Deudas del sistema de salud con la industria farmacéutica superan los $4,4 billones: cartera vencida alcanzó los $1,6 billones

La cartera deteriorada con más de 121 días de mora registró un incremento significativo, al pasar de 11,8% en el trimestre anterior a 19,02% en marzo de 2026 - crédito Visuales IA

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en alianza con la firma Sectorial, presentó una nueva actualización del estudio de cartera de la industria farmacéutica en Colombia, con corte al primer trimestre de 2026. El informe busca hacer seguimiento a la situación financiera del sistema de salud, transparentar las cuentas del sector y medir los recursos que las compañías mantienen pendientes de recibir por medicamentos y tecnologías que ya fueron entregados a los pacientes.

De acuerdo con los resultados de la medición, la cartera total de los afiliados a Afidro alcanzó los $4,42 billones a marzo de 2026. De ese monto, cerca de $1,6 billones corresponden a cartera vencida, lo que equivale a un nivel de vencimiento del 37%.

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Aumentan los tiempos de pago y la cartera deteriorada

Los tiempos de pago continúan aumentando: la rotación de cartera llegó a 204 días, frente a los 154 días reportados en marzo de 2025 - crédito Visuales IA

Según el estudio, los indicadores muestran una prolongación en los tiempos de pago y un mayor peso de la cartera deteriorada dentro del sistema. El informe detalla que la cartera corriente representa el 63% del total de las obligaciones pendientes. Sin embargo, la cartera deteriorada con vencimientos superiores a 121 días registró un incremento significativo, al pasar del 11,8% en el trimestre anterior al 19,02% en marzo de 2026.

Otro de los indicadores analizados fue la rotación de cartera. Según el estudio, esta se ubicó en 204 días durante el primer trimestre de 2026, frente a los 154 días reportados en marzo de 2025. Al incorporar la cartera castigada, el indicador alcanzó los 214 días, mientras que un año antes era de 158 días.

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“Los indicadores de este trimestre confirman que seguimos ante un problema estructural de liquidez, y no corresponde a una coyuntura pasajera. Que la rotación de cartera llegue a 204 días y que la cartera deteriorada a más de 121 días casi se duplique en un trimestre muestra que el sistema tarda cada vez más en pagar lo que ya se entregó. Mientras esos tiempos no se acorten, la presión sobre quienes suministran los medicamentos y las tecnologías al sistema seguirá aumentando”, afirmó Alejandro Escobar, director de Sectorial.

La medición también señala que los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de la cartera del sector. Este segmento representa el 62,3% del total, equivalente a $2,75 billones, de los cuales cerca de $1,1 billones corresponden a obligaciones vencidas. Por otra parte, el canal comercial incrementó su participación dentro de la actividad de la industria farmacéutica. Mientras que en 2025 representaba el 20,9% de la actividad del sector, en el primer trimestre de 2026 alcanzó el 26,59%.

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Crece la cartera castigada

Al incluir la cartera castigada, el indicador de rotación se elevó a 214 días - crédito Europa Press

Uno de los aspectos destacados por el estudio corresponde al comportamiento de la cartera castigada, entendida como aquella que las compañías consideran de muy difícil recuperación. Según los datos presentados por Afidro y Sectorial, este indicador pasó de representar el 1,08% de la cartera total de los afiliados en marzo de 2025 al 7,36% en marzo de 2026. En términos de valor, el crecimiento fue de $47,4 mil millones a $325,3 mil millones durante ese mismo periodo.

La evolución de este indicador refleja un aumento de las obligaciones que las compañías consideran con menores posibilidades de recuperación, en un contexto marcado por la acumulación de deudas dentro del sistema de salud.

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El estudio sostiene que este comportamiento evidencia un deterioro sostenido en la capacidad de recuperación de los recursos adeudados por distintos actores del sistema, situación que se suma al incremento de los tiempos de pago observados durante el último año.

Afidro advierte por efectos sobre los pacientes

El gremio señaló que los retrasos en los pagos generan mayores barreras para el acceso oportuno a medicamentos y servicios de salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Además de los impactos financieros para los diferentes actores del sector, Afidro señaló que el deterioro de la situación económica del sistema de salud tiene consecuencias directas sobre los pacientes. Según el gremio, los retrasos en los pagos generan barreras para el acceso oportuno a medicamentos y servicios, además de comprometer la continuidad de tratamientos que dependen de una provisión constante de tecnologías y productos farmacéuticos.

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La organización indicó que un estudio realizado junto con Algebra Labs encontró que entre 2022 y 2024 el gasto de bolsillo en salud aumentó 63,4% en los hogares de menores ingresos. De acuerdo con Afidro, este incremento representa una carga adicional para las familias con menor capacidad económica.

“El mayor compromiso es con los pacientes, que cada persona pueda continuar su tratamiento y acceder a tiempo a los medicamentos que necesita. Los números nos ayudan a dimensionar los retos del sistema, pero detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia, y es ahí donde ponemos el foco. Por eso invitamos a que la sostenibilidad del sistema de salud sea una prioridad para el próximo líder del país y a construir, entre todos los actores, un diálogo que mantenga al paciente en el centro de cada decisión. Trabajando juntos podemos cuidar el sistema y, con él, la salud y la vida de los colombianos”, concluyó Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro.

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