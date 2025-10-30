Petro presumió incremento del bono pensional de Colombia Mayor: “Este triunfo se lo entrego a toda la tercer edad desprotegida”

Gustavo Petro impulsó Colombia Mayor, a través de su reforma pensional - crédito Presidencia de la República

Gustavo Petro está celebrando que, a partir del jueves 30 de octubre de 2025, se incrementa la tarifa del bono pensional con el programa Colombia Mayor, mientras adelanta su agenda diplomática en Arabia Saudita y Catar.

Según confirmó la voz oficial del Departamento de Prosperidad Social (DPS), “a partir de este ciclo, cumpliendo con el compromiso hecho por el presidente Gustavo Petro, las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años comenzarán a recibir 230.000 pesos, un aumento significativo frente a los 80.000 pesos que recibían anteriormente”.

Esta medida fue aplaudida por el mandatario desde el exterior.

En sus redes sociales escribió: “Este triunfo sobre la dignidad de algún ser humano, se lo entrego a toda la tercer edad desprotegida de Colombia. Ahora sí tenemos para tres millones de personas ya viejas y sin pensión, su bono pensional”, dijo.

Esta fue la celebración de Gustavo Petro sobre el incremento de los bonos de Colombia Mayor - crédito @petrogustavo/X

Agregó que “espero que todos los campesinos y campesinas de más de 75 y 70 años tengan su bono pensional. Nunca llegué a pensar que los derechos mínimos de la gente no solo tenían que lucharse contra politiqueros y mercanchifles, sino que también contra personas que han hecho del derecho, su vida. Muy triste, pero vencimos”, concluyó.

Así funcionará el nuevo ciclo de entrega de bonos para adultos mayores

Desde la fecha mencionada, estas personas pasarán de recibir 80.000 a 230.000 pesos colombianos mensuales, de la siguiente manera.

Según explicó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, la primera entrega de este aumento empezará el 30 de octubre y se extenderá hasta el 14 de noviembre, mediante transferencia bancaria o giro, de acuerdo con el canal de pago definido para cada beneficiario.

El ajuste incluye también a personas mayores de 80 años, quienes recibirán el mismo monto de 230.000 pesos, en sustitución de los 225.000 pesos que recibían hasta el ciclo anterior.

El programa Colombia Mayor está orientado a adultos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Durante este ciclo, serán 1.683.920 personas las que accedan al subsidio, de los cuales 1.148.877 individuos recibirán la nueva transferencia de 230.000 pesos.

Estos son algunos detalles del 10 ciclo de entregas de bonos de Colombia Mayor - crédito Prosperidad Social

La inversión total destinada por Prosperidad Social para este pago asciende a 324.240 millones de pesos.

Rodríguez Amaya afirmó que “este aumento es un paso decisivo en la dignificación de la vida de las personas mayores más vulnerables del país. Con esta transferencia fortalecida, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con quienes históricamente han sido olvidados por el sistema”, según el comunicado de Prosperidad Social.

Los incrementos y modificaciones en el programa fueron formalizados a través de la Resolución 02229 de 2025, la cual define los montos y las edades para acceder al subsidio.

La disposición también establece que el valor de la transferencia se ajustará anualmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitiendo así que el beneficio mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación.

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados gestionarán la entrega de recursos. Cada beneficiario recibirá un mensaje de texto con la fecha exacta de pago, y puede consultar la información tanto en la web del Banco Agrario como en los canales telefónicos habilitados para la atención: 601 379 1088 en Bogotá y 01 8000 95 1100 a nivel nacional.

También existe la posibilidad de acudir a las oficinas regionales o a los enlaces municipales disponibles en cada localidad.

Mientras tanto, la Corte Constitucional mantiene en suspenso la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, que establece el nuevo sistema de jubilación en Colombia, tras admitir una recusación contra el magistrado Héctor Carvajal por sus vínculos previos con Colpensiones.

La ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez insiste en vicios en el trámite de la Reforma Pensional - crédito Corte Constitucional

La decisión implica que, por ahora, no hay un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional. Mientras se resuelve el estudio de fondo, la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales sigue vigente. El artículo 76 de la ley, que regula la llamada ventana de oportunidad para el traslado de régimen, no fue suspendido.

Este mecanismo permite a quienes estaban a menos de diez años de cumplir la edad de pensión —52 años para hombres y 47 para mujeres— cambiar de régimen si cumplen con los requisitos de semanas cotizadas: 750 semanas para mujeres y 900 para hombres.

La fecha límite para acreditar estas semanas es el 30 de junio de 2025.Las personas que ya solicitaron el traslado y recibieron aprobación conservarán su nuevo régimen, y quienes aún no lo han hecho podrán ejercer este derecho