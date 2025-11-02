Colombia

El comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, lanzó nuevas órdenes tras la ola de violencia contra tropas y civiles

Con cuatro pilares, el almirante pidió reforzar la articulación con las autoridades locales y consolidar la presencia militar en zonas rurales golpeadas por el avance de grupos ilegales

Guardar
El almirante Francisco Cubides enfatizó
El almirante Francisco Cubides enfatizó la necesidad de mantener la cohesión y la superioridad moral en medio del aumento de ataques contra tropas y civiles- crédito Colprensa

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, emitió nuevas órdenes a los jefes de las distintas fuerzas del país luego de los episodios de violencia registrados en varias regiones.

A través de su cuenta oficial en X, el alto mando militar hizo un llamado a mantener la disciplina operativa y a reforzar las acciones orientadas a la defensa de la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cubides escribió con firmeza que “los recientes ataques criminales contra la población civil y contra nuestras unidades nos exigen mantener la ofensiva, el temple, la cohesión y la superioridad moral que nos distinguen como institución”.

El comandante de las Fuerzas Militares expuso en su mensaje cuatro ejes principales para orientar el cumplimiento de las tareas institucionales y asegurar que cada operación contribuya efectivamente a la defensa de la Nación y a la protección de los ciudadanos.

Las nuevas directrices incluyen reforzar
Las nuevas directrices incluyen reforzar la articulación con las autoridades locales y consolidar la presencia militar en zonas rurales golpeadas por el avance de grupos ilegales - crédito Fuerzas Militares

El almirante también destacó la importancia de fortalecer la dirección estratégica y la coordinación entre las distintas ramas, pues en su mensaje señaló que “debemos seguir fortaleciendo la conducción operacional, la acción unificada y el perfeccionamiento de los procedimientos tácticos que garanticen la defensa de la Nación y la protección de los colombianos”.

Con esta instrucción, el comandante hizo énfasis en la necesidad de mantener una estructura sólida y una comunicación efectiva entre los mandos.

Entre las disposiciones anunciadas se encuentran medidas orientadas a reforzar la seguridad y la inteligencia, por lo que el almirante puntualizó que es indispensable “fortalecer las medidas para proteger aún más a la población civil, como propósito permanente de la acción militar”.

El comandante de las Fuerzas
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, emitió directrices a todos los jefes de fuerza para reforzar la ofensiva contra los grupos armados ilegales - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Añadió que las tropas deben “incrementar la presencia y el control territorial con enfoque en la conducción de la guerra y la protección”, además de “ampliar la coordinación interinstitucional y la articulación con las autoridades civiles”.

Cubides también hizo referencia a la necesidad de perfeccionar los mecanismos de seguridad interna y las estrategias de inteligencia para anticipar riesgos y neutralizar amenazas.

“Cada acción, operación y esfuerzo de las Fuerzas Militares están guiadas por el compromiso de salvaguardar la vida, la libertad y la tranquilidad de los colombianos. Siempre respetando al no combatiente”, agregó a su mensaje en la plataforma digital.

El mensaje de Cubides llega
El mensaje de Cubides llega en un momento de tensión nacional, con el aumento de homicidios y ataques armados - crédito Europa Press

El mensaje del comandante fue una directriz clara para intensificar la respuesta institucional frente a los ataques que afectaron tanto a civiles como a integrantes de la fuerza pública. La orientación busca que los comandantes territoriales adopten medidas inmediatas para fortalecer la capacidad de reacción y prevenir nuevas agresiones.

De la misma manera, el almirante Cubides cerró su post con una frase que resume el sentido de su llamado: “Porque servir a la población es servir a la patria”; con esto, reafirmó el principio que guía la labor de las Fuerzas Militares y la responsabilidad que asumen en la defensa del país.

Las razones del llamado del comandante se debe a la escalada de violencia en Colombia

Colombia atraviesa una de las etapas más complejas en materia de seguridad de los últimos años; en lo que va de 2025, los asesinatos de uniformados aumentaron un 128%, con más de 140 miembros de la fuerza pública muertos, una cifra que evidencia la intensidad de los ataques contra policías y militares.

Ante el incremento del 128%
Ante el incremento del 128% en los asesinatos de uniformados durante 2025, el alto mando militar llamó a fortalecer la presencia territorial - crédito Chepa Beltran/Europa Press

Paralelamente, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el incremento de desplazamientos y confinamientos en el Cauca, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

La violencia política también se agudizó en la antesala de los comicios, con más de 100 agresiones registradas contra líderes sociales, comunales y candidatos. Bogotá, Huila y Antioquia figuran entre las regiones con mayor riesgo, en medio de amenazas, atentados y asesinatos selectivos.

A la par, los ataques de disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúan generando temor, con acciones como el derribo de un helicóptero en Antioquia y la explosión de un camión bomba en Cali.

En Antioquia, las masacres y el desplazamiento forzado mantienen en alerta a las comunidades rurales; según cifras oficiales, entre enero y septiembre de 2025 los homicidios crecieron un 3% frente al mismo periodo del año anterior, confirmando un panorama de creciente tensión y vulnerabilidad en amplias zonas del país.

Temas Relacionados

Almirante Francisco CubidesFuerzas MilitaresFuerza públicaViolencia en ColombiaÓrdenes para uniformadosCaucaAntioquiaGrupos ilegalesColombia-Noticias

Más Noticias

Él es Juan Carlos Suárez, principal sospechoso del crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes, la noche de Halloween

El hombre fue detenido tras el fallecimiento del joven de 20 años, que murió luego de una brutal agresión a la salida de una fiesta en Bogotá, según la Fiscalía General de la Nación

Él es Juan Carlos Suárez,

Concejal fue asesinado a tiros en La Guajira tras discusión política: también murió el sobrino de un alcalde que intentó vengar el crimen

El violento hecho ocurrió en el municipio de Distracción; durante los acontecimientos, un uniformado de la Policía Nacional también resultó gravemente herido

Concejal fue asesinado a tiros

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

La creadora de contenido recibió tanto mensajes de apoyo como críticas sobre su decisión de mejorar su apariencia física

La Toxi Costeña se volvió

Captura de ‘el Viejo’ alimentó dudas sobre caso Miguel Uribe: columnista insistió en nexos de ‘Fito’ y Nicolás Maduro, y habló de visita de Petro a Manta

La operación involucraría a figuras de alto perfil y expuso la complejidad de las alianzas criminales en la región, que, según un reconocido periodista, ameritan una investigación, incluso, de la presencia del presidente de la República en suelo ecuatoriano

Captura de ‘el Viejo’ alimentó

Alias el Veneco pidió perdón a familiares de Miguel Uribe y se comprometió a delatar a los autores intelectuales del atentado

El condenado se comprometió a colaborar con la Fiscalía para identificar a los responsables intelectuales del acto en contra de la vida del precandidato presidencial

Alias el Veneco pidió perdón
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

La Toxi Costeña se volvió

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Así fue la fuerte pelea que tuvo Yina Calderón con La diabla en ‘La mansión de Luinny’: Karina García se involucró

Aida Victoria Merlano reveló detalles de lo que le dijo Juan David Tejada cuando terminaron su relación y por qué la dejó marcada

Reportan balacera en la casa donde se hospedaba Westcol en Cali: todo comenzó por un fan que burló la seguridad del streamer

Deportes

Jhon Jader Durán marcó en

Jhon Jader Durán marcó en la victoria de Fenerbache ante Besiktas: perdián 2-0

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”