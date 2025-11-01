Turista asiática viajó hasta Colombia solo para probar un ajiaco en Bogotá: degustó la oblea en el mismo lugar que lo hizo Mick Jagger

La joven aseguró que el sabor es bueno - crédito @imyouwin/IG

Una joven influencer asiática que registró su paso por Colombia compartió en sus redes sociales varios videos sobre su visita a Bogotá.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue cómo comenzó su travesía. En su primera publicación, “Yueun” —como se le conoce en Instagram y en su canal de Twitch (@imyouwin)— explicó que todo empezó al ver un video en el que una usuaria degustaba lo que, según algunos internautas, parecía un sancocho. Sin embargo, una de las etiquetas del video revelaba que en realidad se trataba de un #ajiaco.

Intrigada por el plato, la creadora de contenido decidió preguntarle a ChatGPT: “Where can I eat ajiaco? It looks so good. Which country is it from?” (¿Dónde puedo comer ajiaco? Tiene muy buena pinta. ¿De qué país es?).

La respuesta de la inteligencia artificial fue clara: Colombia. Acto seguido, la joven compró un tiquete de avión con destino al país cafetero, rumbo a Bogotá.

Joven asiática tomó un avión para probar un ajiaco en Bogotá

Al llegar a la capital, tal y como le explicó ChatGPT, se dirigió al centro de Bogotá, donde quedan ubicados varios restaurantes en los que se vende esta sopa tradicional que se prepara con:

Pollo (pechuga y/o muslo)

Papas de diferentes variedades: papa sabanera, papa pastusa y papa criolla

Mazorca de maíz tierno, cortada en trozos

Guascas (hierba aromática típica)

Caldo de pollo

Cilantro fresco (opcional)

Ajo y cebolla larga

Sal y pimienta al gusto

Según la forma tradicional, tal y como vivió la experiencia la turista extranjera, el ajiaco se sirve acompañado de crema de leche, alcaparras y aguacate, que cada comensal añade al gusto en su plato.

Aunque en la referencia que le indicó la IA la primera opción para encontrar el platillo era el restaurante ‘La Puerta Falsa’, ella caminó las calles del centro de la capital preguntando dónde podía encontrar un ajiaco para probarlo.

Este fue el veredicto de la joven asiática que se fue hasta Colombia solo para probar el ajiaco en Bogotá

Al final terminó ingresando a “El mejor ajiaco del mundo”, donde al principio tuvo que esperar y, como buena rola —término con el que en otras regiones de Colombia se refieren a los nacidos en Bogotá—, hizo fila antes de poder pedir su tan ansiada sopa.

“Estoy emocionada (I’m quite excited)... Lo he probado y también lleva crema de leche (I’ve tried this, it has cream as well). Es como la definición de comida reconfortante (It’s like the definition of comfort food)”, expresó la creadora de contenido.

“Está bueno. El tamaño del plato es perfecto. Mira, compáralo con mi mano. El sabor es exactamente el que esperas. Es un plato de sopa de pollo sustanciosa (It’s good. This is a good-sized bowl. Look, compared with my hand. The taste is exactly what you expect. It’s a bowl of hearty chicken soup)”, concluyó “Yueun”. También visitó el puesto de obleas en el que Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones probó la oblea

En otro video que la misma joven extranjera de visita en Bogotá compartió en sus redes, dejó ver que aprovechó su estancia para pasar por el puesto de venta ambulante de otra preparación tradicional, un postre llamado oblea.

Este antojo popular que se suele vender en plazas, parques y calles de ciudades y pueblos pueden servir como merienda o postre, y son reconocidas por su sabor, versatilidad y facilidad de preparación

Está conformado por dos finas láminas circulares hechas a base de harina de trigo, que encierran rellenos dulces. El más tradicional es el arequipe (dulce de leche), aunque también se suelen añadir ingredientes como queso rallado, mermeladas, leche condensada o dulce de mora.

La turista asiática compartió un fragmento del video que se conoció cuando la banda británica de rock The Rolling Stones visitó Colombia para su concierto el 10 de marzo de 2016 en estadio El Campín (Bogotá). En esa ocasión el vocalista Mick Jagger aprovechó su estadía en la capital para andar el centro de Bogotá, y en una de sus paradas probó la oblea en el mismo lugar que la influencer.

“Vi el vídeo, pero no sé si realmente lo compraron. Es la primera vez que pruebo Oblea. El sabor es exactamente el que esperas, nada especial. Siempre es un sabor sencillo que te conquista cada vez. Obviamente, está muy bueno (I saw the video, but I can’t tell if they actually bought it. First time trying Oblea. The taste is exactly how you expect, nothing particularly special. It’s always a simple tasting one that gets you every time. Obviously, it’s very good), concluyó la viajera.

