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Junior de Barranquilla tendría dos refuerzos de lujo para el segundo semestre de 2026: ya jugaron en el equipo

Fuad Char tendría el objetivo de conformar un equipo que llene el nuevo estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que tendrá capacidad de 65.000 espectadores

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El delantero colombiano anotó 51 goles en su paso por el Tiburón - crédito @DIRECTVSports

Junior de Barranquilla y su afición se ilusionan con dos nombres: Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja. Ambos ya vistieron la camiseta rojiblanca y dejaron huella, en distinta medida, y ahora aparecen nuevamente en el radar del club para el segundo semestre de 2026.

Caracol Radio aseguró que uno de los máximos deseos de Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, es contratar a Miguel Ángel Borja para el segundo semestre del presente año. El delantero, que actualmente milita en el Al Wasl de los Emiratos Árabes, se ha declarado hincha del equipo tiburón y recientemente fue visto en la final ida entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional jugada en el estadio Romelio Martínez.

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El mediocampista colombiano anotó un gol en su paso por el Tiburón - crédito Win Sports

El medio aseguró que Borja estaría dispuesto a bajarse su salario para poder volver a Barranquilla, pues lo que gana en su equipo actual no entraría en la posibilidad de Junior. Así mismo, la información asegura que ese fichaje estaría incluido al de Juan Fernando Quintero, con lo que se busca llenar el nuevo estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que tendrá una ocupación de 20.000 personas más al anterior. El dirigente sabría que para poder llenarlo, debe contratar nombres que inviten a la hinchada a asistir al estadio.

Esa información ya había entrado en circulación tras las declaraciones de Fuad Char el pasado 2 de junio. “Yo hablo con Juan Fernando Quintero, él quiere volver en algún momento. A Miguel Ángel Borja me gustaría traerlo, ese sería el 9 que necesito”, afirmó el dirigente en Win Sports.

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Fuad Char es el máximo dirigente del Junior de Barranquilla- crédito @JuniorClubSA/X
Fuad Char es el máximo dirigente del Junior de Barranquilla- crédito @JuniorClubSA/X

Estadísticas de Juan Fernando Quintero en Junior

  • Partidos jugados: 7
  • Goles: 1
  • Asistencias: 1
  • Minutos disputados: 540
  • Partidos de Liga Colombiana: 6
  • Partidos de Copa Sudamericana: 1
  • Único gol: frente a Envigado

Pese a ese corto paso por el club, Char reveló que mantiene comunicación constante con el volante creativo. “Él me llama y yo le contesto. Él quiere volver”, señaló también el dirigente barranquillero al referirse a Quintero.

Si el regreso de Quintero genera ilusión, el de Miguel Ángel Borja despierta todavía más expectativa entre los aficionados rojiblancos. A diferencia del volante antioqueño, Borja sí logró consolidarse como una de las grandes figuras recientes del club. Durante sus dos etapas en Barranquilla se convirtió en sinónimo de goles y resultados. Los números respaldan completamente el interés del dirigente.

En la fotografía aparecen cuatro jugadores, en orden: Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja, Sebastián Viera y Freddy Hinestroza - crédito Dimayor/Junior
En la fotografía aparecen cuatro jugadores, en orden: Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja, Sebastián Viera y Freddy Hinestroza - crédito Dimayor/Junior

Estadísticas de Miguel Ángel Borja en Junior

  • Partidos disputados: 86
  • Goles anotados: 51
  • Asistencias: 7
  • Liga Colombiana 2020: 21 goles en 28 partidos
  • Botín de Oro 2020: 14 goles
  • Liga y torneos locales 2021-2022: 20 goles en 43 partidos
  • Copa Libertadores y Copa Sudamericana: 10 goles en 15 partidos

Su promedio goleador fue uno de los mejores registrados por un delantero del Junior en los últimos años, razón por la cual muchos aficionados consideran que su regreso tendría un impacto inmediato en el rendimiento ofensivo del equipo.

Miguel Borja respondió al interés de Char

Las declaraciones del dirigente barranquillero llegaron rápidamente a oídos del atacante colombiano, quien también se pronunció sobre la posibilidad de volver al equipo.

Según informó Win Sports, Borja agradeció públicamente el interés mostrado por Fuad Char y dejó abierta la posibilidad de un regreso, aunque evitó comprometerse con una decisión inmediata. El delantero aseguró que cualquier determinación sobre su futuro llegará “cuando sea el tiempo de Dios”.

La respuesta fue interpretada por muchos aficionados como una señal positiva, especialmente porque el jugador no cerró la puerta a una nueva etapa con la camiseta rojiblanca.

Por ahora no existe una negociación formal anunciada entre las partes, pero las declaraciones de Fuad Char bastaron para encender la ilusión en Barranquilla.

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