Colombia

Estas son las personas en Colombia y los requisitos que deben cumplir para recibir transferencias de $230.000 por parte del Banco Agrario

El nuevo monto del apoyo económico para personas mayores de 70 años ya está en vigor, beneficiando a más de un millón de ciudadanos en situación vulnerable, según la reciente resolución oficial de Prosperidad Social

Johan Manuel Largo

Johan Manuel Largo

Los beneficiarios reciben notificaciones de pago a través de mensajes de texto y pueden consultar el estado de sus transferencias en línea - crédito @BancoAgrario/X

El Banco Agrario de Colombia, junto a su red de aliados, gestiona la entrega de pagos correspondientes a los programas sociales administrados por Prosperidad Social, incluyendo el subsidio de Colombia Mayor. Dicho soporte económico está dirigido a favorecer a los adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad y se distribuye en todo el país a través de un sistema de ciclos de pago.

En 2025, la logística de entrega de estos beneficios se realiza mediante transferencias periódicas, cuyo inicio se anuncia a través de mensajes de texto que precisan la fecha exacta para reclamar el subsidio. Esta información también está disponible de manera digital, y los beneficiarios pueden consultar el estado de sus pagos en el siguiente enlace: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx.

Uno de los recientes anuncios más significativos es el incremento en el monto del subsidio para personas mayores de 70 años, quienes pasarán de recibir $80.000 a $230.000. No obstante, para acceder a este beneficio, los adultos mayores deben cumplir una serie de requisitos definidos tanto por el Banco Agrario como por Prosperidad Social.

Para acceder al subsidio de 230.000 pesos, los adultos mayores deben cumplir requisitos de edad, residencia y nivel socioeconómico según el Sisbén IV - crédito Google Maps y Luisa González/Reuters

Quiénes pueden recibir transferencias de $230.000 por parte del Banco Agrario

Para optar por el pago de 230.000 pesos, es necesario cumplir las siguientes condiciones: ser colombiano, haber residido durante los últimos diez años en el territorio nacional, tener al menos tres años menos que la edad mínima para pensionarse por vejez (es decir, 54 años para mujeres y 59 para hombres), carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir —según el Sisbén IV, se consideran todos los niveles de los grupos A y B, y C hasta el subgrupo C1—, y acreditar una edad igual o superior a 70 años en el caso de las mujeres, o 75 años para los hombres.

El proceso de inscripción requiere que el adulto mayor se acerque personalmente a la alcaldía de su municipio con su cédula de ciudadanía en físico. En la mayoría de los municipios, el trámite se hace en la Oficina de Atención al Adulto Mayor; en Bogotá, se realiza en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social. Un funcionario de la alcaldía revisa el cumplimiento de los requisitos y diligencia la inscripción en el Sistema de Información de Colombia Mayor.

El subsidio de Colombia Mayor incrementa su monto a 230.000 pesos para personas mayores de 70 años en 2025 - crédito Prosperidad Social

Después del registro, se realiza un cruce con bases de datos externas para asegurar que el solicitante no tenga pensión ni perciba renta alguna. El sistema, a partir de estos datos, procesa la información y aplica criterios de priorización que determinan el orden de ingreso al programa, ya que cada municipio tiene establecidos cupos limitados. Las asignaciones se efectúan siguiendo el turno de los postulantes en cada ciclo, conforme se liberan los cupos.

Este desembolso extraordinario inició justo con el octavo ciclo de transferencias, incluyendo además el pago de 225.000 pesos para adultos mayores de 80 años. Colombia Mayor, que tiene como objetivo principal atender a los adultos mayores más desfavorecidos, en el presente ciclo llegará a 1.683.920 personas en toda Colombia. Del total de beneficiarios, 1.148.877 adultos mayores recibirán ahora el nuevo monto de 230.000 pesos.

Colombia Mayor beneficiará a 1.683.920 personas en el presente ciclo, con una inversión de 324.240 millones de pesos por parte de Prosperidad Social - crédito Prosperidad Social

La inversión total comprometida por Prosperidad Social en este ciclo asciende a 324.240 millones de pesos. El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, subrayó el avance social que representa la medida: “Este aumento es un paso decisivo en la dignificación de la vida de las personas mayores más vulnerables del país. Con esta transferencia fortalecida, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con quienes históricamente han sido olvidados por el sistema”.

El aumento y la actualización de los lineamientos del programa Colombia Mayor fueron oficializados mediante la Resolución 02229 de 2025, norma que define los nuevos montos del subsidio y las edades de acceso, además de establecer que el valor del beneficio será incrementado anualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta forma, se busca garantizar que el subsidio mantenga su capacidad de respuesta frente a la inflación y continúe beneficiando a quienes lo requieren en todo el territorio nacional.

