J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

Valentina Ferrer y J Balvin tienen una familia que se ha robado todas las miradas en redes sociales - crédio @valentinaferrer/IG

J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron que quieren ampliar su familia y que el cantante desea tener una niña para completar “la parejita”. Esta posibilidad fue planteada por los famosos en medio de una entrevista, en la que también se refirieron a su experiencia de crianza con su primer hijo Río y contaron cómo han logrado tener estabilidad en la relación.

Cabe mencionar que la pareja vive actualmente en Nueva York, y suele viajar a Colombia y Argentina por sus compromisos familiares y laborales. Además, conquistan en las redes sociales con los videos de las ocurrencias de su primogénito, por lo que sus seguidores están al pendiente de cada actualización de su vida familiar.

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En diálogo con el programa Despierta América, el cantante de reguetón habló de su deseo: “Me gustaría tener una hija, si Dios quiere y Dios lo permite”. Ante la pregunta sobre cuándo podría ocurrir, respondió: “Pues rápido, vamos a ver”.

Por su parte, Ferrer aseguró que la posibilidad de un nuevo embarazo está presente en la vida cotidiana de la pareja, con el tono relajado y sincero que la caracteriza: “La práctica está siempre”.

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En esa misma entrevista, la modelo y empresaria habló de sus dudas frente a un nuevo embarazo, por los compromisos de trabajo de su pareja: “Me sorprende que él dice eso y después, no sé. Tiene miedo”, dijo en tono de broma.

Del mismo modo, explicó por qué J Balvin anhela una hija: “Él quiere la niña porque dice que quiere que la niña sea como Río es conmigo”, teniendo en cuenta que el pequeño tiene una relación muy cercana con su mamá.

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La familia conformada por J Balvin, Valentina Ferrer y Río se ha convertido en un ejemplo para sus seguidores y ganó más visibilidad por las publicaciones de la argentina en redes sociales, por lo que muchos están atentos a la crianza del pequeño.

El hijo de J Balvin y Valentina Ferrer muestra su amor por su madre - crédito @valentinaferrer/IG

El secreto detrás del éxito de su relación

En la misma entrevista, Valentina Ferrer rechazó la idea de una relación sin problemas, pues todas las parejas tienen diferencias. Sin embargo, reveló lo que a ellos les funciona: “Yo creo que la clave es la comunicación, porque decir que es una relación perfecta, no”.

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La modelo añadió que el haber nacido en países diferentes tiene mucho que ver, pero han aprendido a solucionarlo: “Él es colombiano, yo Argentina, hasta la forma de comunicarnos, hay momentos que es como que no se entiende o choca”.

La pareja ha aprendido a superar las diferencias - crédito @jbalvin/IG

Los sacrificios para tener una familia unida

La modelo habló en Despierta América de la exigencia que conlleva tener una familia y la constancia que debe mantener en su rol como mamá: “Siento que una mamá, para poder trabajar, ser pareja de una persona donde tiene que acompañarlo mucho también y poder ser madre, no es que se olvida de uno mismo, pero las mamás me entienden, uno no tiene tiempo para una, es como que no te alcanza, no te alcanza el día”.

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Pese a los sacrificios que han tenido que hacer, consideran que todo vale la pena - crédito Jeenah Moon/REUTERS

J Balvin y Valentina Ferrer conforman una de las parejas más populares de la industria. Su historia empezó cuando se conocieron durante la grabación del video de Sigo Extrañándote, uno de los éxitos del artista paisa en el que ella participó como protagonista.

En ese momento ella tenía novio, pero los dos se sintieron muy bien juntos, así que se hicieron amigos y después de cuatro años, se convirtieron en pareja, hoy considerada una de las más estables del mundo del espectáculo.

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Tras varios años juntos nació Río, el primer hijo de la pareja y protagonista de los mejores videos en redes sociales, por lo que se ha ganado el corazón de sus seguidores, que celebran su espontaneidad. Incluso, muchos se emocionan al verlo con el cantante Ryan Castro, al que le dice “tío Ryan” por la relación tan cercana que tiene con su padre.