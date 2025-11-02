El actor Ricardo Vesga comparó a la presentadora Violeta Bergonzi con antigua ganadora de ‘MasterChef Celebrity’: “Malévola”

Ricardo Vesga dio su punto de vista sobre los participantes de 'MasterChef Celebrity' que siguen en competencia, y particularmente sobre Violeta Bergonzi - crédito cortesía del Canal RCN

MasterChef Celebrity celebra los 10 años de la llegada del formato a la televisión colombiana con su séptima edición, cada vez más cerca de conocer a sus finalistas.

Uno de los participantes que llegó a estar entre los 10 mejores fue Ricardo Vesga. El actor, reconocido por su trabajo en Enfermeras, La Nieta Elegida y Rigo, se ganó el cariño de los televidentes por su forma de ser: más enfocado en disfrutar el proceso que en obsesionarse con la competencia. Esta actitud, sin embargo, le generó algunas críticas y señalamientos de que avanzó más por suerte y por las circunstancias de otros concursantes que por su propia destreza culinaria.

Finalmente, Vesga abandonó la competencia tras perder el reto de eliminación, protagonizando una emotiva despedida que incluyó incluso a los camarógrafos y al personal de producción de MasterChef Celebrity.

Días después de su salida, las cuentas de RCN en redes sociales compartieron una dinámica especial con Ricardo Vesga, en la que el actor ofrece su opinión sobre los participantes que continúan en la competencia culinaria, un gesto que no pasó desapercibido para los televidentes.

Violeta Bergonzi fue postulada por Ricardo como firme candidata a llevarse ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

Uno de los momentos más llamativos de su intervención fue cuando le pidieron elegir al “villano” o “villana” de la temporada. “Estamos en Halloween, ¿cierto? Entonces vamos a escoger a alguien malévolo. Pues evidentemente escogería a Violet, porque es la reina de las malévolas”, afirmó, haciendo referencia a la presentadora Violeta Bergonzi.

Ricardo fue un poco más allá y comparó a la modelo y presentadora con Carla Giraldo, ganadora de la tercera temporada, quien generó reacciones divididas entre los televidentes durante su participación en el programa. Sin embargo, aclaró que Bergonzi no llega a los niveles de Cony Camelo y que es una firme candidata a ganar este año.

“Ella [Violeta] es la Carla Giraldo de esta temporada porque no alcanza a ser la Cony Camelo. Una mujer franca, directa, puede ser una de las ganadoras de este MasterChef Celebrity 2025”, señaló. A pesar de calificarla como “malévola”, el actor matizó su opinión al describirla también como “divina”.

Cabe recordar que la relación entre Vesga y Bergonzi estuvo marcada por tensiones, ya que la presentadora manifestó en varias ocasiones durante el programa que el actor no merecía continuar en la competencia. Esta situación sirvió de contexto para que Vesga profundizara en su análisis sobre la personalidad de Violeta y su desempeño en el reality.

Ricardo Vesga comparó a Violeta Bergonzi con Carla Giraldo, vencedora en la tercera temporada de 'MasterChef Celebrity' - crédito @carlagiraldo/Instagram

Al referirse al resto de los concursantes, Vesga optó por resaltar las virtudes de cada uno. Sobre Alejandra Ávila, destacó su destreza y elegancia al elaborar los platos. En cuanto a Valentina Taguado, expresó su aprecio personal, mientras que de Michelle Rouillard comentó que tiende a responder con un tono elevado durante las grabaciones.

El actor también dedicó palabras a Pichingo, a quien consideró un hombre con talento, y a Raúl Ocampo, resaltando su dedicación al estudio y calificándolo como “maravilloso”. Respecto a Carolina Sabino, la describió como una artista integral cuya cocina es destacada, aunque señaló que debería aprender a controlar la ansiedad cuando los resultados no son los esperados.

Finalmente, Vesga reservó elogios para Patty Grisales, a quien definió como “la mamá del sabor”, destacando tanto la calidad de su cocina como la solidez de su amistad, a la que calificó de incondicional.

Por otra parte, el actor se refirió a quienes consideraron que llegó a esa instancia de la competencia por suerte: “Si uno está en una competencia, es porque evidentemente tiene las capacidades para estar y, pues, en MasterChef no le regalan absolutamente nada. Lo único que me llevo es el cariño de todos ustedes. Tenía que estar, y mi historia terminó hasta el top nueve”, indicó.