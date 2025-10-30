El huracán Melissa provocó emergencia en el Acuario de Santa Marta: turistas quedaron atrapados

El fuerte oleaje generado por el huracán Melissa inundó el acuario de Santa Marta, dejando atrapados a empleados y turistas, mientras las autoridades desplegaban equipos de rescate ante el riesgo para personas y especies marinas - crédito redes sociales

El Acuario de Santa Marta enfrentó una emergencia la tarde del martes, cuando un mar de leva provocado por el huracán Melissa generó un fuerte oleaje que ingresó violentamente a sus instalaciones.

Trabajadores y turistas quedaron atrapados, mientras la infraestructura y las especies marinas estuvieron en riesgo por la fuerza del agua.

Según el periodista Luis Beltrán, la situación desató momentos de pánico y obligó a los empleados a buscar refugio, a la espera de la intervención de las autoridades.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Beltrán, las olas superaron los muros de contención del acuario e inundaron varias áreas, acorralando al personal.

“Fuerte oleaje tiene acorralados a trabajadores del Acuario de Santa Marta”, relató el periodista, quien también citó a testigos que describieron cómo las corrientes golpeaban con intensidad las estructuras, provocando daños y poniendo en riesgo tanto la seguridad de los empleados como la integridad de las especies alojadas en los tanques de exhibición.

La incertidumbre sobre el estado final de los trabajadores y el alcance de los daños se mantuvo durante varias horas, mientras se aguardaba la llegada de equipos de rescate.

El fenómeno que desencadenó la emergencia, conocido como mar de leva, está asociado a tormentas o huracanes que, aunque no toquen tierra directamente, generan olas largas y potentes que impactan la costa.

Un violento mar de leva, asociado al huracán Melissa, ingresó al acuario de Santa Marta, causando pánico y daños en la infraestructura, mientras se aguardaba la llegada de rescatistas para evacuar a los afectados - crédito Ramon Espinosa / AP Foto

El huracán Melissa, con vientos de hasta 278 km/h, provocó oleajes de hasta 3.5 metros en la costa norte de Colombia. El mar de leva se caracteriza por trasladar la energía de las tormentas en alta mar hacia las zonas litorales, donde las olas rompen con fuerza, ocasionando inundaciones, erosión y daños en infraestructuras costeras.

Impacto regional del huracán Melissa y el mar de leva

El impacto de Melissa no se limitó a Santa Marta. El Tiempo detalló que en Puerto Colombia, Atlántico, las autoridades izaron banderas rojas y cerraron playas tras el ingreso del mar a zonas comerciales, lo que obligó a comerciantes a desmontar estructuras y a la activación de planes de emergencia.

En Cartagena, el fenómeno causó inundaciones en sectores como Bocagrande, mientras que en La Guajira se combinaron lluvias intensas y desbordamientos de ríos.

En Santa Marta, además del acuario, se suspendieron actividades náuticas y se evacuaron bañistas ante el riesgo de oleaje elevado.

El reciente embate del mar de leva en Santa Marta expone los desafíos que enfrentan las instalaciones turísticas y científicas ante fenómenos climáticos extremos en una región cada vez más expuesta a riesgos naturales - crédito Ungrd

La Dirección General Marítima (Dimar) y su Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (Cioh) registraron olas de entre 2.0 y 2.5 metros en Atlántico, Bolívar y Magdalena, y estimaron que estas condiciones persistirían durante al menos 48 horas.

Frente a la magnitud del evento, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad. El Tiempo informó que Ideam y Dimar mantuvieron alertas vigentes en varios departamentos del Caribe, recomendando no ingresar al mar ni realizar actividades náuticas, evitar zonas costeras con oleaje elevado y seguir los comunicados oficiales.

En Puerto Colombia, el despliegue de 50 rescatistas y personal de primeros auxilios buscó proteger a los visitantes y vigilar el comportamiento del mar, mientras que Dimar evaluó restricciones al zarpe de embarcaciones turísticas y pesqueras.

Las banderas rojas, instaladas en puntos críticos de la costa, señalaron la prohibición total de ingreso al agua por condiciones peligrosas.

El pronóstico de las autoridades indica que el mar de leva podría continuar durante las próximas 48 horas, a medida que el huracán Melissa se desplaza hacia el norte.

El impacto simultáneo en varias ciudades costeras subraya la necesidad de repensar estrategias de prevención y respuesta ante la intensificación de eventos meteorológicos en el Caribe - crédito Octavio Jones / Reuters

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe mantiene un monitoreo constante y ha advertido sobre la posibilidad de que el oleaje supere los 3.5 metros en sectores del litoral central, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones en toda la región.