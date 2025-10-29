Colombia

Resultados Sinuano Día 29 de octubre de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Resultados del Sinuano (Imagen Ilustrativa
Resultados del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinuano Día dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este miércoles 29 de octubre de 2025.

Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

  • Fecha: miércoles 29 de octubre de 2025.
  • Sorteo: 13.159
  • Número ganador: 7 8 4 9
  • La Quinta: 4

A que hora se juega el Sinuano Día

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día:

  • el primero, Sinuano Día, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas;
  • y el segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas.

Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.

Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.

En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.

Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

Plan de premios del Sinuano

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

SinuanoSinuano DíaSinuano Nochecolombia-noticiascolombia-loteríasNoticias

Más Noticias

Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio llamó “lunático” a Petro tras ataque de EE. UU. en el Pacífico: “Todos lo saben”

En la conferencia de prensa que emitió el alto funcionario del Gobierno estadounidense, los calificativos en contra del presidente colombiano puntualizaron que “no está bien”

Secretario de Estado de Estados

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal Palace, Daniel Muñoz es titular en la EFL Cup

El colombiano fue confirmado entre los inicialistas para el choque ante los Reds, en el que destaca la ausencia de Mohamed Salah

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal

EN VIVO Colonia vs. Bayern Múnich: Luis Díaz será titular con el conjunto Bávaro en la Copa de Alemania

El atacante colombiano será de la partida en el duelo que se jugará en el RheinEnergieStadion de Colonia, en territorio germano

EN VIVO Colonia vs. Bayern

Exjugador de Santa Fe dio aval para que vuelvan a contratar a Pablo Peirano: “Tiene muy buen manejo de grupo”

El uruguayo acaba de ser despedido de Nacional, en su país, en donde fue subcampeón en el primer semestre

Exjugador de Santa Fe dio

Colonia vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de la segunda ronda de la Copa de Alemania

El jugador colombiano fue titular en el partido de la primera ronda ante Wehen Wiesbaden, cuando el conjunto bávaro se impuso 3-2 y Díaz disputó los noventa minutos

Colonia vs. Bayern Múnich: hora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre la fuerza pública

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

ENTRETENIMIENTO

Ex de Nanpa Básico, aspirante

Ex de Nanpa Básico, aspirante a ‘La casa de los famosos’, reveló crudos detalles sobre lo que habría pasado con el cantante antes de su separación

Rafaella Chávez, hija de Marbelle respondió a acusaciones de haberse metido en una relación: “He guardado silencio por respeto”

Las cinco mejores películas para disfrutar Halloween en familia según la inteligencia artificial: para todas las edades

Shakira conquista Europa, pero ahora como empresaria: su marca de cuidado capilar debuta en el Reino Unido

Diana Celis, expareja de Epa Colombia, fue víctima de atraco en Bogotá: “Entró un man con un revólver”

Deportes

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal Palace, Daniel Muñoz es titular en la EFL Cup

EN VIVO Colonia vs. Bayern Múnich: Luis Díaz será titular con el conjunto Bávaro en la Copa de Alemania

Exjugador de Santa Fe dio aval para que vuelvan a contratar a Pablo Peirano: “Tiene muy buen manejo de grupo”

Colonia vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de la segunda ronda de la Copa de Alemania

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos 2025: golean a la Tricolor en los octavos de final