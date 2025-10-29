Mujer fue enviada a prisión tras lanzar a su hija al río Bogotá: la menor sigue bajo observación médica

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer con su hija pequeña en brazos, mostrando claras intenciones de arrojarse al cauce del río - crédito Mebog

El estado de salud de la bebé de 10 meses que fue arrojada al río Bogotá tiene atentos a los capitalinos. De acuerdo con los más recientes reportes, la pequeña permanece bajo observación médica, mientras que las autoridades confirmaron que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) asumirá su custodia en las próximas horas.

Sobre Marcela Mendoza, madre de la menor, se conoció que fue enviada a prisión tras ser imputada por tentativa de homicidio, en un caso que ha generado rechazo en la capital colombiana al involucrar a una bebé.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos se presentaron en la tarde del 27 de octubre de 2025 en el sector Puente de Lata, que se encuentra ubicado en la localidad de Suba, cuando, según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, una mujer de 25 años llegó al lugar con su hija en brazos y, tras ignorar los intentos de disuasión de los uniformados del CAI La Gaitana de Suba, arrojó a la menor al río y luego se lanzó.

La intervención inmediata de dos policías y un testigo permitió rescatar a las involucradas, que fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Engativá y posteriormente remitidas al Hospital Simón Bolívar, en el norte de la ciudad.

Cabe mencionar que el caso fue alertado inicialmente por vecinos del barrio Lisboa, que informaron a las autoridades sobre la presencia de una joven que, en medio de un aguacero, amenazaba con lanzarse al río con su hija.

La mujer quedó en manos de las autoridades después de ser valorada por especialistas - crédito Pixabay

Rescate de una mujer y su bebé en Suba

El subintendente Cristian Ortiz, uno de los agentes que participó en el rescate, relató a Noticias Caracol que, al llegar al lugar, intentaron persuadir a la mujer para que desistiera de su acción.

“Al llegar observamos que estaba la ciudadana con la menor ahí y la intentamos persuadir, que intentara cambiar de decisión a lo que ella coge y lanza la menor y posteriormente se tira a ella. Al ver esa acción, pues decidí tirarme al río y mi compañero se tira también”, indicó el uniformado, que explicó que logró quitarle la menor a la madre y entregarla a su compañero, que la sacó del agua, mientras él rescató a la mujer.

La madre, identificada como Marcela Mendoza, oriunda de Aracataca, Magdalena, fue puesta a disposición de la justicia. Ante la gravedad de los hechos, un fiscal le imputó el delito de tentativa de homicidio, aunque no aceptó los cargos, pero al revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.

¿Qué pasó con la bebé que fue lanzada por su madre al río?

El estado de la menor, según el último informe médico entregado a la familia, se complicó en las horas posteriores al rescate. Los médicos informaron que la bebé sería sometida a un procedimiento para extraerle líquido de los pulmones, mientras que la madre se encontraba “totalmente estable”.

Entre tanto, también se aclaró que una vez la menor reciba el alta médica, será entregada al Icbf para su protección y restitución de derechos.

La Fiscalía le imputó el delito de tentativa de homicidio a la señalada responsable, aunque no aceptó los cargos - crédito @ColombiaOscura/X

Papá de la niña anuncia medidas legales por el caso

Los familiares de la menor anunciaron que el padre prepara una denuncia formal contra la madre por intento de homicidio. Además, allegados a la familia confirmaron a Noticias Caracol que, antes de los hechos, la mujer habría mantenido una videollamada con el padre de la niña, conversación que fue grabada y que, junto con el chat entre ambos progenitores, será presentada como material probatorio en la denuncia.

Por ahora, las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los detalles y determinar las responsabilidades penales correspondientes.