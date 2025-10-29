María José Pizarro renunció a su aspiración de ser cabeza de lista del Senado del Pacto Histórico: estos son sus motivos

La actual congresista se puso a disposición del presidente Gustavo Petro para consolidar las iniciativas que tenga en curso, entre ellas la consolidación de la consulta del Frente Amplio - crédito @PizarroMariaJo/X

Tal y como lo adelantó en sus redes, la senadora y ex precandidata presidencial María José Pizarro, hizo un trascendental anuncio de cara a su futuro político: su renuncia a ser cabeza de lista del Senado del Pacto Histórico, al alegar que no está dispuesta a empañar los resultados logrados en la consulta del domingo 26 de octubre, en la que además de elegirse a Iván Cepeda como aspirante presidencial, se aclaró el camino de las listas de las corporaciones legislativas.

“Después de múltiples reflexiones, a las 6:30 p. m. haré un anuncio importante”, publicó Pizarro en su perfil de X, aunque en su mensaje original el término que había usado era “conversaciones”, sin que se conozcan los motivos por lo que decidió hacer esa precisión, que como era de esperarse causó cierta polémica; pues empezaron las especulaciones sobre si esos diálogos se habrían efectuado para forzar una decisión de su parte, que por lo visto tardó en cuajarse.

En efecto, tras una prolongada espera, que se extendió por más de una hora, a las 6:48 p. m. llegó la confirmación: y con un video en su cuenta de X, la congresista dejó en claro que se pondrá a disposición del presidente de la República, Gustavo Petro, para consolidar el proceso del Frente Amplio: que el 8 de marzo del 2026 elegirá el que sería el candidato de los sectores progresistas a la primera vuelta presidencial, que se efectuará el 31 de mayo.

Con este mensaje, posteriormente modificado, la senadora María José Pizarro alimentó la expectativa por su decisión de renunciar a la lista del Senado - crédito @PizarroMariaJo/X

“Lo dije ayer y me reafirmo. No tenemos derecho a convertir un momento de alegría en un escenario de confrontación política interna. Esas no son las disputas que le interesan a nuestro pueblo ni las angustias de nuestra gente. Celebro la victoria de Iván Cepeda, la siento como propia. Me siento feliz y orgullosa de haber contribuido con alegría, con dedicación a ella”, indicó Pizarro, que a continuación profundizó en su determinación.

María José Pizarro dio un paso al costado y le dejó el camino libre a Carolina Corcho

En el clip, la hija del asesinado excandidato presidencial y exlíder del M-19 Carlos Pizarro Leongómez, remarcó que el compromiso “no es con una curul, sino con Colombia”, con las organizaciones y comunidades y las necesidades de los territorios, y la unidad que debe existir en la izquierda, para continuar con el proyecto de cambio. “Así lo he hecho hace una década desde el Congreso de la República y a lo largo de toda mi vida”, agregó la congresista bogotana.

En consecuencia, dio a conocer su determinación. “Me alejo de las actuales discusiones y regreso a la lucha política que aprendí en la casa, que practiqué en las calles y que voy a continuar donde el pueblo me mande. Por todo ello y para ello, me pongo a disposición del presidente en la construcción del Frente Amplio, en la Constituyente Popular y las instancias colectivas, para continuar fortaleciendo el progresismo“, puntualizó Pizarro en su pronunciamiento.

María José Pizarro aplaudió una vez más a Iván Cepeda por su victoria en la consulta del Pacto Histórico - crédito Mariano Vimos/Colprensa

En sus declaraciones, la parlamentaria reafirmó que la intención es trabajar para los ciudadanos y no prolongar estas diferencias. “Menos cuando tenemos la inmensa tarea de convocar a otras y de convocar a otros. El camino es el del frente amplio, el de la convergencia, la ética y la madurez política, es decir, del diálogo y la seriedad con aquello que acordemos", destacó Pizarro, que hizo un llamado a “actuar con generosidad, coherencia y grandeza”.

Lo anterior, para garantizar la continuidad del proyecto político actual y, añadió, “responderle al pueblo colombiano con responsabilidad histórica”. En ese sentido, dejó en claro que a partir de la fecha y hasta el 20 de julio, cuando ya no estará en el Capitolio, seguirá trabajando “con un pie en el Congreso y un pie en las calles, como lo he hecho siempre”, y aprovechó para desearle éxitos a la exministra Carolina Corcho, que será entonces la que la reemplace en el Senado.

La exministra Carolina Corcho será la primera en la lista al Senado por el Pacto Histórico - crédito @carolinacorcho

“Le deseo lo mejor (...) en el compromiso que asume para los próximos cuatro años desde el Senado de la República, liderando la nueva bancada del Pacto Histórico. Hay mucho por hacer y yo voy a estar desde donde este proyecto político me requiera, con convicción y con alegría siempre. Y estén seguros de que me van a ver allí, solo donde nuestro pueblo me necesite y me convoque, como siempre ha sido", concluyó la senadora, que cedió antes que entrar en disputas.

Con este video, Pizarro respondió a la publicación previa de la exjefe de cartera, que había hecho un claro llamado a Cepeda, como candidato presidencial de la coalición oficialista, a que se “honrara la palabra” y se cumplieran los acuerdos, como parte del “respeto por la voluntad popular”. Así también se descartó la reunión que se había pactado para el jueves 30 de octubre, a las 9:00 a. m., cuando se iba a decidir sobre este asunto en particular.