Colombia

Corte Suprema archivó denuncia de Hollman Morris y avaló libertad de expresión de María Fernanda Cabal

El alto tribunal consideró que los señalamientos de la senadora a Rtvc surgieron en ejercicio de su labor de control político y no constituyeron delito contra los medios públicos

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
La decisión sobre María Fernanda
La decisión sobre María Fernanda Cabal puede ser impugnada mediante recurso de reposición, lo que permitiría a Hollman Morris insistir en la revisión del caso - crédito Camila Díaz/Colprensa - AP

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abstenerse de iniciar una investigación formal contra la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, tras la denuncia formulada por el gerente de Rtvc, Hollman Morris, quien la señalaba de injuria y calumnia.

Según informó W Radio en primicia, la determinación del alto tribunal se produjo luego de que Morris presentara una querella basada en una serie de publicaciones realizadas por Cabal durante 2024, donde calificaba a Rtvc como “caja de resonancia” de las Farc y la acusaba de dar voz a “terroristas” y promover “propaganda” de “asesinos impunes”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas expresiones surgieron en el contexto de entrevistas concedidas por el sistema de medios públicos a comandantes identificados como disidencias de la guerrilla.

Con base en estos trinos, Morris acudió ante la Corte Suprema esperando que las manifestaciones fueran consideradas constitutivas de injuria o calumnia.

Sin embargo, según señala W Radio, la Sala de Instrucción consideró que las declaraciones emitidas por Cabal se encuentran protegidas por la libertad de expresión.

La decisión precisa que Rtvc, al tratarse de una persona jurídica, no posee derecho al “honor” en los términos del Código Penal colombiano y, por ello, no es sujeto activo del delito de injuria.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaRtvcHollman MorrisMaría Fernanda CabalRtvc NoticiasColombia-Noticias

Más Noticias

La última foto en vida del biólogo italiano Alessandro Coatti fue clave para la captura de su verdugo en Santa Marta

La imagen que muestra con vida por última vez al biólogo italiano Alessandro Coatti se transformó en la pieza central de la investigación sobre su atroz asesinato y desmembramiento

La última foto en vida

Esta es la última foto del biólogo italiano Alessandro Coatti, antes de encontrar sus restos en bolsas

Después de seis meses de investigación la Policía dio con el paradero de Uber Etilvio Torres García, el último responsable por el crimen del turista italiano asesinado en Santa Marta

Esta es la última foto

Siga en vivo el paro nacional de Fecode en Colombia: puntos y horarios de las movilizaciones, hoy 30 de octubre de 2025

A partir de las 8:30 a. m., docentes y líderes del sindicato de educadores se movilizarán en diferentes capitales del país para exigir mejoras en el nuevo sistema de salud para maestros

Siga en vivo el paro

Afirmación de Petro sobre la publicación de “su vida” en persa sería una “claim” y no un hecho, según Glok, la IA artificial de X

Usuarios de las redes le consultaron a la IA sobre el libro, pero respondió que no hay evidencia independiente sobre la publicación de la biografía en persa ni sobre la cifra de ejemplares anunciada

Afirmación de Petro sobre la

Mujer dio su testimonio sobre cómo fue reclutada por el Clan del Golfo durante 11 años: “Teníamos que secuestrar a niños”

La joven, que abandonó el grupo terrorista, aseveró que desde los 8 años de edad fue forzadamente a integrar las filas de ese grupo armado, pero desertó por su pequeño hijo

Mujer dio su testimonio sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista confrontó a la ex

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

ENTRETENIMIENTO

Entrenador de Yina Calderón reveló

Entrenador de Yina Calderón reveló cuál era el plan inicial de la empresaria en la pelea con Andrea Valdiri: la dejó al descubierto

Yina Calderón protagoniza el primer conflicto en ‘La mansión de Luinny’ y la producción intervino: “Te coses la boca, que yo no te he dicho nada”

Yina Calderón confirmó que Westcol terminó de pagar la deuda que tenía tras su participación en ‘Stream Fighters 4’

Karina García reveló qué pasó en la pelea contra Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’ y por qué no pudo dar entrevistas: “En camilla”

Melissa Gate no podría quedarse mucho tiempo en República Dominicana: la paisa tendría líos judiciales

Deportes

Mane Díaz, papá de Luis

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, fue reconocido con curiosa publicación por parte del Bayern Múnich: “Aquí camellamos, primo”

Hora y dónde ver Llaneros vs. Atlético Nacional: el verde paisa puede ser líder de la tabla de posiciones

El Tour Colombia no se hará en 2026: esto dijo la Federación Colombiana de Ciclismo

Boyacá Chicó vs. América de Cali ya tendría fecha y estadio: cuándo se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Luis Díaz suma reconocimientos en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga