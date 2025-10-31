Caso B King y Regio Clownn: capturaron al presunto responsable intelectual del crimen de los colombianos

Los cuerpos de los artistas colombianos fueron desmembrados - créditos @regioclownn/IG | @bkingoficial/IG

La detención de Christopher N., alias “el Comandante”, marca un giro en la investigación sobre el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (DJ Regio Clown), cuyos cuerpos desmembrados fueron hallados el 22 de septiembre de 2025 en Cocotitlán, Estado de México.

Según información recogida por El País, de México, la Fiscalía del Estado de México confirmó la captura de “el Comandante” señalado como el presunto autor intelectual del crimen, en un caso que expone la conexión entre la escena musical y redes criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión.

La investigación sostiene que la desaparición de los artistas, reportada el 16 de septiembre tras ser vistos por última vez en un gimnasio de Polanco, derivó en un encuentro con “el Comandante” la misma noche.

“La fiscalía mexicana sostiene que ese encuentro ocasionó en su traslado hacia el Estado de México, donde posteriormente fueron asesinados”, afirmó El Universal citando la carpeta de investigación.

La secuencia de los hechos fue reconstruida a partir de registros de cámaras de seguridad, que identificaron un vehículo Mercedes Benz gris transportando a las víctimas desde Polanco hasta Iztapalapa.

El entorno criminal en el que se inscribe el doble homicidio ha sido detallado por el Ministerio Público, que, según El País, “relaciona las muertes de ambas personas con un entorno criminal vinculado a la distribución y venta de drogas, especialmente del tipo conocido como tusi”, en entornos de fiesta.

Además, la investigación vincula esta actividad con otros delitos, “entre ellos la extorsión conocida como ‘gota a gota’, así como la privación ilegal de la libertad y el secuestro”.

El periodista mexicano Carlos Jiménez reveló mensajes enviados por Regio Clown a su pareja antes de desaparecer, en los que el DJ advertía que “me cuidaré mucho, no confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, según los chats divulgados por Jiménez.

En esos mensajes, Herrera mencionaba que se reuniría con “el Comandante” y un hombre identificado como “Mariano escolta”, presunto colaborador en la operación.

La investigación determinó que el doble homicidio estuvo motivado por una venganza relacionada con una deuda de uno de los artistas con un grupo delictivo, así como por su vínculo con un individuo identificado como El Pantera.

Según El País, desde el 11 de septiembre, cuando B King y su mánager llegaron desde Medellín a Ciudad de México, “Mariano N. fue asignado como chofer y asistente de los músicos por instrucciones de Cristopher N.”.

Posteriormente, “El Comandante se ganó la confianza de Regio Clown, Jorge Luis Herrera, haciéndole creer que planeaban negocios conjuntos, en complicidad con El Pantera y El Apá”, hiombre al que presuntamente estaba dirigido el ataque.

El 16 de septiembre, Cristopher N. habría ordenado a Mariano N. que, siguiendo instrucciones de “el Apá”, recogiera a los colombianos en la plaza Miyana, en Polanco, y los trasladara a la colonia Renovación, en Iztapalapa.

Las autoridades presumen que “el Comandante” engañó a las víctimas, ya que sabía que serían llevadas a un sitio donde serían asesinadas por órdenes de El Pantera, quien habría pagado doscientos mil pesos mexicanos por el crimen, según la indagatoria citada por El País.

Un testigo clave declaró que los homicidios ocurrieron en la casa de “el Apá”, en Ciudad de México, que también es dueño de un taller de reciclaje en la colonia Renovación.

En este lugar se encontraron bolsas de plástico y rafia similares a las que contenían los restos humanos descubiertos en Cocotitlán. El mismo testigo afirmó que los cuerpos fueron trasladados en una camioneta con características idénticas a la Ford Expedition roja usada por Mariano N. al recibir a B King, y que el vehículo fue abandonado en el Estado de México con un mensaje falso para desviar la investigación.

Además, relató que “El Pantera” amenazó a todos los implicados: “El Comandante”, “El Apá”, “Mariano N.” y otros, advirtiéndoles que mataría a quien revelara información o permaneciera en la zona antes de diciembre.

La detención de “El Comandante” se suma a la de dieciséis personas, en su mayoría extranjeras, por su presunta relación con el crimen. Además, hay cuatro detenidos adicionales, identificados como Angélica Irais “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N” y Jaime “N”, recluidos en el penal de Chalco.

Según la Fiscalía, estarían vinculados a la organización criminal Unión Tepito y habrían colaborado en el traslado y ocultamiento del vehículo gris, donde se hallaron rastros de ADN de Bayron Sánchez y evidencias genéticas que comprometen directamente a los acusados.