Colombia

El padre Chucho reveló un milagro en medio de un ataque armado en Ecuador

El sacerdote describió la situación de peligro que enfrentó junto a sus acompañantes cuando fueron perseguidos y atacados a balazos por un grupo de delincuentes

Por Camila Castillo

Guardar
El padre Chuco fue víctima
El padre Chuco fue víctima de ataque en Ecuador - crédito Colprensa

El sacerdote colombiano Jesús Hernán Orjuela, conocido como padre Chucho, estuvo expuesto a una situación de peligro cuando fue víctima de un asalto armado durante un desplazamiento por una carretera en Ecuador.

El incidente ocurrió la noche del 28 de octubre, mientras viajaba en una camioneta, junto a otro sacerdote y el conductor, entre las ciudades de Guayaquil y Quevedo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó Noticias Caracol en los primeros reportes, el Orjuela había asistido por invitación a una jornada de oración organizada por una comunidad católica local.

Durante el trayecto de regreso, el vehículo en el que se movilizaba fue interceptado por otro automóvil, desde donde seis hombres armados cerraron el paso e iniciaron disparos. La cadena de televisión relató que el religioso describió esa experiencia como “la peor de su vida”.

En diálogo con Blu Radio, el padre Chucho detalló que “pasamos una noche muy difícil con este incidente. Son personas que secuestran y nos encerraron en la camioneta; seis personas bajaron disparándonos y Dios nos ayudó”.

El sacerdote agregó que como parte de un milagro salieron ilesos de la situación.

“Yo creo en Dios, pero hoy veo que hay una coraza, era como una coraza de hierro, porque yo veía las balas de frente para nosotros y no nos impactó ninguna. Pudimos salir con la ayuda de Dios".

El conductor del automóvil atacado ejecutó una maniobra evasiva que permitió alejarse de la zona en medio de la persecución, según el testimonio recogido por la emisora.

Los delincuentes los siguieron durante varios minutos, pero terminaron cediendo tras la reacción del conductor.

Ninguno de los acompañantes del padre Chuco resultó herido durante el tiroteo; sin embargo, el sacerdote mencionó en entrevista con Caracol Radio que, al parecer, otras personas que iban en un camión que paró cerca del lugar del ataque habrían muerto.

La zona donde sucedió el intento de asalto, identificada como Balzar, ha sido señalada recurrentemente por sus habitantes y por conductores como uno de los tramos más peligrosos de la vía entre Guayaquil y Quevedo.

De acuerdo con las denuncias recogidas por Noticias Caracol y Blu Radio, en esa área operan bandas dedicadas al robo, el secuestro y la extorsión contra viajeros y transportistas.

Después del ataque, las autoridades ecuatorianas escoltaron al padre Chucho y a sus acompañantes hasta la ciudad de Guayaquil. Allí interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional de Ecuador y más tarde abordaron un vuelo para retornar a Colombia, entrada la madrugada de este 29 de octubre.

“Quiero regresar, quiero seguir llevando la palabra de Dios, pero con más seguridad”, manifestó el sacerdote a Blu Radio tras su retorno.

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas investigan el caso bajo la hipótesis principal de un intento de robo perpetrado por bandas armadas, aunque no descartan otras motivaciones vinculadas a la acción de grupos criminales en la región.

Temas Relacionados

Padre ChuchoEcuadorJesús Hernán OrjuelaIglesia CatólicaAtaque armadoColombia-Noticias

Más Noticias

El concejal Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, fue suspendido e inhabilitado por 14 meses: la Procuraduría reveló los motivos

El Ministerio Público precisó que el cabildante incurrió en tratos indignos e irrespetuosos contra patrulleros de la Policía Nacional

El concejal Julián Forero, conocido

Laura Sarabia anunció que tomará acciones legales contra Daniel Briceño, y el concejal le respondió: “No me callará, no tengo miedo a su sótano de terror”

La pelea entre ambos inició cuando el concejal de Bogotá denunció a la funcionaria ante la Procuraduría “por ejercer dos cargos al tiempo”

Laura Sarabia anunció que tomará

Paloma valencia aseguró que el documento de moción de censura para sacar a Eduardo Montealegre del Ministerio de Justicia ya contaba con 27 firmas

La senadora del Centro Democrático aseguró que el hoy exministro del Gobierno Petro, de no haber renunciado a su cargo, el Congreso le habría aplicado la moción de censura

Paloma valencia aseguró que el

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Japón vs. Colombia EN VIVO,

Ministro de Minas reaccionó a la declaraciones de Laura Gallego tras renunciar como señorita Antioquia: “Seguro la harán candidata al congreso”

Edwin Palma, titular de la cartera de Minas, reaccionó en redes sociales al mensaje de Laura Gallego Solís, quien dejó su título de señorita Antioquia por la controversia por comentarios contra Petro y Quintero

Ministro de Minas reaccionó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Karina, señalada de reclutar

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate sorprende a sus

Melissa Gate sorprende a sus fans y anuncia su entrada a La Casa de Alofoke 2

Ricardo Vesga se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ tras el reto de eliminación: el actor tuvo un gesto con toda la producción en su despedida

Conoce el ranking de lo más visto en Disney+ Colombia que no te puedes perder

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Daniel Quintero criticó a Laura Gallego por renunciar y no hacer una reflexión sobre sus declaraciones: “Que siguiera adelante”

Deportes

Miguel Ángel Borja podría salir

Miguel Ángel Borja podría salir de River Plate: estos son los posibles destinos del colombiano

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

Alcalde de Pereira amenazó a directivos del Deportivo Pereira de retirar el patrocinio en caso de seguir la mala administración

Deportivo Cali confirmaría bajas de peso tras la eliminación de la Liga BetPlay: estos jugadores no continuarían para 2026

Atlético Huila no jugará más en el estadio de Neiva: esto encontró la Dimayor tras una inspección