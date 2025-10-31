“Miss Bala”, el apodo que parece enorgullecer a Laura Gallego Solís; aseguró que le “encanta”: “Me quería morir de la felicidad”

La reina de belleza aseguró que el presidente Gustavo Petro debería recibir un “cachazo” - crédito @JoseAleCastano/X

No para la controversia en torno a Laura Gallego Solís, ex señorita Antioquia, tras la difusión de entrevistas a precandidatos a los que les preguntó si le darían “bala” al exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero y al mandatario Gustavo Petro.

La repercusión en redes sociales fue inmediata, con una ola de críticas y debates en los que fue señalada de promover la violencia e incitar a la comisión de un delito. Esto, en medio de un tenso ambiente político, electoral y de seguridad en Colombia, que ha estado marcada históricamente por la violencia, y que hace apenas unos meses añadió otro hecho criminal a la lista: el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

En diálogo con José Esteban Mora para el espacio de entrevistas Íntimo, Gallego abordó de manera abierta las razones detrás de su renuncia y el impacto que tuvo la exposición mediática en su vida personal. La ex reina de belleza explicó que, tras la polémica, comenzó a ser blanco de todo tipo de ataques y que entre ellos encontró apodos como “Paraca” y “Miss Bala”.

Según reveló, este último sobrenombre, lejos de incomodarla, constituye un motivo de satisfacción para ella: “Me empezaron a decir ‘Miss Bala’. Me encantó ese apodo, o sea, a mí me decían ‘Miss Bala’ y yo me quería morir de la felicidad, pero no podía compartirlo. Yo decía: ‘Claro, es que de verdad yo soy una bala, yo soy una bala respondiendo, soy una bala ayudando, soy una bala mentalmente’. Entonces yo dije: ‘No, me encanta el apodo’”, afirmó.

Asimismo, explicó que, a lo largo de los años, ha disfrutado expresar abiertamente su postura política, algo que se ve reflejado en sus redes sociales, donde abunda el contenido de este tipo, sobre todo, en favor de la derecha y en modo de crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese sentido, aseguró que, siendo participante del Concurso Nacional de Belleza –en el que representaría a Antioquia y al cual renunció– no estaría dispuesta a guardar silencio, especialmente ante la proximidad de las elecciones presidenciales en Colombia, que se llevarán a cabo en mayo de 2026.

Luego de que las polémicas entrevistas que hizo se hicieran virales, el reinado emitió un comunicado informando que las candidatas a señorita Colombia no pueden participar política mientras permanezcan en el concurso e instó a todas a cumplir con ese requisito. Sin embargo, Gallego Solís se negó a hacerlo y prefirió dar un paso al costado.

“Yo pensaba bajarle el nivel durante el reinado, pero ya esto fue una prohibición completa y se viene un año electoral muy importante para Colombia y no, como dicen por ahí, no soporté, no soporté el silencio, no soporté quedarme callada”, detalló.

Precisó que no considera que sea el “estereotipo de reina perfecta”. Aseguró que no cuenta con las medidas consideradas ideales para las mujeres que participan en este tipo de certámenes, por lo que considera que su selección como señorita Antioquia, de entre 300 aspirantes, se debió a que se hizo una evaluación de ella más rigurosa, en la que no solo se tuvo en cuenta su apariencia física.

De hecho, en un video que publicó en su cuenta de Instagram tras confirmar su renuncia al concurso, indicó que su objetivo era demostrar que las mujeres bellas tienen capacidad intelectual. Incluso, dijo que fue la primera mujer que llegó al reinado “hablando de política”.

“Si mi objetivo era representar a las mujeres de Antioquia, lo logré. Porque no solo somos hermosas, somos inteligentes, pensamos, decidimos, tenemos carácter, opinamos de política”, señaló.

Por otro lado, hay rumores que circulan en redes sociales sobre una posible incursión en la política por parte de la ex reina de belleza. Sin embargo, en la entrevista, Gallego fue enfática al descartar cualquier aspiración a cargos públicos. No obstante, reconoció que la notoriedad alcanzada tras la polémica le ha permitido visibilizar sus causas. “Tal vez sí voy a aprovechar que soy tendencia, que estoy en la mira del presidente Petro, del Consejo de Ministros, para visibilizar aún más mis causas y defender la democracia de Colombia, que tanto lo necesita en esta época”, declaró.