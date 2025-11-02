Colombia

Coronel retirado citó a su hijo y exesposa en una pizzería en Pasto y luego les disparó: el joven murió y la mujer está en UCI

Ariel Mora Rodríguez, oficial retirado del Ejército, atacó a tiros a su exesposa e hijo en un establecimiento comercial, dejando una víctima fatal y otra persona grave

Guardar
La víctima fatal fue identificada
La víctima fatal fue identificada como Sebastián Mora Muñoz - crédito Montaje Infobae

La ciudad de Pasto (Nariño) enfrenta una conmoción tras los hechos de violencia que culminaron con la muerte de un coronel retirado del Ejército Nacional y su hijo, así como con las graves heridas sufridas por una mujer.

El incidente se registró la noche del 31 de octubre de 2025, hacia las 9:00 p. m., cuando Ariel Mora Rodríguez, pensionado desde el 2020, citó a su familia y desencadenó una tragedia que ha causado gran impacto en la opinión pública local.

De acuerdo con la información obtenida por El Universal, Mora Rodríguez convocó a su exesposa y a su hijo, a una pizzería ubicada en el suroriente de la capital nariñense. Una vez reunidos, el coronel (r) desenfundó un arma y disparó varias veces contra ambos.

El joven, estudiante de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, perdió la vida al intentar mediar para proteger a su madre.

Tras el ataque, la mujer quedó gravemente herida y fue trasladada de urgencia, permaneciendo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Departamental de Nariño.

Temas Relacionados

Asesinato en NariñoHomicidio en NariñoCrimen en NariñoEjército NacionalAriel Mora RodríguezAsesinato en una pizzeríaColombia-NoticiasExcoronel atacó a su hijo en Pasto

