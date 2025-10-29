La Dian reporta que recibió 200.000 declaraciones de renta menos en octubre y el recaudo quedó corto frente a la meta de 2025

La Dian afirmó que no recibió al menos 200.000 declaraciones de rentas frente al número proyectado - crédito Colprensa

Cerca de doscientos mil contribuyentes menos de lo que se proyectaba presentaron declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hasta el cierre del calendario de vencimientos en octubre.

El reporte de la Dian indicó que se esperaba recibir más de 6,7 millones de declaraciones, pero el balance final mostró un registro de 6,52 millones de declaraciones, lo que impactó el alcance de la meta de recaudo fijada para el año, de acuerdo con la información conocida por el diario económico La República.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De ese universo, 763.036 personas declararon renta por primera vez, cifra que superó holgadamente la expectativa inicial de la Dian, que proyectaba alrededor de cuatrocientos mil nuevos declarantes durante el periodo.

A pesar de este incremento, el total de contribuyentes quedó por debajo de lo anticipado en los cálculos iniciales.

En materia de recursos, la recaudación global entre agosto y octubre ascendió a $23,6 billones, de los cuales $5,7 billones provinieron del impuesto a cargo, mientras que $17,9 billones correspondieron a anticipos y retenciones realizados previamente a los contribuyentes.

Aunque el comportamiento fue positivo en ciertos indicadores, la cifra queda por debajo de la meta oficial de $29,9 billones trazada por la Dian para 2025.