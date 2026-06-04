Colombia

La Alcaldía de Bogotá lanzó convocatoria de arriendo solidario con subsidios por seis meses: así será la postulación virtual

La Administración distrital entregará hasta $1.085.561 al mes, equivalente a 0,62 salarios mínimos, para apoyar durante medio año a hogares en pobreza extrema o afectados por violencia, emergencias y otras crisis

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Los subsidios de vivienda en Bogotá alcanzan hasta 30 smmlv, beneficiando especialmente a hogares en condición de vulnerabilidad - crédito Secretaría de Hábitat
La convocatoria busca mitigar la exclusión y el desamparo de familias vulnerables ante emergencias, violencia o pobreza extrema en Bogotá - crédito Secretaría de Hábitat

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de una nueva convocatoria de Arrendamiento Temporal Solidario, un programa que busca proteger a las familias más vulnerables de la ciudad mediante la entrega de subsidios mensuales de hasta $1.085.561 (equivalente a 0,62 salarios mínimos mensuales legales vigentes) durante seis meses consecutivos.

La iniciativa, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaría Distrital del Hábitat, hace parte de la estrategia ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’, y representa una respuesta inmediata y digna para quienes se encuentran en las condiciones socioeconómicas más críticas.

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Según explicó la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, “la vivienda es el punto de partida para transformar realidades en nuestra ciudad. Con ‘Arrendamiento Temporal Solidario’, llegamos de manera inmediata a proteger a quienes más lo necesitan, demostrando que en Bogotá nadie está solo en los momentos difíciles”. El objetivo es mitigar los riesgos de exclusión y desamparo ante situaciones de emergencia, violencia o pobreza extrema, garantizando un techo seguro y apoyo económico directo.

Las jornadas de postulación se realizarán en Sumapaz, Usaquén, Usme, Ciudad Bolívar y Suba durante julio y agosto - crédito Secretaría de Hábitat
La inscripción virtual será el 10 y 11 de junio de 2026 en la web de la Secretaría Distrital del Hábitat y no requiere intermediario - crédito Secretaría de Hábitat

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida exclusivamente a jefes o jefas de hogar mayores de edad con ingresos de hasta un salario mínimo mensual vigente, que no sean propietarios de vivienda ni hayan recibido previamente subsidios distritales de vivienda. El programa prioriza la atención de grupos poblacionales particularmente vulnerables:

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  • Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio.
  • Víctimas del conflicto armado.
  • Personas mayores y recicladores de oficio inscritos en el RURO de la UAESP.
  • Víctimas de emergencias o desastres naturales ocurridos en los últimos cinco años.
  • Familias pertenecientes a grupos étnicos.
  • Adultos mayores.

Adicionalmente, el distrito aplicará criterios de priorización, favoreciendo hogares monoparentales, cuidadores en Manzanas del Cuidado, familias con personas en condición de discapacidad, personas en procesos de reincorporación, jóvenes jefes de hogar (18 a 28 años), miembros de la comunidad transgénero, hogares ubicados en polígonos de revitalización, hogares con miembros de la fuerza pública, veteranos y caídos en combate.

El subsidio de arrendamiento en Bogotá está dirigido a jefes de hogar mayores de edad con ingresos de hasta un salario mínimo y sin vivienda propia - crédito Alcaldía de Bogotá
El subsidio de arrendamiento en Bogotá está dirigido a jefes de hogar mayores de edad con ingresos de hasta un salario mínimo y sin vivienda propia - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Cuándo y cómo inscribirse?

Las inscripciones serán totalmente virtuales y estarán habilitadas los días 10 y 11 de junio de 2026 en la página oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat: www.habitatbogota.gov.co. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Los hogares interesados deben preparar y cargar en formato PDF la siguiente documentación:

  • Documentos de identidad: Copia legible de los documentos de todos los mayores de edad del hogar en un solo archivo PDF.
  • Certificación de ingresos: Certificado laboral vigente o manifestación de ingresos independientes (no mayor a 30 días) de cada integrante que perciba ingresos, o certificación juramentada de no ingresos si aplica.
  • Contrato de arrendamiento vigente (cumpliendo la Ley 820 de 2003).
  • Recibos de servicios públicos recientes (agua y energía).
  • Registro fotográfico de la vivienda (fachada e interiores).
  • Documento que acredite pertenencia a grupo priorizado (si aplica).
  • Certificación bancaria del arrendatario para el giro del subsidio.
  • Número de matrícula inmobiliaria y/o Chip del inmueble arrendado.

La Secretaría del Hábitat recomendó que los interesados preparen todos los documentos con antelación y los consoliden correctamente para facilitar el proceso de postulación.

El distrito evaluará las postulaciones con criterios de focalización y priorización, asignando los subsidios a quienes cumplan con los requisitos y acrediten mayor urgencia. El subsidio será transferido mensualmente a la cuenta bancaria del arrendatario, garantizando un apoyo directo y transparente.

Los beneficiarios deben registrarse en la plataforma habilitada para participar en la feria - crédito Secretaría de Hábitat
El programa Mejora tu Casa recibirá solicitudes el 5 y 6 de junio en el auditorio de la estación TransMiCable Manitas, con documento de identidad y prueba de propiedad - crédito Secretaría de Hábitat

Otras oportunidades: Mejora tu Casa en Ciudad Bolívar

Paralelamente, la Secretaría del Hábitat habilitó la postulación al programa Mejora tu Casa para residentes de 45 barrios de Ciudad Bolívar, los días 5 y 6 de junio en el auditorio sótano 1 de la estación Transmicable Manitas (carrera 18L # 70b-72 sur). El programa permite a las familias mejorar techos, pisos, baños y otros aspectos de sus viviendas, siempre que no hayan recibido subsidios previos o que el beneficio anterior tenga más de diez años.

Los interesados deben presentar documento de identidad y acreditar la propiedad del inmueble. La vivienda no puede superar el tope de Vivienda de Interés Social (VIS) ni estar ubicada en áreas protegidas sin autorización ambiental.

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