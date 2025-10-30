Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencia de las Farc de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

El ataque fue atribuido al frente Carlos Patiño, uno de los brazos armados de las disidencias de las Farc bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco - crédito @Ejercito_Div3/X | archivo Colprensa

A través de un comunicado por parte del Ejército se conocieron los detalles del atentado que cobró la vida de uno de los miembros de la institución la madrugada del jueves 30 de octubre de 2025.

Como se precisó en un mensaje a través de la cuenta de X de las Fuerzas Militares, tropas del Ejército colombiano sufrieron un ataque con explosivos en la vía Popayán - El Estrecho, a la altura del municipio de Patía, en el departamento del Cauca, con un saldo final de un soldado muerto y diez heridos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo que se precisa en el comunicado, tropas del Batallón de Infantería N.º 7 de la Brigada 29 del Ejército Nacional de Colombia, adscrita a la Tercera División, fueron las víctimas del ataque con artefactos explosivos improvisados en la vía Panamericana, situada en el suroccidente del país, en una zona que, como explicó en diálogo con Caracol Radio el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, está en disputa por parte de tres grupos armados ilegales: Disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, el Clan del Golfo y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Los hechos se registraron la madrugada del jueves 30 de octubre de 2025 en la vía Panamericana - crédito @Ejercito_Div3/X

Este atentado en concreto se ocurrió durante un desplazamiento táctico motorizado en la carretera y fue atribuido al Grupo Armado Organizado Residual (GAO) estructura Carlos Patiño, responsable de la activación del área preparada con explosivos al ingreso del casco urbano, destacó el comunicado.

Producto la detonación provocó la muerte del soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán, según lo que se conoció en el reporte preliminar, y tras confirmarse que el cuerpo del militar se encuentra ya en zona urbana del municipio de El Bordo.

Adicional a lo anterior, los uniformados heridos recibieron atención médica tras ser trasladados en una evacuación aérea de emergencia.

El Ejército colombiano indicó que un cordón de seguridad fue establecido en la zona y se coordinó con las autoridades municipales y la Policía Nacional con el objetivo de proteger a la población y asegurar el área para los actos urgentes correspondientes.

El ataque cobró la vida del soldado Johan Cuéllar Gaitán - crédito @Ejercito_Div3/X

En el reporte que se compartió por parte del Ejército, se precisó que el comando de la Brigada 29 calificó esta acción como “una violación a los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario”, señalando que se emplearon métodos indiscriminados que pusieron en riesgo a la población civil.

“Este cobarde ataque dirigido contra las tropas que cumplen su misión constitucional de proteger a los colombianos, constituye una violación a los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario”, indica el comunicado del Ejército Nacional.

En el mensaje oficial, el Ejército colombiano rechazó el ataque y expresó condolencias a la familia de Johan Cuéllar Gaitán. La institución reafirmó su compromiso de mantener las operaciones militares en el departamento de Cauca para llevar ante la justicia a los responsables y garantizar la seguridad de la región.

Sumado a todo lo anterior, el ministro Sánchez confirmó en la misma cadena radial que se pagará una recompensa de 500 millones de pesos a quien brinde información que pueda dar con el paradero de alias Zamora, quien sería el cabecilla de este frente armado y que habría asumido el liderazgo tras la caída de alias Kevin, y que junto alias Giovanni, se entregaron a las autoridades a comienzos de septiembre de 2025.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó la recompensa de 500 millones de pesos colombianos por información que conduzca a alias Zamora, cabecilla del frente Carlos Patiño que estaría detrás del ataque - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Además, y sumado a los tres grupos armados ilegales que hacen presencia en el Cauca, el jefe de la cartera de Defensa indicó en la entrevista con el mismo medio que “lo hacen simplemente por la codicia del dinero ilegal, narcotráfico, minería ilegal; y cuando no pueden lo trasladan a la extorsión y al secuestro”.

Más adelante, el ministro Sánchez precisó que hay preocupación, dando un ejemplo en concreto del panorama en la lucha contra las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.

“Nos preocupa que aunque en Antioquia se aumentado la ofensiva y se ha afectado un 23% más a estos integrantes de estos grupos si distinción alguna”, dijo Sánchez, pero explicó que hay un problema de tipo social en las zonas de conflicto, debido a que en una de esas visitas lo que le dijo un menor de edad lo dejó conmocionado: “Cuando yo tenga plata quiero ser grande y ser narco”.