Valentino Lázaro habló sobre las relaciones de Aida Victoria Merlano y la defendió por cambiar de pareja rápidamente

Valentino Lázaro sale en defensa de Aida Victoria Merlano y celebra su autonomía en el amor - crédito @valentinolazaro y @aidavictoriam/IG

La vida sentimental de Aida Victoria Merlano ha generado debates en las redes sociales, especialmente por la frecuencia con la que cambia de pareja.

Ante las críticas, Valentino Lázaro defendió la postura que ha tenido la creadora de contenido con respecto a sus relaciones, señalando que la independencia y libertad de Merlano le permiten tomar decisiones que antes resultaban impensables para muchas mujeres.

En medio de la transmisión del programa Tamo’ en vivo de Dímelo King, Lázaro explicó la razón por la que él cree que Merlano termina sus amoríos con rapidez y les aclaró a los internautas cuál sería la manera de pensar de la joven influencer detrás de cada unas de estas decisiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Porque a la primera que se la hacen, se va”, afirmó. Destacó que la autonomía económica y emocional de la joven dificulta que los hombres ejerzan control sobre ella, y consideró que esta independencia es clave para entender por qué Merlano no permanece en relaciones que no cumplen con sus expectativas o presentan faltas de respeto.