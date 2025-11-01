Ataque armado en Norte de Santander dejó un muerto y dos capturados tras persecución

El hecho ocurrió en el municipio de Ocaña en Norte de Santander - crédito Redes sociales

Un ataque armado conmocionó la noche del 31 de octubre de 2025 a los habitantes de Ocaña, Norte de Santander, tras registrarse la muerte de un hombre y la captura de dos sospechosos en un hecho violento cerca del barrio Bruselas.

El suceso ocurrió cuando dos individuos a bordo de una motocicleta persiguieron durante varias cuadras la camioneta en la que iba la víctima, lo que culminó en un intercambio de disparos.

Testigos informaron que varias detonaciones generaron pánico entre los vecinos, quienes buscaron refugio hasta la llegada de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información difundida por La Opinión, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo. Tras el enfrentamiento, los presuntos agresores huyeron, aunque fueron interceptados y detenidos pocas cuadras adelante por unidades policiales que acudieron rápidamente al lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad del hombre fallecido.

La Policía acordonó la zona y que expertos en criminalística recolectaron evidencias balísticas, además de revisar grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en el sector para esclarecer cómo se desarrolló el ataque y cuáles fueron sus motivaciones.

El secretario de Gobierno de Ocaña, Fredy Arengas Romero, valoró la eficiencia del operativo policial. “Esta captura se logra gracias a la pronta acción de la Policía tan pronto ocurrió el hecho violento”, manifestó Arengas Romero.

Las autoridades trasladaron a los capturados a disposición de la Fiscalía para iniciar el proceso judicial que determinará su grado de responsabilidad y las circunstancias del homicidio.

Investigadores indagan si el homicidio está vinculado a ajustes de cuentas o a disputas entre grupos armados que operan en la región.

El medio citado informó que la comunidad permaneció en alerta mientras se desarrollaban las diligencias en el área afectada.

Los habitantes esperan avances de las pesquisas oficiales para que se esclarezcan tanto la identidad de la víctima como las motivaciones tras el fatal ataque en Ocaña.

Sicaria mató de un tiro a un domiciliario desde una motocicleta y mientras grababa con su teléfono

El homicidio de Desiderio Ramón Carieles Asuaje generó impacto en el barrio El Porvenir, en Cúcuta, luego de que una mujer armada lo asesinó a plena luz del día el lunes 27 de octubre de 2025.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 p. m., cuando Carieles transitaba por el sector en una motocicleta Suzuki, como parte de su trabajo diario.

De acuerdo con testigos citados por el medio, una pareja llegó en otro vehículo y la mujer, que viajaba como parrillera, portaba un teléfono en una mano mientras sostenía un arma en la otra.

“Ella tenía que venir grabando o en medio de una videollamada, después de dispararle, lo enfocó”, relató un testigo.

El disparo fue único y letal: el proyectil penetró por el mentón y salió por la frente, lo que provocó la caída inmediata de la víctima, quien quedó tendida sobre la vía con la pierna atrapada bajo la motocicleta.

Ambos responsables huyeron atravesando un puente peatonal que conecta con el barrio Trigal del Norte, facilitando su escape hacia áreas vecinas.

La motocicleta que conducía Carieles, según allegados, era alquilada y la utilizaba desde hacía más de seis años para trabajar como domiciliario y mototaxista, actividad que realizaba tras emigrar de Venezuela.

La llegada de la Policía y de la Brigada Interinstitucional de Homicidios se dio aproximadamente media hora después del hecho.

Mientras se desarrollaban los procedimientos forenses, la pareja de Carieles llegó acompañada de su hijo pequeño y otros familiares. Fue ella quien confirmó la identidad de la víctima y, al verlo, rompió en llanto junto a los menores presentes.