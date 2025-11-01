Universidad Nacional confirmó que un egresado de la carrera de Biología falleció dentro del campus: esto se sabe

Universidad Nacional confirmó que un egresado de la carrera de biología falleció dentro del campus - crédito Alcaldía de Bogotá

El 1 de noviembre de 2025, la Universidad Nacional confirmó que fue encontrado un cuerpo dentro de su sede en Bogotá. En un comunicado dirigido a la opinión pública reveló que el cadáver era de un egresado de la carrera de Biología.

“A la Comunidad Universitaria y a la Opinión Pública: La Rectoría, la Vicerrectoría de Sede y la Decanatura de la Facultad de Ciencias lamentan profundamente el fallecimiento de un egresado del programa de Biología, ocurrido entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre en el arboretum del campus, en cercanías del edificio 425 (Instituto de Ciencias Naturales) y la Calle 53”, se lee en el comunicado.

La Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) comenzaron las labores de investigación para determinar los hechos - crédito Universidad de Nacional

A su vez, la institución educativa señaló que las causas del deceso no han sido esclarecidas, por lo que la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) comenzaron las labores de investigación para determinar los hechos.

“En la mañana de hoy hicieron presencia en el sitio, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron la correspondiente diligencia de levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal para esclarecer las causas de la muerte”, añadieron.

Con respecto a los hechos, tanto el rector Leopoldo Munuera como la Facultad de Ciencias a la que perteneció el fallecido enviaron un mensaje de apoyo a los familiares y personas cercanas.

“La Rectoría, la Sede Bogotá y la Facultad de Ciencias expresan sus condolencias y solidaridad con los familiares, colegas y amigos de nuestro egresado”, puntualiza el comunicado.

Estudiante de Los Andes resultó muerto tras asistir a una fiesta de Halloween en Chapinero, Bogotá

Fiesta de Halloween terminó en tragedia en Bogotá, tres personas fueron capturadas - crédito Reuters

El fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, generó una profunda consternación en la comunidad universitaria de Bogotá. El joven, de 20 años y cursante del séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas, murió el viernes 31 de octubre de 2025 tras sufrir una agresión durante una celebración de Halloween.

La tragedia se desencadenó en la madrugada del viernes, cuando Moreno Jaramillo fue trasladado de urgencia al Hospital Simón Bolívar debido a las lesiones sufridas en el altercado. De acuerdo con la información difundida por el medio radial, el estudiante falleció hacia las 7: 00 p. m. a causa de la gravedad de las heridas.

Los pocos detalles que se han conocido es por medio de las redes sociales, sin embargo, la Secretaría de Salud, subred Norte, emite un comunicado en el que detalló el estado de salud en el que ingresó el joven a una institución médica de la zona - crédito Secretaría de Salud

El hecho ocurrió durante una fiesta privada organizada por estudiantes en una vivienda cercana a la zona universitaria del norte de Bogotá. La agresión se habría producido en el marco de una discusión que derivó en golpes, aunque los motivos exactos aún no han sido esclarecidos.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de tres personas por el delito de lesiones personales, en hechos registrados la noche del jueves 30 de octubre. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de la agresión.

La Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación trabajan de manera conjunta para establecer si se trató de una riña espontánea entre estudiantes o de una agresión premeditada. Las cámaras de seguridad del lugar donde se realizó la fiesta serán clave para reconstruir la secuencia de los hechos.

El cuerpo de Jaime Esteban Moreno fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se practicará la necropsia que permitirá determinar las causas precisas de su muerte, según señalaron fuentes consultadas por el medio citado. Hasta el momento, ni la Universidad de los Andes ni las familias de los presuntos implicados han emitido comunicados oficiales sobre el caso. No obstante, la institución académica activó sus protocolos internos de acompañamiento y apoyo psicológico para la comunidad universitaria.