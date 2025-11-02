Buscan a sicario vestido de payaso que causó la muerte de una niña durante la noche de Halloween en Valle del Cauca

El sujeto aprovechó la noche de Halloween para atacar a otro hombre, aunque una bala perdida terminó impactando a una menor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La noche de Halloween en Yumbo, Valle del Cauca, tuvo un lamentable resultado, debido a que una niña de 8 años murió tras recibir el impacto de una bala perdida durante un ataque sicarial. El hecho, que ha generado indignación en la comunidad, ocurrió en el barrio Bellavista, donde la menor celebraba la fecha junto a su familia.

Según la información de la Policía del Valle, el ataque tenía como objetivo a un hombre de nacionalidad extranjera que se encontraba frente a la vivienda de la niña. En ese momento, un sujeto disfrazado de payaso y que se movilizaba en una motocicleta se aproximó y disparó en tres ocasiones contra el hombre.

Lamentablemente, uno de los proyectiles alcanzó a la menor de edad, que fue trasladada de inmediato por sus familiares a un centro asistencial. Aunque allí los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz García, mostró su rechazo ante lo sucedido y aseguró que las autoridades trabajan de manera coordinada para identificar y capturar a los responsables: “La administración municipal de Yumbo expresa el repudio y rechazo total ante el lamentable suceso. La investigación está en manos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, quienes avanzan en la recolección de pruebas y testimonios”, señaló el mandatario local.

Las primeras indagaciones indican que el sicario, que llevaba una máscara, aprovechó la confusión generada por la celebración para escapar hacia la parte baja del municipio. Testigos relataron que, tras disparar, el agresor aceleró en dirección al sector de La Estancia, donde las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda.

Hasta el momento, la búsqueda del responsable continúa activa, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la comunidad, con el fin de que entreguen cualquier información relacionada con el delincuente que les permita dar con su paradero.

Cabe mencionar que el ataque no solo cobró la vida de la menor, sino que dejó hospitalizado al hombre que fue el blanco del atentado, tras presentar tres impactos de bala, aunque el reporte médico, citado por el diario local El País de Cali, indicó que su estado de salud es estable.

Las autoridades descartaron que la niña tuviera relación alguna con el objetivo del sicario, confirmando que se trató de una víctima inocente de un hecho aislado.

Ante la gravedad del caso, la Personería Municipal de Yumbo emitió un comunicado en el que lamentó y rechazó los hechos violentos ocurridos durante la noche del 31 de octubre.

“La Personería Municipal de Yumbo expresa su más profundo rechazo y consternación frente a los lamentables hechos ocurridos en la noche del 31 de octubre, donde un ataque con arma de fuego dejó como resultado la muerte de dos personas, entre ellas una menor de edad y varias afectadas emocionalmente por lo sucedido”, expresó Jesús Mauricio Castañeda González, personero de Yumbo, Valle del Cauca.

El comunicado indicó que este suceso, ocurrido en medio de una jornada destinada a la celebración familiar, causó indignación entre la ciudadanía. La entidad, como garante de los derechos humanos y la convivencia ciudadana, rechazó toda manifestación de violencia y solicitó a las autoridades que adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

El crimen encendió las alarmas en las autoridades del Valle, que insisten en la necesidad de reforzar los controles de seguridad durante fechas festivas como Halloween, cuando las aglomeraciones y el uso de disfraces pueden ser aprovechados por la delincuencia.

Tras el suceso, a través de las redes sociales, vecinos y familiares compartieron mensajes de condolencia y fotografías de la pequeña, recordando que la noche debía ser de alegría y no terminar en fatalidad, por lo que piden que el asesinato de la menor no quede impune.