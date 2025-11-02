Colombia

Familiares de Jaime Esteban Moreno despidieron al joven de Los Andes, durante las exequias: “Era un amor de persona”

El hermano menor y uno de los tíos del estudiante hablaron sobre el dolor que sienten, mientras se adelantan las exequias en el norte de Bogotá

Guardar
Familiares de Esteban Moreno despiden
Familiares de Esteban Moreno despiden al joven en el norte de Bogotá - crédito Redes Sociales / iStock

Han pasado tres días desde el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, quien fue atacado por dos personas tras salir de un establecimiento nocturno durante la celebración de Halloween en Bogotá.

Mientras la Fiscalía confirmó la legalización de la captura de Juan Carlos Suárez, uno de los presuntos responsables de la muerte del joven, las autoridades aún no han revelado detalles sobre la identidad del otro individuo que aparece en los videos difundidos de la riña registrada en la localidad de Chapinero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Familiares y allegados del joven exigen justicia por este hecho de intolerancia, que, según las primeras versiones, se habría producido luego de que Moreno Jaramillo tuvo un cruce con uno de los agresores. Este habría seguido al estudiante para atacarlo, incluso cuando se encontraba en el suelo, sin posibilidad de defenderse.

Mientras se esperan avances en la investigación, el abogado de la familia reveló que el informe médico confirmó que la muerte del estudiante se produjo tras sufrir múltiples fracturas en el cráneo. Las exequias de Jaime Esteban Moreno Jaramillo se llevaron a cabo en la tarde del 2 de noviembre, en el norte de Bogotá.

En el video se observa
En el video se observa la presencia de otro hombre, que se encarga de separar después de que Moreno recibe golpes en el piso - crédito WRadio

En medio del dolor, los familiares de Moreno Jaramillo han decidido hablar con la prensa para compartir sus sentimientos en estos difíciles momentos y reiterar que el caso debe ser priorizado, con el fin de que los responsables paguen por sus actos.

Uno de los entrevistados fue Luis Alfonso Jaramillo, tío materno de la víctima, quien en diálogo con Noticias Caracol contó que la última conversación que tuvo con su sobrino fue sobre los planes familiares para la Navidad.

“Jaime era un hijo, el mayor de la familia. Nieto, sobrino, una persona juiciosa, comprometida con sus estudios, con su vida y con lo que hacía”, relató Jaramillo. Además, explicó que toda la familia se enteró de la riña cuando el joven ya estaba siendo atendido en un centro médico.

“Sabíamos que estaba en una fiesta. Él debía llegar a las tres de la mañana, como le dijo a su mamá. Nos enteramos cerca de las cinco de la mañana”, agregó.

El joven fue golpeado en
El joven fue golpeado en reiteradas ocasiones luego de salir de una fiesta en Chapinero - crédito Colprensa/RedesSociales

Debido a los puntos en común entre este hecho y el caso de Andrés Colmenares, registrado en 2010, el tío de Jaime Esteban Moreno Jaramillo expresó que esperan que la justicia actúe de manera efectiva en este proceso.

“Nos recuerda el caso Colmenares. Acá estamos, la familia Colmenares ha sido generosa, y nosotros queremos que la justicia avance. Esperamos que concluya con una respuesta, unos culpables y una condena”, señaló.

Por último, el tío de Jaime Esteban no pudo contener las lágrimas al confesar que no deja de pensar en lo que le faltó vivir junto a su sobrino.

“Era un sobrino espectacular, siempre estaba disponible para todos. Era una persona generosa; no me cansaré de describirlo como una buena persona. La noche anterior lo había llamado para preguntarle la talla de su hermano para un regalo de Navidad, íbamos a hacer un asado este fin de semana”, puntualizó.

Los padres del estudiante de
Los padres del estudiante de la Universidad de los Andes publicaron un comunicado en redes sociales - crédito X

Por su parte, David Moreno, hermano menor de la víctima, habló con Caracol Radio para recordar a quien consideraba uno de sus mentores en la vida.

“Yo hablé con él, lo despedí como siempre con un beso en la frente. Nos dábamos muchas muestras de afecto; él no era de dar ese tipo de cariño, pero conmigo sí lo era”, declaró David Moreno, describiendo a Jaime Esteban como “el hermano que todo el mundo debería haber tenido”.

“No hablé con él en la noche. Me enteré en la madrugada de lo que pasó. Él era un amor de persona, fue el hermano que todo el mundo debería haber tenido. Compartíamos todo en este mundo, nos amábamos mucho y era el mejor”, agregó.

Temas Relacionados

Jaime Esteban Moreno JaramilloCrimen estudiante Los AndesEstudiante de los AndesJaime Esteban MorenoHallowenBogotáLos AndesColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el nombre del conductor que causo el accidente que le costó la vida a dos personas el 31 de octubre en Bogotá

El conductor manejaba el automotor por orden de su propietario, ya que este presta servicios de lavado a varios tipos de vehículos

Este es el nombre del

Cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

La música coreana es un fenómeno que ha logrado abrirse camino en el mundo occidental, sobre todo tras el exitoso tema ‘Gangnam Style’ de PSY y la fama de BTS

Cuál es la canción de

Buscan a sicario vestido de payaso que causó la muerte de una niña durante la noche de Halloween en Valle del Cauca

La menor de edad fue alcanzada por una bala perdida en Yumbo, donde las autoridades desplegaron todo un operativo para encontrar al agresor

Buscan a sicario vestido de

Golpe al contrabando en Santa Marta: decomisan miles de productos sin documentación, cuyo valor superaba los $300 millones

El operativo permitió la incautación de miles de productos ilegales, revelando la magnitud del comercio ilícito y su impacto en la economía formal y la seguridad local

Golpe al contrabando en Santa

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

Estas son las mejores películas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la canción de

Cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Así fue la fuerte pelea que tuvo Yina Calderón con La diabla en ‘La mansión de Luinny’: Karina García se involucró

Deportes

Wolves, equipo donde juegan Jhon

Wolves, equipo donde juegan Jhon Arias y Yerson Mosquera, despidió a su entrenador, Vítor Pereira: la alarmante estadística del club durante su estadía

En video: así fue el agónico gol de Jhon Jader Durán en el clásico entre Fenerbache y Besiktas en Turquía

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano