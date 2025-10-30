Air-e programó suspensión de energía en varios municipios del Atlántico este 30 de octubre: estos son los sectores

Operarios de Air-e realizan poda de árboles cerca de redes eléctricas en sectores rurales del Atlántico. - crédito Jovani Pérez/Infobae

Una amplia suspensión temporal de energía impactará sectores urbanos y rurales en el Atlántico este 30 de octubre, sobre todo en aquellos municipios donde se realizarán trabajos técnicos de mantenimiento de las redes eléctricas. Según informó la empresa Air-e Intervenida, las labores buscan fortalecer la confiabilidad del suministro y garantizar la seguridad de sus brigadas.

El operativo de Air-e hace parte de un cronograma de mantenimiento preventivo y obras de mejora del servicio eléctrico. De acuerdo con sus voceros, las intervenciones incluyen lavado de redes, poda de vegetación, sustitución de infraestructura y adecuaciones en subestaciones, actividades que requieren suspensiones temporales en el suministro eléctrico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el área de Relaciones Externas, la compañía indicó que estas maniobras apuntan a reforzar la estabilidad del suministro en sectores con alta demanda o donde la infraestructura muestra signos de deterioro. Las labores técnicas estarán a cargo de personal especializado y se realizarán en horarios preestablecidos.

“Son acciones indispensables para mitigar riesgos asociados a cables en mal estado o vegetación que podría afectar la operación eléctrica, especialmente en temporadas de vientos fuertes”, reseñó la información oficial divulgada por la empresa.

Personal especializado adelanta cambios de postes en barrios afectados por el corte programado de energía. - crédito Air-e

Municipios y sectores impactados

Las suspensiones de energía programadas abarcarán áreas del centro y la costa del Atlántico, con afectaciones en los siguientes municipios y barrios:

Baranoa y Sibarco

Entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, la subestación Baranoa será intervenida, lo que obligará a suspender el servicio en:

Corregimiento de Sibarco

Vía Baranoa – Sibarco

Barrios de Baranoa: Guayabal, El Porvenir, Villa Dilia, San José, Paraíso, Primavera, Santa Helena, Villa Andrea, Loma Fresca Norte y Sur, El Carmen, La Esperanza, San Cayetano, La Ceiba, Las Américas, Candelaria, Góngora, San Martín y Barahona

Labores rurales en Tubará, Juan de Acosta y Puerto Colombia

Durante la jornada de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, se adelantarán tareas de poda en:

El Vaivén (Tubará)

Zona rural de Santa Verónica

Fincas en la vía El Vaivén–Tubará

En Juan de Acosta, barrios Los Ángeles, La Bomba y Condado Padilla

En Puerto Colombia, el cambio de un poste en el barrio Las Margaritas (calle 17B con carrera 3D) se llevará a cabo entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Esta renovación responde al desgaste estructural del poste, que podría representar un riesgo en situaciones climáticas adversas.

Brigadas técnicas ejecutan labores preventivas en subestaciones para garantizar la confiabilidad del servicio. - crédito Colprensa

Cortes en Soledad, Barranquilla y área de Palermo

Desde las 5:00 hasta las 7:00 de la mañana, los circuitos Pasadena, Pumarejo, Salamanca y Magdalena 5 estarán sujetos a suspensiones breves de energía. Los sectores afectados incluyen:

Pasadena: calle 12A con carreras 7B y 7D

La Chinita, Volver a Empezar, El Ferry, Primero de Mayo, La Feria, Simón Bolívar (calles 17E y 18, entre carreras 7 y 7B)

La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, Triunfo, Hipódromo (calles 19 a 23A, entre carreras 26 y 33A)

El Porvenir (calles 15 a 18, entre carreras 27 y 30)

Soledad Real, El Carnero, Centro, 12 de Octubre, Cachimbero, Cruz de Mayo, Salcedo, Nuevo Triunfo, Oriental, La María, Cortijo, Santa Ana, El Ferrocarril, Cabrero

Costa Hermosa: calles 18 a 18A1 con carreras 42A y 51A

Adicionalmente, la zona urbana y rural de Palermo, ubicada en la vía Palermo–Ciénaga, experimentará cortes en:

Fincas aledañas a Bocas de Ceniza – Palermo

Sector astilleros, parcelas de Palermo, Sociedad Portuaria Palermo, zona franca Palermo etapa II, Base Militar Coremar, áreas cercanas a Bocas de Ceniza, kilómetros 6 y 7, carretera a Palermo, sectores próximos al Viejo y Villa Palermo

Comunicado de Air-e. - crédito @Aire_Energia/X

Recomendaciones para los usuarios

Air-e recomendó a los habitantes de los sectores involucrados tomar medidas para atenuar posibles inconvenientes:

Desconectar equipos electrónicos sensibles antes del inicio del corte, con el fin de protegerlos de variaciones de voltaje

Mantener cerrados refrigeradores y congeladores durante el periodo sin energía para preservar los alimentos

Organizar las actividades domésticas o laborales que requieran electricidad fuera de los horarios de intervención

Reportar irregularidades al restablecerse el servicio a través de los canales oficiales de atención de la empresa

La compañía advirtió que existe la posibilidad de ajustes menores al cronograma en caso de lluvias u obstáculos técnicos, y que ciertas labores podrían reprogramarse para priorizar la seguridad del personal.

Alcance y objetivo del mantenimiento

La suspensión programada busca reducir el número de incidencias no planificadas y robustecer la infraestructura eléctrica en un área donde la demanda energética sigue creciendo. Desde la intervención estatal, la compañía intensificó los cronogramas de obras para mejorar el desempeño de los circuitos y evitar fallas masivas.

La jornada de mantenimiento del 30 de octubre constituye uno de los operativos de mayor extensión ejecutados por la empresa en el Atlántico en 2025. Las suspensiones afectan tanto zonas urbanas como rurales e involucran más de una docena de barrios y corregimientos.

De acuerdo con la información oficial, estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para modernizar la red eléctrica en el norte del país. La empresa reiteró el llamado a la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante las molestias temporales que pueda ocasionar el cronograma.