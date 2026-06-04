Colombia

Mamá de Mía Cataleya, bebé que murió en Tolima, fue enviada a prisión: deberá responder por homicidio agravado

Una jueza de Ibagué ordenó reclusión en centro carcelario para la joven de 22 años señalada por la Fiscalía de no haber procurado atención médica oportuna ante los síntomas de neumonía que presentaba su hija de seis meses

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Primer plano de la mano de un bebé recién nacido en una camilla de hospital, con aparatos médicos y un poste de suero visibles al fondo.
La bebé fue llevada el 26 de mayo a un centro asistencial de El Espinal, remitida a una clínica en Ibagué y murió el 27 de mayo, según el expediente judicial - Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación informó que una jueza de control de garantías ordenó la reclusión en centro carcelario de la madre de Mía Cataleya, la bebé de seis meses fallecida en Ibagué, departamento del Tolima.

El ente acusador imputó a la joven de 22 años el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual, tras determinar que habría omitido el deber de cuidado de su hija, que murió el 27 de mayo por una neumonía no atendida a tiempo.

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Detalles de la investigación y decisión judicial

De acuerdo con el comunicado oficial del ente acusador, la investigación estableció que la menor presentó durante varios días síntomas como congestión nasal, fiebre alta, tos y episodios de convulsión. Pese al deterioro progresivo de la salud de la bebé, la madre no gestionó atención médica oportuna, lo que agravó el cuadro respiratorio y derivó en una neumonía que comprometió el pulmón derecho.

La madre de Mía Cataleya fue imputada por homicidio agravado en modalidad de comisión por omisión en dolo eventual, según la Fiscalía - crédito Fiscalía
La madre de Mía Cataleya fue imputada por homicidio agravado en modalidad de comisión por omisión en dolo eventual, según la Fiscalía - crédito Fiscalía

El 26 de mayo, la madre llevó a la niña a un centro asistencial de El Espinal, desde donde fue remitida a una clínica en Ibagué. La menor falleció al día siguiente, según consta en el expediente judicial.

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La Fiscalía, apoyada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, concluyó que la madre habría incumplido sus deberes de protección y cuidado, lo que motivó la solicitud de medida de aseguramiento. Durante la audiencia, la procesada no aceptó los cargos y deberá permanecer privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Resultados de Medicina Legal y giro en la investigación

En un primer momento, el caso generó conmoción en el municipio de El Espinal y en el país, luego de que circularan versiones sobre una posible agresión sexual como causa del fallecimiento. Sin embargo, los resultados preliminares de Medicina Legal descartaron esa hipótesis, tras realizar los análisis forenses correspondientes.

La investigación indicó que Mía Cataleya presentó fiebre alta, tos, congestión nasal y convulsiones durante varios días sin atención médica oportuna - crédito X
La investigación indicó que Mía Cataleya presentó fiebre alta, tos, congestión nasal y convulsiones durante varios días sin atención médica oportuna - crédito X

De acuerdo con el dictamen forense, Mía Cataleya murió a causa de una neumonía que se agravó por la falta de atención médica oportuna. Los especialistas señalaron que las complicaciones respiratorias fueron determinantes en el desenlace de la menor. Así lo confirmó la Fiscalía, que añadió: “La procesada fue imputada por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual“.

El informe de Medicina Legal se convirtió en una pieza clave de la investigación, pues obligó a los investigadores a ajustar las líneas de indagación y centrar la responsabilidad en el entorno de la víctima, en particular en la figura materna.

Contexto y líneas abiertas en el caso

El caso de Mía Cataleya fue seguido de cerca por las autoridades y la opinión pública desde que se conocieron los hechos. El ingreso de la niña al centro asistencial con lesiones visibles motivó la activación de los protocolos de protección infantil y una exhaustiva labor por parte de la policía judicial.

La Procuraduría le exigió al Icbf Regional Tolima garantizar atención y protección integral permanente por el caso de Mía Cataleya Ramírez en El Espinal - crédito Procuraduría General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación informó que una jueza ordenó la reclusión en centro carcelario de la madre de Mía Cataleya por la muerte de la bebé en Ibagué, Tolima - crédito Procuraduría General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación destacó que las pruebas forenses, los testimonios y los documentos recopilados sustentan la imputación contra la madre, aunque aclaró que se mantienen abiertas otras líneas de investigación para esclarecer completamente las circunstancias de la muerte.

Hasta el momento, la principal causa establecida es la omisión en la atención médica, pero las autoridades continúan recabando información para determinar si existen otros responsables o factores asociados al fallecimiento de la menor.

La decisión de enviar a prisión a la madre de Mía Cataleya se tomó tras analizar la gravedad de los hechos y la presunta omisión del deber de protección. La joven permanecerá en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal bajo la supervisión de la Fiscalía General de la Nación.

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