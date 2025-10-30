Alejandra Martínez aclaró cómo fue la relación con su ex, que está en la cárcel, antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Comienzan a circular los primeros nombres de los posibles participantes de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Las recientes declaraciones de Alejandra Martínez, aspirante a La casa de los famosos Colombia, han generado un intenso debate en redes sociales, luego de que la deportista decidiera abordar públicamente los comentarios y advertencias que ha recibido sobre su vida personal.

En entrevista con Mix, Martínez explicó que algunos usuarios le han enviado mensajes en los que amenazan con revelar la identidad de su expareja, actualmente privado de la libertad.

“Ojalá todos supieran quién es ahora tu exnovio”, es uno de los mensajes que, según relató, ha recibido en sus redes.

La ganadora del Desafío 2023 llegó a las filas del Canal RCN para abrirse camino en una nueva competencia - crédito @canalrcn/IG

La participante, que busca un lugar en la tercera temporada del popular reality, optó por aclarar la situación antes de que los rumores y las especulaciones continuaran creciendo.

Martínez relató a Mix que mantuvo una relación de cuatro años con un comerciante, quien fue encarcelado un año después de que la relación terminara.

“Les voy a decir de una vez: yo duré cuatro años con alguien que era comerciante y hubo un problema y esta es la hora que está en la cárcel, lleva un año y no sé qué fue lo que pasó con él. Fue un año después de que yo me dejara con él, pero de pronto se ponen a decir que Aleja seguro tenía vínculos con su expareja”, afirmó la modelo.

La aspirante subrayó que, hasta el momento, su expareja no ha enfrentado juicio y que existen numerosas especulaciones en torno a supuestos negocios irregulares.

Un accidente de tránsito que involucró a Alejandra Martínez y Alejandro Calderón "Sensei" generó una discusión entre los dos exparticipantes - crédito @senseicalderon/Instagram

No obstante, insistió en que su intención es evitar que se sigan difundiendo versiones infundadas sobre su persona. “No tengo ningún vínculo, esta es la hora que no sé, y esto es un mensaje para los haters, si me quieren dar por eso, no nenes”, expresó Martínez a Mix.

En medio de esta controversia, Martínez continúa su campaña para obtener el apoyo necesario y convertirse en una de las integrantes de la próxima edición de La casa de los famosos Colombia. Actualmente, compite con cinco creadoras de contenido y modelos, todas interesadas en ingresar a la casa más reconocida del país.

Hasta el momento, el único participante confirmado para la nueva temporada es el influenciador Nicolás Arrieta.

Alejandra Martínez habló de la relación que sostuvo con alguien que ahora está en la cárcel - crédito @alejandramartinez_s/IG

Un poco sobre Alejandra Martínez

Alejandra Martínez, creadora de contenido y ganadora del Desafío The Box 2023. Cuando se llevó el millonario premio, reveló en qué se gastaría los 400 millones de pesos.

Además, ha estado envuelta en polémicas con Guajira, exparticipante del mismo formato que aseguró la ganadora no se merecía el premio.

Conforme a lo que había dicho en el último episodio del concurso de Caracol Televisión, decidió invertir en mejorar la vida de su hijo y su familia con una nueva vivienda. El apartamento queda ubicado en un prestante barrio del norte de Bogotá, en un piso 14 de un conjunto residencial.

Con paredes blancas y cocina enchapada, el inmueble está listo para estrenarse en cualquier momento.

Polémicas con Guajira del ‘Desafío’

Guajira ha lanzado duras críticas en contra de Alejandra, ganadora de la versión 2023 del Desafío. De acuerdo con la participante, la ahora candidata a La casa de los famosos Colombia no merecía llevarse el premio.

Aleja le respondió a Guajira las indirectas por su triunfo en el Desafío The Box - crédito @alejamartinez_s/IG

“La verdad lo no tan chévere, sobre todo el 2023… Debo ser muy franca, yo hasta el día de hoy yo soy la ganadora de ese desafío. Hay un tema de suerte que esto va a generar incomodidad. La suerte existe”, polémica, que ha persistido desde la final femenina del programa, se reavivó luego de que Guajira, en una entrevista para el programa Lo más viral de Noticias Caracol.

Tras las recientes declaraciones de Guajira, Aleja volvió a pronunciarse, esta vez a través de una historia en Instagram. En la imagen, tomada en un ascensor, la joven escribió:“¿En serio todavía mi nombre en tu boca? Jajajaja ayyy no, ya muy traumada”.