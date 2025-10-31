Colombia

Tradición, miedo al riesgo y sabores inolvidables: la verdadera experiencia de comer en la calle en India, según un colombiano

Juan Díaz hizo un tour gastronómico acompañado de un guía que le recomendó no consumir alimentos fríos

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El colombiano evitó comer en
El colombiano evitó comer en el sur de Asia por la higiene de los establecimientos - crédito PlanetaJuan/YouTube

Durante su travesía en el sur de Asia, el youtuber Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, evitó comer en puestos callejeros por la desconfianza que tiene sobre la higiene.

El colombiano ha culpado de ello a las redes sociales, puesto que en más de una ocasión se han vuelto virales grabaciones en las que comerciantes de este país tocan con las manos sucias, o en zonas infestadas de ratones y moscas, los alimentos que comercializan.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, durante su estadía por Vrindavan, Díaz decidió probar algunos productos en compañía de un colombiano que lleva 15 años viviendo en la India y trabaja como guía allí.

En primer lugar, el connacional radicado en Asia le pidió a Díaz no consumir ningún alimento frío, puesto que en la India tienen la creencia de que al estar expuestos a la contaminación, pueden afectar la salud de los turistas.

Contrario a ello, consideran que las preparaciones calientes, principalmente las que tienen que pasar cierto tiempo en una parrilla, no suponen un riesgo para los extranjeros.

El colombiano conoció que en
El colombiano conoció que en la India está mal visto comer con la mano izquierda - crédito PlanetaJuan/YouTube

Antes de la primera parada, Díaz evitó probar un jugo de caña de azúcar, puesto que el guía le indicó que este era enfriado con hielo de dudosa procedencia.

Minutos más tarde, aceptó comer un pan inflado acompañado de garbanzo y una salsa picante, con el que entendió que en la India está mal visto comer con la mano izquierda, puesto que es con la que se debe limpiar.

Es la primera vez que como en la India, en la calle. Si no subo más videos es por esto”, indicó Díaz, que calificó de manera positiva la preparación, principalmente por la condimentación.

“Este lo voy a probar yo, porque si lo pruebas tú se nos acaba el viaje acá”, fueron las palabras del guía antes del consumir unas tortillas que son mojadas en varias salsas, la mayoría tocadas por el vendedor.

“Este es uno de los más peligrosos para los que son de afuera, estos son panes pequeños con tipos de agua, todas son picantes y de dudosa procedencia. Se mezcla todo y te los comes”, explicó el colombiano que lleva 15 años viviendo en la India.

La mayoría de puestos callejeros
La mayoría de puestos callejeros están infestados por moscas - crédito PlanetaJuan/YouTube

En el tercer puesto que visitó, Díaz comió una tortilla hecha con arroz fermentado junto con salsa de coco, que generó dudas en Díaz porque el dueño del establecimiento sirvió con la mano izquierda.

“Viene de esta olla, hay intimidación en la limpieza, pero como está en la calor de la parrilla, espero que la bacteria muera ahí”, afirmó el youtuber antes de probar en dos ocasiones el platillo.

Por último, Díaz comió una masa de harina frita con una pasta de garbanzo y varias especias, que calificó como lo mejor que consumió en la India, aunque no terminó de comer por miedo a enfermar.

“Es bueno, es potente. Me comería todo, pero es que realmente me da miedo enfermar. Es una mezcla de sabores que uno nunca ha probado, no voy a abusar, pero es mi favorito. Que envidia que no les haga daño”.

Díaz indicó que el sabor
Díaz indicó que el sabor de la comida callejera en la India es bueno, pero no se atrevió a comer más por miedo a enfermarse - crédito PlanetaJuan/YouTube

Antes de salir del mercado, el guía le mostró una especie de queso conservado, asegurando que se trata de uno de los postres más reconocidos en la nación; sin embargo, por precaución no permitió que el youtuber lo comiera.

“La salubridad acá es cosa seria, estamos comiendo literalmente al lado de una vaca, rodeados de un montón de gente y con el piso muy cochino. Todo se sirve con la mano, aunque algunos de ellos lo hacen por ser virales”, puntualizó el creador de contenido.

Temas Relacionados

IndiaViralComida callejejaPuestos de comidaColombianoRedes SocialesYouTubeColombia-NoticiasColombia-Viajes

Más Noticias

Leyenda del Bayern Múnich criticó a Luis Díaz por fallar gol cantado: “La desperdició de forma lamentable”

Lothar Matthäus subrayó que, aunque los números del jugador colombiano son positivos, la exigencia del club bávaro obliga a que muestre mayor temple en partidos de alta exigencia

Leyenda del Bayern Múnich criticó

Así es como el Gobierno Petro hará que la Dian decomise mercancía que entra y sale de Colombia por ser ilegal

Una iniciativa de varios ministerios introduce principios de legalidad y proporcionalidad, mientras promueve la colaboración entre autoridades y actores privados

Así es como el Gobierno

Santa Fe le crea más problemas a la Dimayor en la Liga BetPlay: se vendría un nuevo aplazamiento

Con el cambio de horario para toda la jornada 19 por la situación del partido Boyacá Chicó vs. América, ahora se le suma el caso de los cardenales por el uso del estadio El Campín

Santa Fe le crea más

EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: Carlos Fernando Galán se pronunció al cierre de la jornada

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana festivo

EN VIVO, así va el

Amparo Grisales volvió a encender las redes por reflexión sobre la edad: “Los que celebran son los que se restan años”

La manizaleña, conocida como “la diva de la televisión colombiana”, reveló detalles de su filosofía de vida al abordar el tema del envejecimiento desde una perspectiva más mental que física

Amparo Grisales volvió a encender
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

Abatido alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo, en operación del Ejército en Abriaquí, Antioquia

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Amparo Grisales volvió a encender

Amparo Grisales volvió a encender las redes por reflexión sobre la edad: “Los que celebran son los que se restan años”

El video del asalto a Mafe Méndez en plena transmisión se vuelve viral y desata debate: “Lección aprendida”

Aida Victoria Merlano mostró por primera vez el rostro de su hijo Emiliano en redes sociales: ¿a quién se parece?

Shakira sumará a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá para su presentación en la capital del país

Yeferson Cossio contó la historia de la mujer que lo rechazó y cómo fue su reacción

Deportes

Leyenda del Bayern Múnich criticó

Leyenda del Bayern Múnich criticó a Luis Díaz por fallar gol cantado: “La desperdició de forma lamentable”

Santa Fe le crea más problemas a la Dimayor en la Liga BetPlay: se vendría un nuevo aplazamiento

Pereira está en la cuerda floja: Ministerio del Trabajo suspendió labores del club por “graves incumplimientos laborales”

WestCol aseguró haber recibido ofrecimientos para comprar a un club de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo ofertas”

Así quedó la programación de las semifinales de la Copa Colombia: arrancará antes de lo esperado