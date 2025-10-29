Robo de carro en el sur de Bogotá terminó en persecución y balacera: dos delincuentes resultaron heridos

Robo de vehículo en Puente Aranda dejó dos presuntos ladrones heridos - crédito captura de pantalla de City Tv

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en el sur de Bogotá en horas de la noche del 28 de octubre de 2023, cuando un grupo de hombres fue interceptado por las autoridades, minutos previos, a que presuntamente intentaran cometer el robo de un vehículo a un ciudadano que llegaba a su casa. Los hechos se presentaron en el barrio El Remanso de la localidad de Puente Aranda.

De acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad de algunas de las viviendas aledañas al punto exacto de los hechos, se ve cómo una camioneta negra se desplaza por las calles y evade un control de las autoridades, empezando un intercambio de disparos.

De acuerdo con las declaraciones del teniente Óscar Floréz, oficial de guarniciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, que conversó con City Tv, la interceptación a los sospechosos se dio en medio de la cotidianidad de las labores de algunos policías.

“En el momento en que unidades policiales están adelantando actividades de supervisión, se percatan de un vehículo que se encuentra en actitud sospechosa. En ese momento, las unidades le hacen el respectivo pare, pero emprenden la huida de forma inmediata”, comentó el oficial.

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en el sur de Bogotá en horas de la noche del 28 de octubre de 2023, cuando un grupo de hombres fue interceptado por las autoridades, minutos previos, a que presuntamente intentaran cometer el robo de un vehículo a un ciudadano que llegaba a su casa - crédito Secretaria de Seguridad de Bogotá

Tambipen aseguró que en vista del ataque, los policías debieron hacer uso de sus implementos de dotación: “En la legítima defensa de nuestras unidades, estos reaccionan lesionando a estos dos individuos”.

La situación ocasionó que el grupo de presuntos ladrones perdiera el control del automotor y terminara colisionando contra la fachada de una vivienda.

“Momentos más adelante, estas personas, por las situaciones del plan candado que estaban adelantando nuestras unidades policiales, chocan contra un inmueble, del cual se bajan cuatro personas del vehículo, y de las cuales, dos inmediatamente emprenden la huida y las otras dos accionan una posible arma de fuego en contra de nuestras unidades”, dijo el oficial de la Policía.

Los dos hombres que resultaron heridos fueron trasladados a un centro de atención cercano para que les atendieran las heridas, mientras estaban bajo custodia de uniformados.

Policías armaron plan candado para evitar que los hombres emprendieran la huida - crédito redes sociales

La inspección de estos dos presuntos delincuentes permitió encontrar un arma de fuego, que fue dejada a disposición de las autoridades competentes. En el proceso, se les imputará el delito de ataque a servidor público.

Uno de los puntos de la investigación que llamó la atención fue que el vehículo en el que se transportaban estas cuatro personas había sido reportado como robado semanas atrás y ya había sido modificado.

“Al momento de verificar los antecedentes de este vehículo, este había sido hurtado el 15 de octubre en la jurisdicción de Teusaquillo. Las placas del vehículo habían sido modificadas, alteradas”, comenzó el uniformado al sistema informativo.

Los robos de autos en Bogotá van en aumento, de acuerdo a la ciudadanía - crédito redes sociales

La capital enfrenta un preocupante aumento en los índices de hurto, según las conclusiones de un reciente informe de ProBogotá Región, que sitúa a Los Mártires, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño como las zonas con la mayor incidencia de robos.

El documento, divulgado en las últimas semanas, revela que estas tres localidades encabezan el listado de sectores más inseguros, respaldando el sentir de alarma entre los habitantes por la escalada de la delincuencia.

El informe establece que Los Mártires lidera el registro de hurtos, ubicándose como el principal foco de delitos contra la propiedad en la ciudad. “Hay tres localidades que concentran la mayor tasa de robos”, indica el análisis de ProBogotá Región, precisando que el fenómeno no distingue entre áreas de características sociales y económicas distintas. Ciudad Bolívar, reconocida por su periferia y amplia extensión, figura en el segundo puesto, seguida de Antonio Nariño, ilustrando que el problema se extiende desde zonas céntricas hasta los límites urbanos.