La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

El comandante del Estado Mayor Central habría sido engañado para que no se enterara de la traición contra 'Jenny' - crédito Europa Press

La desconfianza que existe entre los cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, comandados por “Iván Mordisco”, ha aumentado luego que se conoció un informe de las Fuerzas Militares en el que se expuso la verdad sobre la muerte de alias Jenny, una de las disidentes de confianza del guerrillero.

Al respecto, se afirma que fue asesinado por otros guerrilleros por orden de “Lorena”, pareja sentimental de “Iván Mordisco”, que tendría celos de la confianza que existía entre el comandante del Estado Mayor Central y la encargada de la seguridad del mismo.

En el documento se afirma que fue ejecutado un plan para que ocho hombres asesinaran a “Jenny”, que recibió la orden de movilizarse del Guaviare bajo el pretexto de cumplir con una misión.

Para intentar engañar a “Iván Mordisco”, su pareja le habría indicado que la disidente había sido dada de baja en un combate con el Ejército Nacional, lo que fue desmentido por la institución.

La disidente habría sido traicionada por la pareja de 'Iván Mordisco' - crédito Fuerzas Militares

La importancia de “Jenny” en las disidencias

Después de que se confirmó el asesinato de “Jenny”, fuentes de Infobae Colombia informaron que esta disidente estaba vinculada a las Farc desde hace más de 14 años.

En un principio se sumó a uno de los frentes de combate de las Farc-EP, en el que permaneció hasta que fue beneficiada y recibió el rol de líder de la estructura Jhonier Arenas, en donde estaba al mando de alrededor de 70 guerrilleros en el Amazonas y Caquetá.

Después del proceso de paz, que representó el nacimiento de las disidencias, “Jenny” se convirtió en una pieza clave de la Segunda Marquetalia en la frontera con Brasil, en donde las disidencias tienen presencia con temas de minería ilegal, contrabando y otro tipo de negocios ilícitos.

Se acorta el número de personas de confianza para 'Iván Mordisco' en las disidencias - crédito Reuters

Sumado a ello, “Jenny” era una pieza clave en la seguridad de “Iván Mordisco” en el primer anillo de seguridad del guerrillero, encargándose de la inteligencia de sus movimientos y del abastecimiento de su campamento.

Era tal la cercanía que tenía el comandante de la Segunda Marquetalia con la disidente que se afirma que varios de los ataques contra la fuerza pública registrados entre septiembre y octubre fueron parte de una venganza por un combate en el que “Jenny” fue herida por militares.

La seguridad de “Iván Mordisco” tras la traición

'Jenny' era la encargada de organizar el abastecimiento del campamento de 'Iván Mordisco' - crédito Suministrada a Infobae

Tras la traición registrada, la seguridad del criminal más buscado en Colombia estaría a cargo de Ebimelec Eregua Torres, conocido como “Alonso 45″, que en un informe de El Tiempo fue mencionado como el encargado de planear los ataques contra aquellos que se acerquen al círculo cercano de “Iván Mordisco”.

El medio citado indicó que Eregua lleva más de 30 años vinculado a grupos armados, siendo uno de los fundadores del Bloque Amazonas; sin embargo, antes estuvo vinculado al ELN y la Juventud Comunista (Juco), hasta que ingresó a las Farc-EP en 1986.

Antes del proceso de paz, era mencionado como uno de los hombres clave del frente uno o Armando Ríos, en el que estaba en el tercer lugar del mando, además de que también estuvo vinculado al bloque oriental, en el que se encargó de custodiar a varios grupos de secuestrados.

“Alonso 45″ no se desmovilizó y reapareció en 2017 como cabecilla del frente financiero de las disidencias, hasta que en 2023 comenzó a estar más cerca del esquema de seguridad de “Iván Mordisco”.

Eregua tiene seis órdenes de captura por crímenes como homicidio, narcotráfico, reclutamiento de menores y tráfico de armas; además, se le atribuye el asesinato de varios líderes sociales, entre ellos Edinson Gómez Ortiz, registrado en 2022, o la masacre contra 19 firmantes en el Putumayo.