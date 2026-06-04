Error en la cédula de ciudadanía ya no será impedimento para que Colpensiones devuelva a un afiliado las semanas cotizadas: qué pasó

La cédula de ciudadanía es el único documento de identificación válido y oficial para los colombianos mayores de 18 años - crédito Colprensa

Un colombiano se vio enfrentado durante años a una situación atípica en el sistema de pensiones: dos registros diferentes de cédula de ciudadanía complicaron el conteo de las semanas cotizadas y pusieron en duda su derecho a la pensión de vejez. Ahora, una intervención de la Corte Constitucional exige a entidades públicas una unificación de información y la expedición de respuestas claras para proteger estos derechos.

El alto tribunal dictaminó que es posible recuperar semanas cotizadas dispersas en distintos fondos de pensiones, aun cuando existan inconsistencias de identificación como la duplicidad de cédulas. Según el fallo, las entidades deben revisar y consolidar la información laboral para reconocer los aportes y garantizar el acceso a la pensión de vejez a quienes hayan atravesado esta problemática.

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Francisco Alonso Soler Ocampo es el protagonista del caso. Debido a la asignación doble de documento de identidad —uno a nombre de Francisco Alonso Soler Ocampo y otro como Francisco Soler— los aportes pensionales quedaron repartidos entre Colpensiones y el fondo privado de pensiones y cesantías Porvenir.

La Corte Constitucional es la máxima institución judicial encargada de proteger la supremacía e integridad de la Constitución Política - crédito Luisa González/Reuters

Entre octubre de 1986 y junio de 1994, Soler Ocampo acumuló 146,14 semanas de aportes. La cifra representa una fracción de las semanas exigidas por la normativa para la pensión de vejez. En 2022, después de años de gestiones, Soler Ocampo solicitó de manera oficial a Colpensiones la unificación de las semanas y la corrección de sus datos personales.

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Después, el 23 de diciembre de 2022, radicó una petición ante Colpensiones para “unificar las semanas cotizadas bajo el segundo nombre, trasladar las semanas cotizadas en el fondo de pensiones Porvenir a Colpensiones y corregir su nombre”. Las autoridades respondieron ese mismo día solo para comunicar la imposibilidad de anular su traslado al fondo privado, sin abordar el fondo de la solicitud.

Requisitos y cifras clave del sistema pensional colombiano

El sistema pensional colombiano, regido por la Ley 100 de 1993 y a la espera de lo que pase con la reforma pensional de 2024, establece reglas claras para acceder a la pensión de vejez. En Colpensiones, los hombres deben acreditar al menos 1.300 semanas cotizadas y tener 62 años; las mujeres, 1.250 semanas y una edad mínima de 57 años.

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Los fondos privados de pensiones exigen un mínimo de 1.150 semanas de cotización y permiten la jubilación anticipada si el capital reunido permite una mesada igual o mayor al 110% del salario mínimo legal vigente.

La Sala Octava de Revisión, a través de la Sentencia T-067 de 2024, protegió el derecho de petición de una persona que recibió dos cédulas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Corte Constitucional

Dichas condiciones aplican a todos los afiliados. Sin embargo, errores administrativos o problemas con los documentos de identidad, como los registros duplicados de Soler Ocampo, pueden alterar el reconocimiento completo de la vida laboral y dificultar el acceso oportuno a la pensión de vejez.

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Fallo de la Corte Constitucional y consecuencias para los fondos de pensiones

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional concluyó que Colpensiones vulneró el derecho de petición de Soler Ocampo. Señaló que “toda vez que no hay prueba en el expediente de que la entidad accionada hubiere dado respuesta a las dudas del accionante”.

Con la sentencia T-067 de 2024 se ordenó a Colpensiones dar una respuesta de fondo, certificar la información referente a semanas cotizadas, períodos de aportes y empresas empleadoras, además de informar detalladamente al ciudadano sobre el procedimiento administrativo para consolidar su historia pensional en un solo registro.

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Según la decisión, “deberá expedir una certificación que detalle las semanas cotizadas, los períodos de aportes y las empresas para las que trabajó”. El fallo exige a Colpensiones explicar a Soler Ocampo cómo reunir y validar todas sus semanas, incluso, aquellas distribuidas entre distintos documentos de identidad y fondos.

A la Registraduría Nacional del Estado Civil, el tribunal le pidió culminar la revisión administrativa de los registros civiles del afectado, para definir su situación de identificación y así culminar con las inconsistencias que impidieron certificar todos sus aportes.

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El precedente resulta favorable para quienes, debido a fallos administrativos o registros duplicados, no lograron acreditar todas las semanas necesarias para solicitar la pensión de vejez - crédito Colprensa

Implicaciones para los afiliados y el sistema pensional

La decisión de la Corte amplía la protección a los afiliados cuyos registros en el sistema pensional se vean afectados por duplicidad de cédulas, nombres diferentes o discrepancias en la documentación. El precedente puede beneficiar a los que, por errores administrativos o registros duplicados, no pudieron acreditar la totalidad de semanas requeridas para solicitar la pensión de vejez.

Así las cosas, las entidades públicas están obligadas a responder de manera integral las solicitudes de sus afiliados y a colaborar activamente en la certificación y consolidación de la información pensional. Esto refuerza el derecho de petición como mecanismo para garantizar la transparencia y el acceso efectivo a prestaciones sociales fundamentales.

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Ante problemas de identificación, como la existencia de más de una cédula para una misma persona, la sentencia brinda una vía para que los trabajadores reclamen el reconocimiento pleno de sus aportes y eviten impactos negativos en el trámite de la pensión de vejez.