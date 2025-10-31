Marlon Solórzano confirmó el fin de su relación con la rusa Yana Karpova y aclaró si volvería con Karina García: “Estoy soltero, ¿por qué no?"

El influenciador colombiano anunció en una entrevista radial el fin de su relación con la modelo rusa, despejando rumores que circulaban en redes sociales y medios de entretenimiento desde hace semanas - crédito notitalencol / Instagram

La noticia de la separación entre Yana Karpova y Marlon Solórzano fue confirmada por el propio influenciador durante una entrevista radial, despejando las especulaciones alimentadas en redes sociales y medios digitales durante las últimas semanas.

La pareja había dejado de compartir contenido junta, medida que incrementó la incertidumbre entre sus seguidores sobre el estado de su vínculo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estoy soltero”, expresó Marlon Solórzano, exintegrante de La casa de los famosos Colombia, cuando le consultaron directamente sobre su situación sentimental. La frase, pronunciada en la transmisión, funcionó como la confirmación que muchos fanáticos esperaban desde hacía días.

Marlon Solórzano confirma su separación de Yana Karpova y pone fin a semanas de especulaciones en redes sociales - crédito @la_rusayana/IG

La relación entre Yana Karpova y Marlon Solórzano inició poco después de finalizada la participación de ambos en el reality, y que la modelo rusa anunciara su separación de Cris Valencia, cantante con el que sostuvo un noviazgo mediático.

En ese contexto, la entonces nueva pareja comenzó a asistir junta a eventos públicos y a compartir imágenes en sus plataformas, generando expectativa entre comunidades de seguidores en Colombia y en el público internacional que sigue a Karpova.

Durante las primeras semanas de relación, ambos aparecían frecuentemente juntos. Sin embargo, en la última temporada, esa dinámica cambió de forma notoria. Fotografías y publicaciones en las redes disminuyeron, situación que fue advertida por usuarios y posteriormente abordada en varios portales de entretenimiento.

La ruptura entre Yana Karpova y Marlon Solórzano se produce tras una relación breve y sin compromiso formal - crédito Instagram

Las razones detrás de la separación

En su declaración, Marlon Solórzano admitió que el romance tuvo una duración de varias semanas, aunque se abstuvo de describirlo como una relación formal. El propio Solórzano precisó:

“Terminamos de estar juntos porque yo nunca le pedí de manera oficial que fuera mi novia”. Con esta afirmación, confirmó que el vínculo entre ambos careció de un compromiso explícito y que la decisión de no formalizar se fundamentó en su preferencia por construir una relación sólida y pausada.

El modelo argumentó: “Yo dije para qué tanto afán, si tenemos un plan de estar juntos a largo plazo, conozcamos en todas las facetas, qué nos gusta, cómo podemos aportarnos y demás”.

El modelo acreditó que el procedimiento de la rusa fue un motivo más para el distanciamiento - crédito @dr.luisdevoz/Instagram

Esta visión de futuro, sin compromisos inmediatos, influyó en la dinámica y desencadenó el distanciamiento. Según relató en la entrevista, cuando consideró formalizar la relación, surgieron situaciones personales —entre ellas, una intervención quirúrgica de Karpova— que complicaron el momento y alteraron sus planes.

“Cuando ella se operó yo pensaba en pedirle que fuera mi novia, pero se alargó el tema y pasaron cosas y ya no estamos juntos”, compartió el influenciador.

¿Marlon volvería con Karina García?

En la misma entrevista en la que hizo las declaraciones sobre su ruptura, Solórzano fue interrogado acerca de sus posibles relaciones futuras y la reaparición de antiguas parejas.

El exparticipante fue directo al expresar: “Estoy soltero y ¿por qué no?”, reflejando apertura hacia nuevos vínculos. Además, negó que considerara retomar alguna relación anterior y aclaró que, tras el episodio con Karpova, no contempla una reconciliación.

Al cuestionarlo por la modelo paisa, fue enfático al decir: “No, ya no me volvería a meter con ella, pero con otra de pronto sí”.

Marlon Solórzano dejó claro si volvería a tener una relación con Karina García tras su separación con Yana Karpova - crédito Composición fotográfica Infobae

Por el momento, Marlon Solórzano optó por mantener ciertas imágenes junto a Yana Karpova en sus cuentas de Instagram, situación que también generó comentarios entre seguidores.

Sobre el futuro inmediato, Solórzano aseguró que desea seguir con sus proyectos personales en el ámbito digital y artístico, sin apresuramientos en lo sentimental.

Yana Karpova, por su parte, no ha ofrecido declaraciones públicas adicionales sobre la ruptura y continúa con sus actividades profesionales ligadas al modelaje y la creación de contenido en redes sociales.