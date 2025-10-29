Nayib Bukele compartió video hecho con IA en el que se burlan de Gustavo Petro y Nicolás Maduro

El video satírico con inteligencia artificial muestra a Nayib Bukele pilotando un avión con Nicolás Maduro y Gustavo Petro rumbo a una prisión - crédito AFP/Presidencia de Colombia/Reuters

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, desató polémica en las redes sociales al compartir un video realizado con inteligencia artificial en la que aparece como piloto de un avión que transporta al presidente colombiano Gustavo Petro y al dictador venezolano Nicolás Maduro hacia una prisión de máxima seguridad.

El material, publicado por el propio mandatario centroamericano en una historia de Instagram, acompañado de un emoticón con una cara sonriendo, utiliza animaciones para recrear una serie de conversaciones ficticias entre líderes internacionales, en un contexto de tensiones crecientes entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video, elaborado íntegramente con herramientas de inteligencia artificial, la figura de Nicolás Maduro realiza una llamada telefónica al líder del régimen norcoreano Kim Jong-Un en busca de apoyo ante la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y la amenaza de una posible intervención estadounidense.

La animación muestra a Maduro solicitando refugio en Corea del Norte, con la frase: “Mi gran hermano asiático, ya sabes que ando metido en un problema grande con Trump y necesito que me des refugio por allá”, reproducida por el personaje digital, mientras la imagen de Kim Jong-Un aparece brindando su respaldo.

La secuencia continúa con la intervención del personaje animado de Gustavo Petro, quien contacta a Maduro para ofrecerle ayuda y la posibilidad de refugiarse en Colombia.

En el diálogo, el mandatario colombiano, representado en la animación, expresa: “Parcero, ¿tiene ya un plan de escape?, dime que me voy contigo a donde sea, ya sabes que Trump viene a por mí”.

La respuesta de Maduro, también generada por inteligencia artificial, asegura que todo está “cuadrado” con el líder norcoreano, sugiriendo que ambos podrían disfrazarse de soldados de Corea del Norte para evitar ser detectados.

El guion del video introduce un elemento adicional al mostrar que la llamada entre Maduro y Petro es interceptada por un agente de la CIA, quien solicita instrucciones directas a Donald Trump sobre cómo proceder.

El personaje de Trump, desde el avión presidencial, ordena: “Preparen un operativo especial para evitar que se escape, ese Madurín ya sabe que conmigo no se juega”.

La escena final del video sitúa a Maduro y Petro, disfrazados y a bordo de un avión privado, bajo el mando de Nayib Bukele.

El presidente salvadoreño, en su versión animada, interrumpe el vuelo para anunciar a los pasajeros su destino: “Bienvenidos, presidente Maduro y Petro, les habla Nayib Bukele. Es un enorme placer anunciarles que este vuelo los va a conducir a su nuevo refugio, la cárcel del Cecot”, en alusión al centro penitenciario de máxima seguridad donde han sido enviados migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos.