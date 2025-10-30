Christopher Carpentier volvió a ‘MasterChef Celebrity’ y desafió a los finalistas con un doble reto: “Van a cocinar conmigo”

MasterChef Celebrity recibió con aplausos a Christopher Carpentier en un reto de alto nivel - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

El regreso de Chris Carpentier a Masterchef Celebrity despertó entusiasmo entre los concursantes y el equipo del programa.

La presencia de Carpentier coincidió con la realización de un reto emblemático, en el que los participantes recibieron la instrucción de trabajar con pollo en la tradicional caja misteriosa.

La dinámica planteada permitió que Carpentier asumiera un rol protagónico, ya que tuvo a su cargo la guía directa de la receta principal del reto.

Claudia Bahamón, presentadora del programa, explicó al inicio del episodio que el objetivo de la visita era que todos los cocineros replicaran el plato diseñado por el invitado, siguiendo sus instrucciones en tiempo real por medio de pantallas instaladas en el set.

“Van a cocinar conmigo, paso por paso”, instruyó Carpentier a los finalistas, en una jornada donde la sincronización y la atención serían determinantes.

La exigencia elevó el nivel de la prueba, dado que el chef anunció: “Haremos dos preparaciones: una entrada con pechuga de pollo y, aparte, un plato fuerte con pierna pernil”.

El chef chileno regresó al programa de cocina y retó a los 8 finalistas - crédito captura de pantalla Canal RCN

Los concursantes recibieron todos los ingredientes dispuestos en canastas para evitar cualquier pérdida de tiempo en la despensa, y contaron con sesenta minutos para concluir ambas preparaciones en simultáneo.

La estructura de la prueba representó un desafío especial para los ocho concursantes que siguen en competencia, quienes admitieron su preocupación ante la posibilidad de quedar rezagados frente al ritmo impuesto por el chef chileno.

Durante el episodio, la interacción entre Christopher Carpentier y las celebridades dominó la jornada. Palabras de respeto y elogios por su trayectoria se hicieron presentes, mientras el chef orientaba en cada técnica culinaria. “Esperábamos que algún día regresara, es un referente en la cocina y nos exige al máximo”, comentó uno de los concursantes en diálogo con la producción.

La presencia de Carpentier de nuevo en la competencia provocó las reacciones en redes sociales, donde varios televidentes incluso le pidieron al chileno que volviera par aproxima temporada. “Todavía no entiendo por qué mi marido Chris no volvió a ser jurado”, “RCN tiene la tarea de devolver a Cris para la próxima temporada”, “volvió Chris, que diferente se siente el programa con él”, comentaron los seguidores del programa.

Seguidores del formato culinario pidieron que el chef chileno vuelva a la próxima temporada - crédito Instagram @chriscarpentier

Entre los sucesos destacados, Valentina Taguado hizo uso de una ventaja y aumentó la tensión entre sus compañeros, y Patricia Grisales no logró cumplir el objetivo del reto, por lo cual quedó en riesgo tras la decisión de los jueces.

Valentina Taguado y Patricia Grisales entre las mejores y peores preparaciones del reto

Dentro del grupo encargado de las entradas, Valentina Taguado cumplió con el reto y destacó al incorporar el cuerito de pollo en forma de triángulo, distintivo solicitado por los jurados. Carpentier resaltó la ejecución y el sabor del plato presentado por Taguado, quien fue reconocida por su capacidad de atención y precisión.

Como resultado, obtuvo una ventaja secreta, cuyo contenido se anunciará en próximas emisiones. Taguado expresó que espera que esa ventaja le permita tomar decisiones que influyan en el curso del concurso, y recordó episodios previos en que debió asignar el delantal negro a otra participante.

Valentina Taguado ganó ventaja secreta en el último reto - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Por otra parte, Patricia Grisales presentó el desempeño más bajo de la noche. Los jueces Nicolás de Zubiría, Belén Alonso, Jorge Rausch y Christopher Carpentier coincidieron en que el plato que entregó Grisales no cumplió con los parámetros establecidos. Su preparación evidenció dificultades para seguir las directrices y errores en la presentación. Los jurados argumentaron que Grisales mostró complicaciones para acoplarse al ritmo del chef invitado y al formato del reto. Finalmente, la participante aceptó el delantal negro y reconoció que la resolución era esperable dado el resultado obtenido.

Patty perdió el reto y fue castigada con delantal negro - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

La jornada quedó marcada por la exigencia técnica y la estricta evaluación de los jueces. Valentina Taguado se consolidó como la mejor de la noche, mientras que Patricia Grisales quedó en riesgo de eliminación, reflejando las consecuencias de no adaptarse a los requerimientos de la competencia. La dinámica liderada por Christopher Carpentier posicionó la precisión y la disciplina como factores determinantes en esta etapa del programa.