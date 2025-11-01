El FNA brindará financiación de hasta el 100% para la compra de vivienda nueva o usada: cómo solicitarla

La iniciativa busca reducir los problemas que tienen los colombianos para acceder a la compra de una vivienda - crédito Freepik

En Colombia, adquirir vivienda representa uno de los objetivos más importantes para muchos hogares. No obstante, reunir el dinero necesario para la cuota inicial se convierte en un obstáculo frecuente que limita las posibilidades de compra y acceso al sistema hipotecario.

Frente a este escenario, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una nueva modalidad de financiación que permitirá a los usuarios cubrir hasta el 100% del valor de una vivienda. La medida busca eliminar la exigencia de cuota inicial y ampliar el acceso a crédito hipotecario para personas que no cumplen los requisitos tradicionales del sector financiero.

La entidad adscrita al Ministerio de Haciendo ha enfocado su estrategia en promover el ahorro previo a través de mecanismos como el Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y el traslado de cesantías, dirigidos tanto a trabajadores formales como independientes, emprendedores y colombianos en el exterior.

La presidenta de la entidad, Laura Roa Zeidán, señaló que el propósito es reconocer y premiar la disciplina de quienes ahorran con un acceso más amplio y flexible a vivienda propia.

Esta iniciativa hace parte de los planes institucionales para apoyar a quienes enfrentan mayores barreras para comprar casa.

El sistema de AVC ofrece una rentabilidad anual del 2% y no genera costos adicionales; el usuario determina el monto y la periodicidad de sus depósitos, lo que facilita la adaptación a distintas capacidades de pago.

Durante la campaña del Mes del Ahorro, el Fondo resalta la importancia de los hábitos financieros y extiende la invitación a los interesados a conocer las ventajas de sus instrumentos, especialmente los orientados a personas sin cesantías.

Actualmente, el portafolio del FNA también incluye financiación de hasta el 90% para la compra de vivienda nueva o usada, hasta el 70% para mejoramiento o construcción en sitio propio, así como opciones de leasing habitacional y compra de cartera.

El esquema AVC Plus permite a los usuarios definir una meta de ahorro y acceder al crédito una vez alcancen el monto previsto. Todas estas alternativas están dirigidas a reducir las barreras de acceso al crédito habitacional y facilitar la obtención de vivienda propia para un mayor número de colombianos.

¿Cómo solicitar un crédito para vivienda en el FNA?

Para solicitar un crédito con la entidad, el interesado debe cumplir con una serie de pasos y requisitos establecidos, tales como:

El primer paso consiste en estar afiliado al fondo, ya sea a través del traslado de cesantías o mediante un plan de ahorro voluntario. Además, es necesario alcanzar el puntaje mínimo de crédito determinado por el sistema de calificación del FNA y, en el caso de cesantías, estas deben estar libres de embargos o pignoraciones.

El solicitante debe realizar una simulación del crédito en el sitio web oficial del fondo, donde se requiere ingresar información básica como la fecha de nacimiento y el destino del crédito, por ejemplo, para la compra de vivienda. Esta simulación permite conocer el monto aproximado al que se podría acceder.

Una vez realizada la simulación, el trámite puede iniciarse de forma virtual a través de la plataforma Fondo en Línea, en los Puntos de Atención presencial del FNA o por medio de la línea telefónica gratuita 01 8000 52 7070 y el número 3077070.

El proceso contempla la preparación de documentos, los cuales varían según el tipo de actividad laboral del solicitante (empleado, independiente, entre otros). El formulario de solicitud y la lista completa de documentos exigidos están disponibles para descarga en la página web. Ante cualquier duda, es posible consultar por los canales oficiales o acudir de manera presencial a un Punto de Atención para recibir orientación sobre los requisitos y avances del trámite.