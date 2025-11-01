Menor de 13 años murió al caerle portón de hierro en una bodega en Barranquilla

El cuerpo del menor de 13 años fue enviado al Instituto de Medicina Legal de Barranquilla - crédito CTI

El fallecimiento de Derwi Jesús Palacios Teherán, un adolescente de 13 años, por la caída de un portón de hierro generó consternación en el corregimiento de Juan Mina, jurisdicción del Distrito de Barranquilla.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 31 de octubre de 2025 en una bodega, cuando el menor perdió la vida tras recibir el impacto del portón al intentar abrirlo en dicho establecimiento.

De acuerdo con la investigación preliminar, Derwi Jesús intentó levantar la estructura metálica cuando esta se desplomó sobre él, causándole lesiones profundas en la cabeza y el cuerpo.

Personas presentes en el sitio acudieron en auxilio del adolescente y lo trasladaron rápidamente al centro de salud del barrio El Pueblito.

El joven fue trasladado a un centro asistencial donde falleció - crédito Redes sociales

El Heraldo detalló que los médicos intentaron maniobras de reanimación desde el ingreso del joven, aunque llegó sin signos vitales al hospital.

El reporte médico entregado por el personal de salud precisó que el menor presentaba un trauma craneoencefálico severo, atribuible al golpe directo provocado por la pesada estructura.

Estos hallazgos coinciden con las primeras diligencias de la Policía, que ha iniciado su propio proceso para establecer con exactitud las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Fuentes oficiales indicaron que la familia Palacios Teherán permanece impactada y que la investigación apunta a descartar cualquier factor externo, enfocando el análisis en el estado y funcionamiento del portón de hierro.

El cuerpo de Derwi Jesús Palacios Teherán fue remitido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se espera un informe técnico que aporte elementos claves para el esclarecimiento.

Atraco masivo en cancha de Puerto Colombia, Atlántico, dejó un herido y varias familias afectadas

El parque principal del barrio Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia, fue escenario de un atraco masivo que dejó un herido y a varias personas afectadas durante la noche del jueves 30 de octubre de 2025.

Imagen de referencia. Delincuentes armados irrumpieron en la cancha, despojaron de pertenencias a asistentes y dispararon contra un padre de familia que permanece hospitalizado - crédito Colprensa

Los hechos ocurrieron entre las 6:30 p. m. y 7:00 p. m., en los alrededores de la cancha, donde niños de la escuela de fútbol Paz y Bien realizaban su práctica habitual.

De acuerdo con la información recolectada por El Heraldo, un grupo de delincuentes irrumpió en el espacio público, donde alrededor de 15 a 20 menores estaban acompañados de sus familiares.

Los asaltantes intimidaron a los presentes y despojaron a distintas personas de celulares y otros bienes de valor.

Durante el robo, uno de los ladrones disparó con un arma de fuego y lesionó a un adulto que acompañaba a los menores. La víctima recibió un impacto en la pierna y fue auxiliada por otro acudiente, quien la trasladó en un vehículo particular a la Clínica Porto Azul.

El afectado permanece bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque las versiones iniciales indican que su estado es estable y se encuentra fuera de peligro.

Imagen de referencia. El ataque se perpetró mientras al menos 20 menores jugaban fútbol bajo la mirada de sus acompañantes - crédito Pixabay

El episodio generó conmoción y temor entre las familias y vecinos del sector, quienes han manifestado preocupación por la inseguridad creciente en zonas de recreación frecuentadas por niños.

Luego del atraco, la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo especial en el área, que incluyó el sobrevuelo de un helicóptero, según denunció la comunidad. Pese a estas acciones, residentes del área expresaron su inconformidad ante la falta de vigilancia constante y controles estrictos.

“Es urgente que haya un control más estricto del porte de armas y mayor vigilancia. En ese parque hay niños, madres y padres todos los días; pudo haber sido una tragedia mayor”, relató uno de los vecinos.

El suceso tuvo lugar frente al parque del barrio, en la zona donde también funciona un supermercado y que suele reunir a numerosas familias.