Karina García recibió costoso obsequio de compañero casado, en ‘La mansión de Luinny’: “Me da pena”

La participación de Karina García en La mansión de Luinny sigue generando momentos virales y discusiones entre la audiencia del reality.

En las últimas horas, la influencer paisa protagonizó un episodio que ha dado mucho de qué hablar tras recibir un costoso obsequio de Cristian Casablanca, uno de sus compañeros, conocido por su faceta como numerólogo y su personalidad polémica dentro del programa.

La situación cobró relevancia porque Casablanca, que está casado, ya había manifestado en repetidas ocasiones su admiración y aprecio por Karina.

El presente, según relató la propia Karina, era de una marca reconocida y su valor alcanzaba “mil dólares”, cifra que impactó tanto a participantes como a seguidores.

No obstante, García reaccionó con incomodidad y expresó en cámara: “No sé si aceptarte este regalo. Tú eres un hombre comprometido y yo soy muy respetuosa. No, no, me da pena, tú eres casado“.

Pese a la insistencia de Cristian Casablanca, quien argumentó que el obsequio era por pura admiración, Karina mantuvo en un primer momento su negativa y su preocupación por las posibles interpretaciones fuera y dentro del reality.

Durante este tenso intercambio, la participante Chanel también intervino recomendándole que aceptara el regalo.

“No, cógelo maldita, cógelo, que no te dé pena. No importa (que sea casado), te lo están regalando, te vale mil dólares, cállate”, le comentó, incentivándola a no rechazar el gesto.

Finalmente, Karina García cedió y aceptó el obsequio, pero no sin antes enviar un mensaje a la esposa de Casablanca para evitar malos entendidos: la influenciadora aclaró en cámaras que no existía ninguna intención sentimental de su parte y reiteró su respeto por las relaciones ajenas.

La insistencia de Casablanca fue más allá del regalo, ya que también le propuso bailar, propuesta que García volvió a rechazar con un argumento similar: su determinación de no involucrarse en situaciones que puedan malinterpretarse debido al estado civil de su compañero.

Horas antes, el dominicano había confesado que la unica mujer que le interesaba del reality es Karina. Casablanca, a pesar de reconocer su compromiso sentimental fuera del concurso, no dudó en afirmar que la participante paisa era la única mujer de la casa que captaba su atención y con quien estaría dispuesto a establecer una relación si no estuviera casado.

La modelo una vez más optó por rechazar la declaración de manera tajante y transparente, argumentando que prefiere no implicarse con hombres comprometidos y que para ella el respeto por las relaciones ajenas es fundamental. “Él es un hombre casado y a mí los hombres comprometidos me dan alergia y los respeto”, declaró García ante las cámaras y sus compañeros, recibiendo el apoyo de varias voces dentro y fuera de la casa.

Karina rompió en llanto por fuerte broma que le hicieron

En paralelo a este episodio, Karina García vivió otro momento emocionalmente intenso en La mansión de Luinny luego de convertirse en blanco de una broma por parte de sus compañeros, lo que la llevó a romper en llanto frente a las cámaras.

Según relató la propia influenciadora, la acción activó un temor personal y explicó el origen de su reacción: “Les tengo fobia”, expresó, visiblemente afectada por la situación. El incidente provocó reacciones de empatía por parte de algunos participantes, mientras otros reflexionaron sobre los límites del entretenimiento dentro del reality.

Estos hechos recientes se suman a la experiencia de Karina en el programa, donde destaca por sus posturas claras y por cultivar nuevas amistades y rivalidades. Recientemente, la paisa conversó sobre su apoyo de los fanáticos, agradeciendo el respaldo que ha recibido y mostrando gratitud ante las manifestaciones de cariño en redes sociales y en el programa. Karina García, además, ha compartido con la audiencia experiencias personales, como la traición de su ex pareja y detalles de su vida fuera de cámaras, consolidándose como una de las figuras más seguidas de esta edición del reality internacional.