excluyó de sus funciones la verificación del capítulo étnico y las labores relacionadas con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dos pilares fundamentales para la consolidación de una paz integral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con trece votos a favor y dos abstenciones (Estados Unidos y Rusia), el Consejo aprobó la extensión del mandato, pero con un alcance limitado. La medida, impulsada por presión estadounidense, generó fuertes reacciones en Colombia, especialmente por parte de la vicepresidenta Francia Márquez, quien calificó la decisión como “un retroceso significativo” en los esfuerzos por garantizar justicia para los pueblos étnicos.

“En sus territorios persiste la violencia”: el reclamo de la vicepresidenta

A través de su cuenta en X, Márquez expresó su profundo rechazo a la decisión, señalando que la exclusión del componente étnico y de la JEP debilita el compromiso internacional con las comunidades históricamente más afectadas por el conflicto armado.

Márquez lamentó la exclusión del
Márquez lamentó la exclusión del capítulo étnico y la JEP del mandato de verificación de la ONU, resaltando que en los territorios aún persiste la violencia. - crédito @FranciaMarquezM/X

“Lamentamos profundamente la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de excluir la verificación a la implementación del Capítulo Étnico y las acciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta decisión representa un retroceso significativo en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos étnicos, más aún teniendo en cuenta que en sus territorios persiste la violencia de los grupos armados ilegales y se hace urgente proveer alivio humanitario”, afirmó la vicepresidenta.

Márquez también destacó que la verificación internacional ha sido esencial para fortalecer la participación comunitaria, abrir espacios de diálogo y garantizar la transparencia en la implementación de los compromisos del Acuerdo.

“Nuestro compromiso sigue firme”: defensa del Gobierno colombiano

La alta funcionaria reiteró que el Gobierno no abandonará la implementación del Capítulo Étnico, pese a la exclusión en el mandato de la ONU.

“Nuestro compromiso sigue firme: como Estado y como gobierno no vamos a abandonar nuestra obligación de implementar el Capítulo Étnico para seguir construyendo senderos de paz”, añadió Márquez, quien hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener su acompañamiento.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció, señalando que la exclusión de estos dos componentes es “una demostración de racismo” y refleja la displicencia del Gobierno de Estados Unidos frente a la verdad en Colombia.

Petro calificó la decisión de
Petro calificó la decisión de excluir el capítulo étnico y la JEP como una demostración de racismo y una falta de compromiso con la verdad en Colombia. - crédito @petrogustavo/X

La posición de Colombia ante la ONU

La embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, lamentó igualmente la decisión del Consejo. En su intervención en Nueva York, subrayó que el país había solicitado mantener tanto la verificación del capítulo étnico como la de la JEP, pues ambos son elementos esenciales del modelo de justicia centrado en las víctimas.

“La integralidad del acuerdo de 2016 exige que su implementación sea coherente, equilibrada y coordinada, pues todos sus puntos contribuyen de manera conjunta a los objetivos de la paz”, sostuvo Zalabata.

La diplomática indicó que, aunque Colombia respetará la decisión del Consejo, continuará con la implementación interna de los compromisos en materia étnica y de justicia transicional.

Preocupación de entidades nacionales y reacciones internacionales

La Unidad de Restitución de Tierras expresó su “profunda preocupación” ante la exclusión del componente étnico del mandato de verificación, advirtiendo que esto pone en riesgo la garantía de derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, históricamente golpeados por la guerra.

En el ámbito internacional, miembros del Consejo de Seguridad como Guyana, Panamá, Dinamarca y Rusia manifestaron su desacuerdo con la exclusión. La representación de Guyana, en nombre del Grupo A3+, señaló que el cambio “preocupa gravemente”, dado el lento avance en la implementación del capítulo étnico.

“Nos decepciona que no haya sido posible renovar todos los aspectos del mandato de la misión. Un elemento clave faltante es el mandato de supervisar la aplicación del Capítulo Étnico”, indicó la delegación.

La presión de Estados Unidos y la fractura del consenso

Por primera vez en ocho años, el Consejo de Seguridad no alcanzó consenso total sobre la Misión en Colombia. De acuerdo con el Security Council Report, Estados Unidos habría amenazado con vetar la renovación del mandato si no se retiraban las funciones relacionadas con la JEP y el seguimiento étnico.

El embajador estadounidense, Mike Waltz, argumentó que la Misión “se ha extendido más allá de su alcance original” y que su mantenimiento es “insostenible financieramente”. En contraste, el embajador ruso, Vasily Nebenzya, respondió que la Misión en Colombia es una de las más económicas del sistema ONU, sugiriendo que las objeciones de Washington son más políticas que presupuestales.

La vicepresidenta reafirmó que, pese
La vicepresidenta reafirmó que, pese a la decisión del Consejo de Seguridad, el Gobierno continuará implementando el Capítulo Étnico para avanzar hacia una paz incluyente y duradera - crédito Colprensa- Sergio Acero

Un mandato recortado, una paz en riesgo

Con la Resolución 2798, la Misión de Verificación se concentrará únicamente en tres componentes: la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y la reforma rural integral. Los procesos relacionados con pueblos étnicos y con la justicia transicional quedan fuera del mandato internacional.

Francia Márquez concluyó su mensaje reiterando que, pese a las decisiones externas, el Gobierno colombiano continuará trabajando por una paz duradera, incluyente y con justicia social.

“Seguiremos adelante, trabajando por la paz y la justicia social hasta que la dignidad se haga costumbre”, puntualizó la vicepresidenta.

Temas Relacionados

Francia MárquezConsejo de Seguridad ONUcapítulo étnicoJEPAcuerdo de Pazpueblos indígenasafrodescendientesColombia-Noticias

Más Noticias

Murió Jair Martínez, mánager de Delay Magdaniel, en accidente de tránsito en la vía Riohacha–Camarones

Se presume que en el siniestro también resultó gravemente herido Eduard Gamarra, hermano del cantante Óscar Gamarra, quien permanece bajo observación médica

Murió Jair Martínez, mánager de

Temblor hoy en Colombia: magnitud y epicentro del último sismo registrado

El movimiento telúrico comenzó a las 01:04 (hora local)

Temblor hoy en Colombia: magnitud

Resultados del Baloto sábado 1 de noviembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultados del Baloto sábado 1

Resultados Lotería del Cauca 1 de noviembre: todos los números ganadores del último sorteo

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería del Cauca 1

Golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: capturan a dos integrantes en operación militar en Miraflores

Las autoridades incautaron un fusil, armas cortas y material táctico, y frustraron acciones de extorsión y planes con explosivos en una zona rural de Toledo

Golpe a las disidencias de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Shakira hace historia en Bogotá:

Shakira hace historia en Bogotá: interpretó “La Pared” junto a la Filarmónica de Mujeres ante 47.000 fans

Lilo & Stitch comienza noviembre como la película más vista de Disney+ en Colombia

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Rosalía, Arelys Henao, Superlitio y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Cuál equipo ha llevado más

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”

Así formarían Atlético Nacional y América de Cali para las semifinales de la Copa Colombia: se juega la ida en Medellín

Qué tan cerca está Atlético Nacional del Mundial de Clubes 2029: no la tiene fácil para la Copa Libertadores