Bogotá y Soacha registrarán suspensiones temporales del servicio de agua por cerca de 27 horas: conozca las fechas

Varias zonas experimentarán interrupciones programadas que buscan prevenir daños mayores y asegurar la calidad del servicio en la capital y municipios cercanos

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anuncia cortes de agua en varias localidades por obras de mantenimiento - crédito Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Eabb, informó que realizará obras de reparación y mantenimiento en la red de distribución de agua en varios sectores de la ciudad, desde el 4 hasta el 6 de noviembre de 2025.

El objetivo de estos trabajos es evitar daños mayores en la infraestructura hídrica, garantizar un suministro continuo y mantener la calidad en el servicio para todos los usuarios. Para ejecutarlos, será necesario realizar suspensiones temporales del servicio en distintas localidades de Bogotá y el municipio de Soacha.

Las labores de empate de redes de acueducto, cierres a terceros, instalación de válvulas, cambio de hidrantes y mantenimientos preventivos y correctivos se ejecutarán en horarios y sectores específicos, detallados a continuación:

Martes 4 de noviembre de 2025

Puente Aranda:

  • Milenta.
  • De la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la avenida calle 8 sur.
  • 7:00 a. m., duración: 27 horas.
  • Empates redes acueducto.
Las suspensiones temporales del servicio de agua afectarán sectores de Bogotá y Soacha entre el 4 y el 6 de noviembre de 2025 - crédito Colprensa

San Cristóbal:

  • Libertadores
  • de la transversal 14 este a la transversal 14b este, entre la calle 56 a la diagonal 58a sur
  • 10:00 a. m., duración: 27 horas
  • Empates redes acueducto

Soacha:

- Macarena, Monguí, Jardín

- Macarena, Monguí, Jardín

- 10:00 a. m., duración: 24 horas

- Cierre a terceros

Kennedy:

  • Conjunto Residencial Recodo del Tintal
  • de la calle 6 (av. américas) a la calle 6d, entre la carrera 80g a la carrera 86
  • 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Mantenimiento preventivo

Usaquén:

  • Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano, Cojardín
  • de la carrera 45 a la carrera 106, entre la calle 235 hasta el canal guaymaral
  • 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Mantenimiento preventivo

Miércoles 5 de noviembre de 2025

Usaquén:

  • Santa Barbara Central
  • de la carrera 9 a la carrera 11, entre la calle 116 a la calle 127
  • 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Cierre a terceros
Los trabajos incluyen empates de redes, instalación de válvulas, cambio de hidrantes y mantenimientos preventivos y correctivos - crédito Freepik

Suba:

  • Batan, Prado Veraniego Sur, Las Villas
  • de la carrera 54 a la transversal 60, entre la calle 117d a la calle 129
  • 8:00 a. m., duración: 24 horas
  • Instalación válvula

Antonio Nariño:

  • Policarpa, La Hortua
  • de la calle 1 a la calle 5 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14
  • 7:00 a. m., duración: 27 horas
  • Empates redes acueducto

Puente Aranda:

  • Puente Aranda
  • de la calle 17 a la calle 22, entre la carrera 56 a la carrera 60
  • 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Instalación válvula e hidrante

San Cristóbal:

  • Libertadores
  • de la calle 57 sur a la diagonal 58a sur, entre la transversal 14 este a la transversal 14b este
  • 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe:

  • La Picota, La Paz, Porvenir, Danubio, La Fiscala Norte, Danubio II
  • de la avenida caracas a la transversal 2d bis, entre la calle 56 sur a la diagonal 63 sur
  • 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Mantenimiento preventivo

Bosa:

  • Olarte, Nuevo Chile, Portal del Sur, TransMilenio, Olarte Área Comercial e Industrial
  • de la carrera 71b a la carrera 73d bis b, entre la calle 57r sur a la calle 53a bis sur
  • 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Cierre a terceros
Puente Aranda, San Cristóbal, Kennedy, Usaquén, Suba, Antonio Nariño y Bosa figuran entre las zonas impactadas por los cortes de agua - crédito Colprensa

Soacha<b>:</b>

  • Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y c.c. unisur
  • de la transversal 7 a la carrera 2, entre la calle 27 a la calle 38
  • de la carrera 2a a la carrera 20 este, entre la calle 3 a la calle 26
  • 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Mantenimiento preventivo

Jueves 6 de noviembre de 2025

Puente Aranda:

  • El Remanso
  • de la avenida calle 3 a la diagonal 16 sur, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50
  • 7:00 a. m., duración: 27 horas
  • Empates redes acueducto

Puente Aranda:

  • Estación Central, Los Ejidos
  • de la calle 13 a la calle 22, entre la carrera 34 a la avenida carrera 50
  • 8:00 a. m., duración: 24 horas
  • Empates redes acueducto

Puente Aranda:

  • Los Ejidos
  • de la avenida calle 6 a la calle 13, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50
  • 8:00 a. m., duración: 25 horas
  • Empates redes acueducto

Teusaquillo:

  • Quinta Paredes
  • de la carrera 40 a la carrera 47, entre la calle 24 a la calle 26
  • 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Cambio de hidrante

Kennedy:

  • Lusitania
  • de la calle 6 a la calle 11, entre la carrera 68 a la carrera 68d
  • 7:00 a. m., duración: 24 horas
  • Traslado de hidrante y válvula
La EAAB recomienda llenar tanques de reserva y usar el agua almacenada antes de 24 horas para mitigar el impacto de los cortes - crédito Alcaldía de Bogotá.

Kennedy:

  • Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad
  • de la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72
  • 8:00 a. m., duración: 24 horas
  • Empates redes acueducto

Kennedy:

  • Provivienda Oriental
  • de la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d
  • 7:00 a. m., duración: 27 horas
  • Empates redes acueducto

San Cristóbal:

  • Villa de los Alpes I, Villa de los Alpes, Suramérica, Bello Horizonte, Córdoba, Montebello, Granada Sur, San Pedro, Velódromo, San Blas, San Cristóbal Sur
  • de la avenida calle 11 sur a la calle 36 sur, entre la carrera 5a a la carrera 9 este
  • 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Mantenimiento preventivo

Bosa:

  • Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny
  • de la avenida calle 43 sur a la calle 56 sur, entre la avenida carrera 86 a la avenida carrera 89b
  • 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Mantenimiento preventivo

Kennedy:

  • Chucua La Vaca I, II, III, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Saucedal, Villa Nelly II Sector
  • de la carrera 80 a la carrera 86, entre la avenida de las américas a la calle 43 sur
  • 8:00 a. m., duración: 24 horas
  • Mantenimiento correctivo

Cortes de agua en Usme

La localidad de Usme serán una de las zonas más afectadas. De acuerdo con al Eaab, el corte iniciará a las 8:00 a. m. y tendrá una duración aproximada de 12 horas, afectando una amplia zona de esta localidad ubicada en el sur de la capital. Los principales tanques intervenidos durante la jornada serán Piedra Herrada, El Paso, El Uval y El Dorado II.

Barrios afectados por el corte de agua en Usme

La suspensión temporal del servicio impactará a más de 70 barrios y sectores, agrupados de la siguiente manera:

  • Alaska, Antonio José de Sucre, Barranquillita, Bolonia, Chapinerito, Charalá, Chuniza, Comuneros, Duitama, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Pedregal, El Pedregal II, El Virrey, Gran Yomasa, La Cabana, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Fiscala, La Reforma, Los Olivares, San Felipe de Usme, Serranías, Serranías I, Usminia, Villa Israel, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Portal del Divino, El Portal Urbano.
  • El Porvenir de Los Soches, El Refugio I, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Brazuelos Occidental, Brazuelos Occidental Rural, Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural I, Centro Usme Urbano, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, El Uval Rural, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, Mochuelo Alto Rural, Usminia, Villa Anita.
  • Yomasa Norte, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Progreso Usme, El Tuno, El Uval, El Uval Rural, Fiscala Alta, La Huerta, La Orquídea de Usme, Pepinitos, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I
El objetivo de las obras es prevenir daños mayores en la infraestructura hídrica y garantizar la calidad del suministro de agua - crédito Empresa de Acueducto

Además, el barrio Alfonso López también tendrá suspensión del servicio de agua potable en el mismo horario, desde las 8:00 a.m. y por 12 horas, debido a labores de mantenimiento preventivo en la red.

Zonas técnicas afectadas por el mantenimiento

  • Tanque Piedra Herrada:
    • área comprendida entre la calle 66d a la calle 68a sur, entre la carrera 4a y la carrera 7h
    • calle 69g sur a la diagonal 72 sur, entre la quebrada santa librada y la carrera 9
    • calle 87b sur a la calle 89c sur, entre la carrera 9 y la carrera 7c este
  • Tanque El Paso:
    • desde la calle 97d sur a la calle 110 sur, entre la quebrada los soches y la carrera 6
  • Tanque El Uval:
    • diagonal 99 sur a la quebrada piojo, entre la carrera 7 y la carrera 9 este
    • Quebrada piojo a la calle 139 sur, entre la carrera 2 este y el río tunjuelo
  • Tanque El Dorado II:
    • de la calle 64 sur a la calle 110 sur, entre la carrera 10 este y la carrera 1

Recomendaciones para usuarios

  • Llenar el tanque de reserva antes del corte.
  • Consumir el agua almacenada antes de 24 horas.
  • Usar el agua racionalmente, privilegiando el lavado de manos y preparación de alimentos.
  • Solicitar carrotanques para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público en la Acualínea 116.

