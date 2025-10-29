Colombia

María José Pizarro afirmó que “no hubo tal acuerdo con Carolina Corcho”, en medio de la disputa interna por ser cabeza de lista al Senado

La senadora, figura clave del Pacto Histórico, reveló tensiones recientes en la coalición y expuso desacuerdos sobre la conformación de la lista de su partido al Senado

Por Frank Saavedra

María José Pizarro aclaró que
María José Pizarro aclaró que Carolina Corcho y Daniel Quintero no participaron en la reunión clave del 26 de septiembre para definir la lista al Senado - crédito Colprensa

La reciente disputa interna en el Pacto Histórico por la cabeza de lista al Senado puso en evidencia las tensiones y desacuerdos dentro de la coalición.

En entrevista con Cambio, la senadora María José Pizarro sostuvo que “el Pacto acaba de ratificar que no hubo tal acuerdo con Carolina Corcho”, en referencia a la afirmación de la exministra de Salud y de Daniel Quintero, que aseguran que el segundo lugar en la consulta presidencial debía encabezar la lista al Senado.

Pizarro explicó que ni Carolina Corcho ni Daniel Quintero participaron en la discusión clave del 26 de septiembre, en la que se definieron los lineamientos para la conformación de la lista.

“Ellos no participaron en la discusión del 26 de septiembre, que es la que se ve reflejada en la solicitud ante la Registraduría. Ninguno de los dos asistió pese a que el comité político del Pacto los invitó. Esa es la verdad”, afirmó María José Pizarro.

La disputa interna en el
La disputa interna en el Pacto Histórico por la cabeza de lista al Senado revela profundas tensiones y desacuerdos en la coalición - crédito Colprensa

La senadora subrayó que en ese encuentro se tomaron decisiones fundamentales y que la ausencia de ambos precandidatos fue notoria.

Al abordar los antecedentes de la controversia, la senadora recordó que en las reuniones previas, Carolina Corcho se opuso de manera enfática a que quienes aspiraban a la Presidencia pudieran luego encabezar la lista al Congreso.

“En ese momento, ella manifestó que no estaba de acuerdo con que las personas aspiraran a la Presidencia con la intención de quedar en el Congreso. Se opuso férreamente en las discusiones que se dieron frente a la posibilidad de que el o la segunda pudiese ser cabeza de lista. Esa fue la posición de ella y en ese acuerdo estábamos participando todas las precandidaturas”, relató María José Pizarro.

La senadora también señaló que, tras la llegada de nuevos actores al proceso, se le solicitó asumir la responsabilidad de encabezar la lista.

Respecto a la decisión de Carolina Corcho de mantenerse en la competencia, la senadora consideró que “ha primado lo personal sobre lo colectivo y sobre la unidad de todo el proyecto político”, declaró Pizarro.

Carolina Corcho se opuso a
Carolina Corcho se opuso a que los aspirantes presidenciales encabezaran la lista al Congreso, según relata la senadora Pizarro - crédito @carolinacorcho/@PizarroMariaJo/X

Sobre el peso de los votos obtenidos por Carolina Corcho en la consulta, Pizarro enfatizó que “en una consulta interna del Pacto, los votos de todos son del Pacto Histórico”. Añadió que “si yo hubiera presentado mi aspiración, pues habría tenido una votación, porque, por supuesto, uno tiene que confiar en el camino que ha construido a lo largo de todos estos años. Pero mis votos serían del Pacto Histórico y de la gente que cree en este proyecto político”, sostuvo María José Pizarro en la entrevista.

Sobre la integración de figuras provenientes de la política tradicional, Pizarro sostuvo que “el problema no es que llegue gente que ha hecho parte de la política tradicional de este país. El problema es que las formas tradicionales de hacer política se naturalicen dentro de un sector. Nosotros queremos cambiar la forma en la que se hace política: apartar el clientelismo, que es el cambio de favores por votos, dejar a un lado la corrupción. Esto no puede ser tolerado dentro de esta fuerza política”, declaró.

María José Pizarro destacó la
María José Pizarro destacó la importancia de construir un Frente Amplio con fuerzas progresistas y democráticas para evitar el retroceso político en Colombia - crédito Colprensa

En relación con la propuesta de una bancada constituyente, la senadora explicó que “el presidente Gustavo Petro fue claro. No se trata de cambiar la Constitución y hacer un borrón y cuenta nueva. Se trata de una serie de disposiciones en materia social que están en esa carta política”

Añadiendo: "Esto implica que hay toda una serie de derechos sociales que deben garantizarse y hoy el Congreso se opone a la posibilidad de adelantar las formas que lo permiten. Entonces, cuando hablamos de un Congreso constituyente, implica que se materialicen esos derechos sociales. ¿Y cómo se hace? A través de reformas”.

La parlamentaria subrayó que “hoy el sistema de salud no le garantiza el acceso a todos los colombianos de este país, la educación no ha podido estar garantizada para todos los niños y jóvenes de este país. La gente tiene que poder acceder a sus derechos y a los servicios públicos. Eso requiere una discusión profunda, pero no puede estar mediada por la especulación”.

Así mismo, agregó “Esa es nuestra discusión y por eso creemos que debe hacerse una Constituyente. Si el Congreso no está en la disposición de dar esas discusiones, pues lo tiene que hacer el poder constituyente, que es el pueblo”.

Finalmente, al referirse a las expectativas electorales tras la consulta, Pizarro precisó que “llegamos con 2,7 millones y pudieron ser más si no se hubiesen tomado decisiones que afectaron al Pacto, como no permitir su fusión completa, las demoras en la entrega de la personería jurídica, la desinformación que se generó. Así como el traslado de los puestos de votación de zonas rurales. Y esperamos que sea mucho mayor la cifra”, concluyó María José Pizarro.

