“No es cierto que mis bienes están embargados”: exalcalde de La Estrellita responde a rumores de su proceso judicial

Abad hizo un llamado a la responsabilidad informativa y rechazó que un titular sensacionalista afecte su reputación y la de su familia - crédito Juan Sebastián Abad /Facebook

Tras la difusión de una publicación que sugería la existencia de un embargo sobre sus bienes, Juan Sebastián Abad, el exalcalde de La Estrella (Antioquia) salió a aclarar la información y a exponer su versión sobre el proceso judicial que enfrenta.

El político enfatizó que actualmente no existe ninguna medida vigente que afecte sus propiedades por medio de un comunicado en el que señala: “Ya no están embargados mis bienes. Esa orden estuvo activa durante seis meses, pero ya fue levantada. Todo avanza bien y con la tranquilidad de quien ha obrado correctamente”.

El exalcalde destacó que a lo largo de su carrera actuó con transparencia, rectitud y compromiso con el desarrollo de La Estrella y de su departamento, valores que, según él, lo hicieron merecedor del reconocimiento de la ciudadanía.

El exalcalde denunció que se estaría generando una persecución política mediante la difusión de documentos desactualizados - crédito @juanabad1985/X

“Los antioqueños me conocen, me han visto gobernar con pulcritud y con resultados. En la vida pública siempre he actuado bien, y este caso no es la excepción. A veces, cuando uno crece y sigue liderando, los opositores intentan frenarlo desde lo jurídico, pero de esta también salimos adelante para continuar llevando desarrollo a nuestros territorios”, añadió en el comunicado.

El exmandatario también denunció que se estaría generando una “persecución política” en su contra. Según Abad, la difusión de documentos desactualizados sobre su proceso judicial busca afectar su reputación y entorpecer sus posibles aspiraciones políticas en Antioquia.

“Estas artimañas se estarían realizando tras varias reuniones políticas que he llevado a cabo en la región y apoyos que he recibido para mis futuras metas”, indicó.

Juan Sebastián Abad señaló que la primera fase del acueducto de Pueblo Viejo garantizó agua potable a 673 familias y mejoró la infraestructura del sector - crédito @juanabad1985/X

Denuncia de persecución política por parte del exalcalde

En el comunicado completo dirigido a la ciudadanía, Abad señaló su preocupación por el daño que un titular sensacionalista puede causar a su nombre y a su familia: “Resulta doloroso ver cómo, a través de un titular sensacionalista, se mancha el nombre de una persona que ha dedicado años de trabajo honesto al servicio público. Más sorprendente aún es que, dentro del mismo artículo, se reconoce mediante entrevista que esta medida no está vigente”.

“Entonces, me pregunto junto con tantas familias que conocen mi trabajo: si la medida no está vigente, ¿por qué publicar un titular que hiere mi honra y afecta a mi familia?”, escribió el exmandatario local.

El exalcalde recordó la ejecución de la primera fase del plan maestro de acueducto en Pueblo Viejo, al destacar que su administración priorizó la protección de los recursos públicos y la reformulación del proyecto para garantizar el suministro de agua potable.

Juan Sebastián Abad aclaró que actualmente no existe ningún embargo sobre sus bienes y que la orden anterior estuvo vigente solo seis meses - crédito Juan Sebastián Abad/Facebook

“Durante mi administración, el contratista que inició la primera fase suspendió las obras, priorizando cuidado de los recursos públicos de los siderenses y reformulando el proyecto para garantizar el suministro del agua potable en Pueblo Viejo, que hoy es una realidad”, afirmó.

Sobre la crítica de que “cuatro años después la gente no ve salir agua potable por sus canillas”, Abad señaló que esta afirmación es falsa. “Gracias a este proyecto, hoy 673 familias están conectadas a un acueducto operado por Empresas Públicas de Medellín, disfrutando de agua potable en sus hogares y de vías en buen estado”, aclaró.

Respecto al estado actual de las obras, el exalcalde explicó que bajo la administración del alcalde Carlos Mario Gutiérrez, el proyecto avanza con un progreso del 11% en su nueva fase. Desde el 28 de julio, ocho frentes de trabajo avanzan en los circuitos de Pueblo Viejo y Tablaza, con la instalación de 3.400 metros de redes de acueducto y 630 metros lineales de alcantarillado; más de 250 trabajadores participan en esta obra que beneficiará a 30.000 personas.

Según el exmandatario, el proyecto de agua avanza con un 11% en su nueva fase, con más de 250 trabajadores en ocho frentes de trabajo - crédito Juan Sebastián Abad /Facebook

Abad hizo un llamado a la responsabilidad en la información: “Creo profundamente en la libertad de prensa. Pero también creo que no todo vale. No es justo que el buen nombre de una persona y el trabajo de cientos se empañe por un titular que no corresponde a la realidad. Hoy, como ciudadano, rechazo la desinformación y el daño al buen nombre. Yo no tengo embargados mis bienes”.

Proceso judicial y cargos que enfrenta Juan Sebastián Abad

El proceso judicial que enfrenta Abad se relaciona con inconvenientes en la ejecución del acueducto de Pueblo Viejo; inicialmente, se le embargaron sus bienes junto con los de otros funcionarios de la administración 2020-2023, como la entonces secretaria de Vivienda Ana María Ríos Restrepo.

Entre los bienes embargados se encontraban un apartamento con parqueadero en La Ceja, un lote en la vereda Hispania y una camioneta Ford Ecosport 2015.

Además, el exmandatario enfrenta cargos por contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros, todos relacionados con la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado, pues la obra buscaba beneficiar a 35.000 personas de los centros poblados de Pueblo Viejo y Tablaza, con un presupuesto de $89.000 millones aportados principalmente por el Ministerio de Vivienda.