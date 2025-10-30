Colombia

Karina García reveló detalles de su salida de la pelea contra Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’ y confesó por qué no pudo dar entrevistas: “En camilla y con la bandera de Colombia en la cara”

La ‘influencer’ relató con humor cómo vivió el dramático episodio después del combate, cuando llegó al camerino: “La reventaron por dentro, está vomitando sangre”

Natalia Perilla

Natalia Perilla

Karina García revela el caos
Karina García revela el caos tras su pelea con Karely Ruiz y su insólita salida del hospital - crédito @karinagarciaoficiall/IG

La creadora de contenido colombiana Karina García apareció en una transmisión en vivo desde su cuenta de Tiktok, justo antes de ingresar al reality show La mansión de Luinny, en República Dominicana, donde comenzó su participación el 29 de octubre.

En el live, la influencer habló abiertamente sobre lo ocurrido tras su pelea con Karely Ruiz en el evento Stream Fighters 4, revelando detalles inéditos de su estado de salud y de la polémica salida del ring, ya que era una información que le debía a sus seguidores, según comentó.

Con su característico tono espontáneo, García comenzó su relato aclarando que su ausencia ante los medios no fue por tristeza ni molestia por haber perdido la pelea, sino por una razón mucho “más grave”.

Cuando yo salí de la pelea de bebés, yo me desmayé. Me desmayé. Ustedes vieron que yo me fui caminando, me despedí de todos, me pidieron una entrevista y no la quise dar, pero es porque me sentía muy mal, no porque estaba triste porque perdí, para nada. Y cuando bajé las escaleras me desmayé, llegué a mi camerino, pues es lo que me cuentan, porque yo no me acuerdo, me acostaron en el sofá y empecé a vomitar”, reveló Karina.

La inesperada confesión de Karina
La inesperada confesión de Karina García: desmayo, hospital y alta voluntaria tras Stream Fighters 4 - crédito Stream Fighters

Según relató, en el camerino el ambiente se tornó caótico porque todos los presentes —entre ellos figuras como Yailin La Más Viral y Manelyk González— pensaron que estaba vomitando sangre.

Yo estaba tomando jugo de remolacha porque eso sirve mucho para los glóbulos rojos, para la oxigenación de la sangre, para poder respirar más en Bogotá, cosa que no me sirvió porque quedé con oxígeno al final. Todo el mundo estaba pensando que yo estaba vomitando sangre. Fue un escándalo. Todo el mundo: ‘La reventaron por dentro, está vomitando sangre’. Yailin, todo el mundo allá, Manelyk, superpreocupados gritaban ‘¡Está vomitando sangre, auxilio!’”, contó entre risas.

La situación obligó a que la sacaran en camilla del lugar, pese a la resistencia de algunos amigos que temían que se interpretara como una muestra de debilidad.

Yailin y Manelyk no querían que me sacaran en esa camilla, que porque qué oso, que mi contrincante y toda la gente de mi contrincante iban a pensar que yo estaba supermal. Entonces, Andrés, el maquillador decía: ‘De malas, saquémosla’. Me sacaron en camilla con la bandera de Colombia en la cara, con la que yo salí. Me llevaron al hospital. En el hospital me estabilicé“, confesó García.

Karina García revela el caos tras su pelea con Karely Ruiz - crédito @abrazorebeldeoficial/tiktok

Sin embargo, lo más sorprendente fue su decisión posterior: a pesar de los exámenes pendientes, Karina pidió el alta voluntaria para poder asistir al evento posterior al combate.

Cuando yo me desperté y llamo al gordo (su mejor amigo y representante), me iban a empezar a canalizar. Tenían la aguja afuera del catéter y me senté y yo: ‘Doctor, alta voluntaria’. Enfermeros, doctores, cirujanos, urgentólogos, neurocirujanos... todo el mundo. Me iban a hacer un TAC, me iban a hacer una resonancia magnética que porque mi cerebro estaba más allá que acá. ¿Y saben qué? Yo dije: ‘Yo fui enfermera nueve años y me quiero largar ya’. Porque yo, como fui enfermera nueve años, sé que cuando el paciente firma un acta voluntaria, mi amor, se puede largar. O sea, usted puede ser el médico, el cirujano, quien sea, pero a usted nadie lo puede retener en un hospital si usted decide firmar un acta voluntaria", contó la creadora de contenido.

Pese a los intentos del personal médico por retenerla, García insistió en irse.

Y los doctores como que: ‘No, no, mujer, estás vomitando, tienes hipotensión’. Y yo: ‘¡No! Tengo mis signos vitales superbién, no tengo taquicardia, no tengo absolutamente nada. Además, tengo un remate’”, mencionó Karina respecto a la razón principal por la que quería salir del hospital, pues quería asistir a la fiesta que estaba programa al finalizar el evento junto a sus amigas.

Desmayo, hospital y polémica, la noche más intensa de Karina García - crédito @lacasamasfamosa.col2/tiktok

La confesión de Karina rápidamente se viralizó, generando comentarios divididos entre quienes la criticaron por priorizar una fiesta sobre su salud y quienes la elogiaron por su franqueza y particular forma de ser.

