Corte Suprema archivó denuncia de Hollman Morris y avaló libertad de expresión de María Fernanda Cabal

La decisión sobre María Fernanda Cabal puede ser impugnada mediante recurso de reposición, lo que permitiría a Hollman Morris insistir en la revisión del caso

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abstenerse de iniciar una investigación formal contra la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, tras la denuncia formulada por el gerente de Rtvc, Hollman Morris, quien la señalaba de injuria y calumnia.

Según informó W Radio en primicia, la determinación del alto tribunal se produjo luego de que Morris presentara una querella basada en una serie de publicaciones realizadas por Cabal durante 2024, donde calificaba a Rtvc como “caja de resonancia” de las Farc y la acusaba de dar voz a “terroristas” y promover “propaganda” de “asesinos impunes”.

Estas expresiones surgieron en el contexto de entrevistas concedidas por el sistema de medios públicos a comandantes identificados como disidencias de la guerrilla.

Con base en estos trinos, Morris acudió ante la Corte Suprema esperando que las manifestaciones fueran consideradas constitutivas de injuria o calumnia.

Sin embargo, según señala W Radio, la Sala de Instrucción consideró que las declaraciones emitidas por Cabal se encuentran protegidas por la libertad de expresión.

La decisión precisa que Rtvc, al tratarse de una persona jurídica, no posee derecho al “honor” en los términos del Código Penal colombiano y, por ello, no es sujeto activo del delito de injuria.