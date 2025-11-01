Colombia

Los padres de Esteban Moreno, estudiante de Los Andes asesinado en Bogotá, expresaron su dolor: “Hemos perdido a un ser maravilloso”

Monica Jaramillo y Esteban Moreno emitieron un comunicado en el que lamentaron los hechos registrados en la madrugada del 31 de octubre

El joven fue golpeado en
El joven fue golpeado en reiteradas ocasiones luego de salir de una fiesta en Chapinero - crédito Colprensa/RedesSociales

Mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en las audiencias de legalización de las capturas por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven estudiante de la Universidad de los Andes, sus padres se pronunciaron a través de un comunicado publicado en redes sociales.

En este, Jaime Moreno y Mónica Jaramillo lamentaron lo registrado en la madrugada del 31 de octubre, cuando su hijo se encontraba en un establecimiento nocturno celebrando Halloween.

“Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar puede experimentar, nuestro amado hijo, Jaime Esteban Moreno Jaramillo ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos que ya se encuentran en investigación ante la Fiscalía General de la Nación”, se lee en el comunicado.

Los padres del estudiante de
Los padres del estudiante de la Universidad de los Andes publicaron un comunicado en redes sociales - crédito X

En el texto, los padres del joven estudiante lo describieron a nivel personal, destacando principalmente la relación que este tenía con su hermano menor.

“Nuestro Hijo, Jaime, era el hijo mayor de nuestra casa, con su hermano menor eran los más amigos y se tenian el uno al otro. A sus apenas 20 años, era un estudiante destacado de séptimo semestre de ingenieria de sistemas de la Universidad de los Andes, l más hermosa persona, excelente ser humano, quien resultaba maravilloso no solo para nuestra familia, sino para todos quienes tuvieron laposibilidad de conocerlo o interactuar con él

En segundo lugar mencionaron las cualidades de Esteban Moreno, afirmando que era un apasionado por el ajedrez y que tenía planes para seguir su proceso educativo en Europa.

Pese a su corta edad era bilingue y se encontraba aplicando como estudiante de intercambio en Finlandia, un gran programador, apasionado y muy habil en el desarrollo de aplicaciones novedosas para equipos celulares”.

Tres personas fueron capturadas tras
Tres personas fueron capturadas tras la riña registrada en la localidad de Chapinero - crédito Redes Sociales

“Hemos perdido un ser maravilloso e rremplazable. Único, autentico, católico y dejó una familia totalmente destruida, le cortaron sus sueños, sus planes, sus proyectos”, se lee en el comunicado, que finaliza con los padres de Esteban Moreno pidiendo que se haga justicia.

No compromendemos como un ser tan especial perdiera la vida en un ataque tan brutal. Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos, oramos para que se haga justicia y que en este caso los responsables reciban todo el peso de la ley”, se lee en el documento.

Universidad de los Andes también se pronunció

Universidad de Los Andes se
Universidad de Los Andes se pronunció sobre la muerte del joven Jaime Esteban Moreno - crédito @Uniandes/X

Debido a que la víctima y uno de los involucrados son estudiantes de la Universidad de los Andes, la institución académica se pronunció mediante un comunicado en el que lamento lo registrado.

“Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación“.

En ese sentido, la universidad expuso que estará disponible para cualquier aspecto relevante del caso, puesto que se debe esclarecer si en el pasado existió algún tipo de altercado entre los estudiantes involucrados en el asesinato.

“Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”.

Además, el colegio San Bartolomé, en donde realizó sus estudios básicos el joven asesinado, también se pronunció para lamentar los hechos y destacar el legado del joven, al que describieron como un gran estudiante.

“Hoy nos unimos en oración por su eterno descanso, extendemos a su familia y seres queridos nuestro más sincero abrazo de solidaridad y esperanza. La luz y el testimono de Jaime Esteban Moreno permaneceran siempre en el corazón de nuestra comunidad”.

La institución destacó el paso
La institución destacó el paso de Esteban Moreno, joven asesinado en Chapinero durante la celebración de Halloween - crédito Colegio San Bartolomé de Bogotá

