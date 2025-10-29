El padre Chucho reveló un milagro en medio de un ataque armado en Ecuador

El padre Chuco fue víctima de ataque en Ecuador - crédito Colprensa

El sacerdote colombiano Jesús Hernán Orjuela, conocido como padre Chucho, estuvo expuesto a una situación de peligro cuando fue víctima de un asalto armado durante un desplazamiento por una carretera en Ecuador.

El incidente ocurrió la noche del 28 de octubre, mientras viajaba en una camioneta, junto a otro sacerdote y el conductor, entre las ciudades de Guayaquil y Quevedo.

Según informó Noticias Caracol en los primeros reportes, el Orjuela había asistido por invitación a una jornada de oración organizada por una comunidad católica local.

Durante el trayecto de regreso, el vehículo en el que se movilizaba fue interceptado por otro automóvil, desde donde seis hombres armados cerraron el paso e iniciaron disparos. La cadena de televisión relató que el religioso describió esa experiencia como “la peor de su vida”.

En diálogo con Blu Radio, el padre Chucho detalló que “pasamos una noche muy difícil con este incidente. Son personas que secuestran y nos encerraron en la camioneta; seis personas bajaron disparándonos y Dios nos ayudó”.

El sacerdote agregó que como parte de un milagro salieron ilesos de la situación.

“Yo creo en Dios, pero hoy veo que hay una coraza, era como una coraza de hierro, porque yo veía las balas de frente para nosotros y no nos impactó ninguna. Pudimos salir con la ayuda de Dios".

El conductor del automóvil atacado ejecutó una maniobra evasiva que permitió alejarse de la zona en medio de la persecución, según el testimonio recogido por la emisora.

Los delincuentes los siguieron durante varios minutos, pero terminaron cediendo tras la reacción del conductor.

Ninguno de los acompañantes del padre Chuco resultó herido durante el tiroteo; sin embargo, el sacerdote mencionó en entrevista con Caracol Radio que, al parecer, otras personas que iban en un camión que paró cerca del lugar del ataque habrían muerto.

La zona donde sucedió el intento de asalto, identificada como Balzar, ha sido señalada recurrentemente por sus habitantes y por conductores como uno de los tramos más peligrosos de la vía entre Guayaquil y Quevedo.

De acuerdo con las denuncias recogidas por Noticias Caracol y Blu Radio, en esa área operan bandas dedicadas al robo, el secuestro y la extorsión contra viajeros y transportistas.

Después del ataque, las autoridades ecuatorianas escoltaron al padre Chucho y a sus acompañantes hasta la ciudad de Guayaquil. Allí interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional de Ecuador y más tarde abordaron un vuelo para retornar a Colombia, entrada la madrugada de este 29 de octubre.

“Quiero regresar, quiero seguir llevando la palabra de Dios, pero con más seguridad”, manifestó el sacerdote a Blu Radio tras su retorno.

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas investigan el caso bajo la hipótesis principal de un intento de robo perpetrado por bandas armadas, aunque no descartan otras motivaciones vinculadas a la acción de grupos criminales en la región.