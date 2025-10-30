Colombia

Tras plantón y recuperación de Samantha, la golden retriever maltratada por su dueño en Bogotá: también se llevaron dos gatos que estaban en el apartamento

El activista por los derechos de los animales Andrés Preciado y la senadora Andrea Padilla lideraron las peticiones para que las autoridades a realizar las visitas al apartamento donde tenían a las mascotas

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

La Policía Nacional de Colombia apoyó el rescate de la canina el martes 28 de octubre mediante el apoyo de la Inspección de Policía local (Usaquén) y el grupo de Carabineros - crédito Mebog

La indignación que inició a través de la redes sociales se convirtió en una movilización pacífica en el norte de Bogotá, por cuenta de un caso de maltrato animal que generó rechazo y malestar entre los ciudadanos de la capital y los usuarios alrededor del país.

Sin embargo, luego de la intervención que permitió el rescate de una canina de 14 años llamada Samantha, también se confirmó que en el lugar había dos gatos, que también fueron puestos bajo disposición del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), tal y como se precisó la noche del 29 de octubre.

Todo lo anterior se originó por cuenta del video que compartió el activista y defensor por los derechos de los animales Andrés Preciado, el 28 de octubre de 2025, y en el que se observa cómo uno de los residente de un conjunto de apartamentos ubicado en el barrio Cedritos (localidad de Usaquén, norte de Bogotá) maltrata al animal de compañía.

Declaraciones del director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), luego del rescate de los dos gatos, llamados Cristal y Dalí, el 29 de octubre - crédito @animalesbog/IG

En la grabación quedó el registro de cómo el dueño de la perra de raza golden retriever, la comienza a ahogar con su propia correa y le propina varias patadas porque se orinó antes de que la sacara a dar su paseo.

En el video de la cámara de seguridad del conjunto Milano Park (revelado por los mismos usuarios), se observa el accionar del propietario de la perra.

Según los usuarios y residentes del sector, el responsable del maltrato es Andrés Mauricio Ariza Durán.

Por su actitud violenta, cerca de ochenta personas, entre vecinos yu animalistas, se dieron cita frente al conjunto de apartamentos la misma noche del 28 de octubre, y hasta la madrugada del día siguiente.

Producto de lo anterior, la denuncia masiva en redes y la movilización provocó una respuesta inmediata por parte de las autoridades, en cabeza de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía local de Usaquén y funcionarios del Idpyba, y se confirmó en una primera visita el rescate de Samantha.

Sin embargo, y debido a que no se encontraba nadie en la residencia, por cuenta del abogado defensor de Ariza Durán se confirmó que había dos gatos más dentro de la residencia, y permanecieron varias horas sin recibir alimentación ni atención porque el señalado maltratador no dio la cara y envió a otra persona para que abrieran la puerta.

La actriz acompañó a las autoridades en el rescate de Samantha y la movilización en la que se pidió justicia por Samantha. Además compartió de forma constante qué iba ocurriendo en el conjunto, ubicado en el barrio Cedritos - crédito @marcelagallego70/IG

Así lo confirmó una de las asistentes a la movilización, la actriz Marcela Gallego, recordada por su paso en la cocina del reality Masterchef Celebrity Colombia, además del informe por parte de Citytv.

La artista fue una de las que más compartió historias en sus redes brindando actualizaciones del caso, y acompañando a los demás animalistas que pidieron justicia y la aplicación de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que castiga a los maltratadores de animales en Colombia.

Las redes sirvieron para pedir justicia por caso de maltrato animal en Bogotá: de los ‘likes’ a la calle por Samantha

En un video que compartió la cuenta del Idpyba en Instagram, y en cabeza de su director Antonio Hernández Llamas, se brindó un reporte oficial de cómo va la situación luego del rescate de los dos felinos, sumado al de Samantha.

“Nuestra misión no terminó con el rescate de Samantha. Dos vidas más nos esperaban. Dos felinos que necesitaban urgentemente ser rescatados. Queremos agradecerles de corazón a ustedes, la ciudadanía. Su denuncia a tiempo y su corazón inmenso fueron la fuerza para lograrlo. Este rescate es de todos. Este logro es una prueba de trabajo en equipo”, resaltó al comienzo de la grabación el director del Idpyba.

La Policía de Carabineros apoyó
La Policía de Carabineros apoyó las labores de rescate de los tres animales de compañía - crédito Mebog | @animalesbog/IG

“Cuando nos unimos, todo es posible. Nuestro compromiso sigue firme: trabajar con pasión para proteger, amar y salvaguardar la vida de cada animalito de nuestra ciudad. Su bienestar es nuestra prioridad”, agregó Hernández Llamas, que agradeció a medios de comunicación la difusión del caso y “la ayuda a la Inspección de Policía, Policía Nacional, a la Personería, además a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, a la Alcaldía de Usaquén y a la Secretaría de Gobierno por su valioso apoyo”.

Luego del rescate de Samantha, se conoció que vendría recibiendo maltratos desde 2018

De igual forma, y el mismo miércoles 29 de octubre, el activista por los animales compartió un video junto a la senadora Andrea Padilla (Partido Alianza Verde), en el que dejaron un informe de cómo va la situación, pero se conoció de un antecedente que provocó más indignación entre los mismos usuarios, y por ende, una petición conjunta en redes de una condena ejemplar.

“Hoy queremos actualizarles el caso de Samantha, donde ayer estuvimos, ustedes nos vieron a todos en el plantón, hasta la una de la mañana con más de ochenta personas. Es increíble que este caso lleve desde el 2018 y hasta ahorita estén saliendo estas cosas. Y más increíble todavía que si nosotros no hacemos el plantón y la comunidad no se moviliza, no nos enteramos que habían unos gatos ahí“, inicia Preciado comentando en el video.

“Es indignante, Andrés, por supuesto, esos son procedimientos que debe revisar el Instituto de Protección Animal, pero aquí tal vez el mensaje más contundente es la aplicación a rajatabla y estricta de la Ley Ángel, que en lo policivo tiene tres sanciones que esperamos se apliquen para este caso”, le respondió Padilla al activista.

El comunicado tras el rescate
El comunicado tras el rescate de Samantha por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá - crédito @animalesbog/IG

Frente a los posibles escenarios de la aplicación de la Ley 2455 de 2025 Padilla detalló: “Primero, la no devolución de Samantha. O sea, Samanta debe quedar decomisada y entrar al programa de adopción; segundo, la imposición de la multa más alta, que recordemos, Andrés, va hasta los sesenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (Más de $85.000.000); y tercero, aquí el Instituto, con el inspector de policía, tiene la posibilidad de hacer historia imponiendo la sanción que le prohíba a este agresor la tenencia de animales”.

Al final ambos dejaron el mismo clamor, y que compartieron a través de decenas de mensajes de apoyo, los internautas: “Queremos justicia para Samantha y los gatos que estaban ahí”.

Declaraciones del teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía Usaquén - crédito Mebog

La última foto en vida

Esta es la última foto

Siga en vivo el paro

Afirmación de Petro sobre la

Mujer dio su testimonio sobre
Activista confrontó a la ex

Entrenador de Yina Calderón reveló

Mane Díaz, papá de Luis

