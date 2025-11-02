Coronel retirado citó a su hijo y exesposa en una pizzería en Pasto y luego les disparó: el joven murió y la mujer está en UCI

La víctima fatal fue identificada como Sebastián Mora Muñoz - crédito Montaje Infobae

La ciudad de Pasto (Nariño) enfrenta una conmoción tras los hechos de violencia que culminaron con la muerte de un coronel retirado del Ejército Nacional y su hijo, así como con las graves heridas sufridas por una mujer.

El incidente se registró la noche del 31 de octubre de 2025, hacia las 9:00 p. m., cuando Ariel Mora Rodríguez, pensionado desde el 2020, citó a su familia y desencadenó una tragedia que ha causado gran impacto en la opinión pública local.

De acuerdo con la información obtenida por El Universal, Mora Rodríguez convocó a su exesposa y a su hijo, a una pizzería ubicada en el suroriente de la capital nariñense. Una vez reunidos, el coronel (r) desenfundó un arma y disparó varias veces contra ambos.

El joven, estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, perdió la vida al intentar mediar para proteger a su madre.

Tras el ataque, la mujer quedó gravemente herida y fue trasladada de urgencia, permaneciendo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Departamental de Nariño.