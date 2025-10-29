Julián López se amarró a su curul para protestar por la sanción del Partido de la U en su contra: “No podrán apagar la verdad”

El representante se amarró a su curul en señal de protesta con la decisión de su partido - crédito Cámara de Reprensentantes

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, protagonizó un acto de protesta al interior del Salón Elíptico durante la sesión plenaria del 28 de octubre de 2025 de esta corporación. La acción del representante se dio en respuesta a la suspensión de tres meses impuesta por el Partido de la U.

La decisión de la colectividad se fundamentó en el lanzamiento del movimiento denominado “Nueva U”, por parte de López en el Valle del Cauca para, según él, “devolver la esperanza” a los colombianos que habitan en esa región y que, históricamente, han sido gobernados por alfiles de su mismo partido político.

Ante la sanción que le impide presidir la Cámara de Representantes, así como realizar intervenciones y votar en representación del Partido de la U, en la sesión legislativa el congresista se amarró a su curul y se tapó la boca con una pañoleta roja, en símbolo del silencio que su colectividad le impuso.

En el acto, el congresista mostró un cartel en el que aseguró que la suspensión que lo aparta de sus funciones en el Congreso de la República es un intento por “apagar la verdad” que, según él, busca revelar en la gestión gubernamental de su departamento.

“Nos pueden intentar callar, pero no podrán apagar la verdad. A mi familia, a mis amigos y al país les digo: ánimo, ¡Vamos pa’ lante!“, se lee en el cartel que López sostuvo durante su protesta en el recinto.

El hecho llamó la atención de la opinión pública y de los mismos representantes, presentes en el Salón Elíptico.

Una de las figuras que alzó la voz fue el representante Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, que además es uno de los más críticos de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. El congresista arremetió contra la sanción, alegando que no especifica las faltas éticas cometidas por López para ser objeto de la medida en su contra.

A la par, cuestionó los argumentos dados por la dirección de la colectividad y, asimismo, aseguró que la creación de la denominada “Nueva U” no es una falta ética, sino que hace parte de la consolidación de su liderazgo en la región.

“No dicen por ningún lado cuáles son (las faltas éticas). Creando tendencia a que le llamen la nueva voz. Eso es lo más normal del mundo. Todo el mundo tiene una organización política. La mía se llama la Política de la Realidad”, aseguró el representante en defensa de López.

Sánchez no limitó su malestar únicamente a su intervención en la plenaria de la Cámara de Representantes. A través de sus redes sociales expresó su solidaridad con su compañero de corporación, sentenciando que “no es la primera vez” que esa corporación impone sanciones contra quienes se atreven a cuestionar o a marcar distancia con figuras poderosas como la gobernadora Toro.

A la par, aseguró que más que alejar a López de las funciones legislativas, la suspensión le vulnera sus derechos políticos, así como los de los ciudadanos que con su voto lo llevaron a ocupar un lugar en el Legislativo en representación del departamento.

“Mi solidaridad con @Julianlopezte, expresar el disenso al interior del @partidodelaucol le ha costado la persecución y la suspensión de sus derechos políticos y el de sus electores, le han quitado la voz y el voto por tres meses, nada más antidemocrático”, indicó el legislador oriundo del Valle del Cauca.