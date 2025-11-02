Familiares de Jaime Esteban Moreno despidieron al joven de Los Andes, durante las exequias: “Era un amor de persona”

Familiares de Esteban Moreno despiden al joven en el norte de Bogotá - crédito Redes Sociales / iStock

Han pasado tres días desde el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, quien fue atacado por dos personas tras salir de un establecimiento nocturno durante la celebración de Halloween en Bogotá.

Mientras la Fiscalía confirmó la legalización de la captura de Juan Carlos Suárez, uno de los presuntos responsables de la muerte del joven, las autoridades aún no han revelado detalles sobre la identidad del otro individuo que aparece en los videos difundidos de la riña registrada en la localidad de Chapinero.

Familiares y allegados del joven exigen justicia por este hecho de intolerancia, que, según las primeras versiones, se habría producido luego de que Moreno Jaramillo tuvo un cruce con uno de los agresores. Este habría seguido al estudiante para atacarlo, incluso cuando se encontraba en el suelo, sin posibilidad de defenderse.

Mientras se esperan avances en la investigación, el abogado de la familia reveló que el informe médico confirmó que la muerte del estudiante se produjo tras sufrir múltiples fracturas en el cráneo. Las exequias de Jaime Esteban Moreno Jaramillo se llevaron a cabo en la tarde del 2 de noviembre, en el norte de Bogotá.

En el video se observa la presencia de otro hombre, que se encarga de separar después de que Moreno recibe golpes en el piso - crédito WRadio

En medio del dolor, los familiares de Moreno Jaramillo han decidido hablar con la prensa para compartir sus sentimientos en estos difíciles momentos y reiterar que el caso debe ser priorizado, con el fin de que los responsables paguen por sus actos.

Uno de los entrevistados fue Luis Alfonso Jaramillo, tío materno de la víctima, quien en diálogo con Noticias Caracol contó que la última conversación que tuvo con su sobrino fue sobre los planes familiares para la Navidad.

“Jaime era un hijo, el mayor de la familia. Nieto, sobrino, una persona juiciosa, comprometida con sus estudios, con su vida y con lo que hacía”, relató Jaramillo. Además, explicó que toda la familia se enteró de la riña cuando el joven ya estaba siendo atendido en un centro médico.

“Sabíamos que estaba en una fiesta. Él debía llegar a las tres de la mañana, como le dijo a su mamá. Nos enteramos cerca de las cinco de la mañana”, agregó.

El joven fue golpeado en reiteradas ocasiones luego de salir de una fiesta en Chapinero - crédito Colprensa/RedesSociales

Debido a los puntos en común entre este hecho y el caso de Andrés Colmenares, registrado en 2010, el tío de Jaime Esteban Moreno Jaramillo expresó que esperan que la justicia actúe de manera efectiva en este proceso.

“Nos recuerda el caso Colmenares. Acá estamos, la familia Colmenares ha sido generosa, y nosotros queremos que la justicia avance. Esperamos que concluya con una respuesta, unos culpables y una condena”, señaló.

Por último, el tío de Jaime Esteban no pudo contener las lágrimas al confesar que no deja de pensar en lo que le faltó vivir junto a su sobrino.

“Era un sobrino espectacular, siempre estaba disponible para todos. Era una persona generosa; no me cansaré de describirlo como una buena persona. La noche anterior lo había llamado para preguntarle la talla de su hermano para un regalo de Navidad, íbamos a hacer un asado este fin de semana”, puntualizó.

Los padres del estudiante de la Universidad de los Andes publicaron un comunicado en redes sociales - crédito X

Por su parte, David Moreno, hermano menor de la víctima, habló con Caracol Radio para recordar a quien consideraba uno de sus mentores en la vida.

“Yo hablé con él, lo despedí como siempre con un beso en la frente. Nos dábamos muchas muestras de afecto; él no era de dar ese tipo de cariño, pero conmigo sí lo era”, declaró David Moreno, describiendo a Jaime Esteban como “el hermano que todo el mundo debería haber tenido”.

“No hablé con él en la noche. Me enteré en la madrugada de lo que pasó. Él era un amor de persona, fue el hermano que todo el mundo debería haber tenido. Compartíamos todo en este mundo, nos amábamos mucho y era el mejor”, agregó.