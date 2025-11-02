Colombia

Ataque sicarial dejó como saldo un joven de 24 años muerto, un herido y un hombre capturado en Cartagena

El crimen ocurrió en la madrugada del 1 de noviembre de 2025, mientras Kleiner Escobar compartía con amigos en una esquina del barrio Policarpa, donde fue atacado a quemarropa por sicarios

Guardar
El CTI se encargó de
El CTI se encargó de hacer el levantamiento del joven Kleiner Escobar - crédito Mauricio Dueñas Castañed/EFE

Kleiner Escobar Martínez, de 23 años, fue asesinado de varios disparos en la madrugada del sábado 1 de noviembre de 2025 en el barrio Policarpa, en el sector conocido como Las Mallas.

Las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados a su memoria, reflejando el dolor y la despedida de familiares y amigos.

“Cuñado, dejaste una familia con un gran dolor, pero fortaleza y valor. Que Dios te tenga en su Santo Reino. Diste la mejor versión de ti y la mala. Sea como sea, siempre te querremos y estarás en nuestros corazones”, publicó uno de sus allegados en Facebook.

De acuerdo con la Policía Nacional, esa madrugada, Escobar se encontraba reunido con varias personas en una esquina del barrio cuando dos sujetos, arribaron y uno de ellos disparó a quemarropa.

El joven de 24 años
El joven de 24 años recibió múltiples disparos que acabaron con su vida - crédito Montaje Infobae

Otras versiones indican que la víctima y sus acompañantes transitaban a pie por el sector en el momento del ataque, aunque el resultado fue fatal: Kleiner murió en el acto y otro joven, apodado ‘El Brayan’, sufrió heridas graves que lo mantienen en estado crítico, según confirmaron las autoridades.

El presunto atacante, capturado tras una persecución policial, tiene 23 años y siete anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, porte de armas y hurto.

Actualmente, el individuo permanece a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que determinarán su situación jurídica.

En relación con Kleiner Escobar, la Policía Nacional indicó que presentaba cuatro anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego (2022 y 2025), violencia contra servidor público (2024) y tráfico de estupefacientes (2020).

Su acompañante herido, ‘El Brayan’, registra siete antecedentes judiciales que incluyen hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas.

Imagen de referencia. El asesino
Imagen de referencia. El asesino que fue capturado desenfundó un arma de fuego y la accionó en contra de sus víctimas - crédito Redes sociales

La Policía Metropolitana aún investiga los móviles del ataque, aunque no descarta una relación directa con los antecedentes penales de las víctimas.

Este hecho, registrado como el primer homicidio de noviembre, generó consternación en Policarpa, donde la comunidad permanece a la espera de mayor información mientras se avanza con las pesquisas.

Joven de 20 años fue asesinado a tiros en Cartagena

El barrio Olaya Herrera, sector La Puntilla, fue escenario de un nuevo homicidio ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre de 2025. De acuerdo con información de las autoridades, Juan David Muñoz Balanta, un joven de 20 años originario de Cartagena, fue asesinado mientras se desplazaba en motocicleta.

El crimen se presentó exactamente a las 10:35 p. m., en momentos en que la víctima conducía su moto por una de las calles de La Puntilla.

Juan David Muñoz recibió dos
Juan David Muñoz recibió dos impactoa de bala, uno en la espalda y otro en la cabeza - crédito Colprensa

Según versiones recogidas por la Policía Nacional, dos sujetos en una motocicleta interceptaron a Muñoz Balanta. Uno de los ocupantes, identificado como el pistolero, le disparó a corta distancia, provocando la muerte de la víctima en el acto por impactos de bala en la espalda y la cabeza.

El cuerpo quedó tendido sobre la motocicleta y que varias imágenes del hecho circulan en redes sociales.

La Metropolitana de Policía reportó que Juan David Muñoz vestía una camisa verde tipo militar y lucía el cabello teñido. Tras las primeras investigaciones, las autoridades confirmaron que la víctima presentaba una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) relacionada con porte ilegal de armas de fuego.

Este homicidio representó el segundo crimen registrado durante el primer día de noviembre en la ciudad: horas antes, Kleiner Escobar Martínez fue baleado en el sector Las Mallas del barrio Policarpa, en un ataque en el que ‘El Brayan’, de 24 años, resultó gravemente herido.

Sobre estos hechos, la Policía confirmó la captura de uno de los sicarios gracias a una intensa persecución.

