El Pacto Histórico podría perder su personería jurídica: el Consejo de Estado admitió demanda

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgó el reconocimiento legal al Pacto Histórico tras su integración con movimientos políticos bajo escrutinio.

Según información revelada por Caracol Radio, la demanda fue interpuesta por los abogados Samuel Ortiz Mancipe y Lucas Durán, quienes argumentan que la entidad electoral habría pasado por alto una prohibición explícita al permitir la fusión de partidos o movimientos políticos que se encuentran inmersos en procesos sancionatorios.

De igual manera, los juristas indicaron que, de acuerdo a los lineamientos del CNE, al menos tres de las agrupaciones políticas involucradas en la fusión —la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano— están siendo objeto de investigaciones por supuestas irregularidades en la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña correspondientes a las elecciones de 2023.

“En tal consideración, es plenamente aplicable al caso concreto el artículo 14 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, el cual dispone que ‘no podrá acordarse la fusión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio’ y que, en todo caso, NO puede ser desconocido, pues, como lo regula el artículo 16 del Código Civil 50, ‘no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres’”, se lee en el documento citado por el medio de comunicación.